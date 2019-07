SNAŽNO NEVRIJEME POGODILO HRVATSKU: Jak vjetar u Zagrebu nosio krovove zgrada i čupao drveća

Idućih dana u unutrašnjosti će biti djelomice ili pretežno sunčano, ali ne posve stabilno te manje vruće. Uglavnom u četvrtak uz umjeren razvoj oblaka povremeno može biti pljuskova, osobito na zapadu i u gorju

Kako je i najavljeno, snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je u utorak navečer Zagreb.

Kako javlja Dnevnik.hr, stanovnici kvartova Remetinec i Jaruščica javljaju kako je jak vjetar iščupao dio krova zgrade u Remetincu. Vjetar je čupao i stabla koja oštetila automobile, a na teren su ubrzo izašli i vatrogasci. Portal 24sata.hr, pak, navodi kako je nevrijeme pogodilo i područje Samobora i Svete Nedjelje gdje je padala i tuča.

Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac te okolna područja. Vjetar je lomio granje i nosio sve pred sobom.

Sutra manje toplo i nestabilno

“Sutra će na kopnu biti još malo manje toplo i ne posve stabilno. Razlog tome je ova fronta u sklopu koje će se preko sjevernih predjela unutrašnjosti noćas i sutra ujutro premještati vlažan i malo hladniji zrak. Na istoku zemlje bit će većinom sunčano, ali će oblaka biti više nego danas pa u noći i ujutro može biti prolazne kiše, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponekog pljuska i grmljavine. Temperatura će danju biti malo niža od današnje, većinom od 29 do 31°C”, navodi meteorologinja DHMZ-a Nataša Strelec Mahović za HRT.

Dodaje kako će sutra u središnjim krajevima bit će djelomice sunčano. Tijekom noći i jutra te ponovno navečer bit će umjerene naoblake, ponegdje uz malo kiše ili pljusak. Jutarnja temperatura bit će većinom oko 20, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 31°C.

“U Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre nakon većinom sunčanog dana poslijepodne i navečer ponegdje će biti razvoja oblaka uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano te i dalje vruće. Bura će noćas i sutra prijepodne malo pojačati, a zatim u drugom dijelu dana slabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, uz obalu između 21 i 24, a najviša dnevna na moru od 31 do 33°C dok će u gorju biti manje vruće, uz temperaturu od 26 do 29°C.”, navodi Strelec Mahović za HRT.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće. Puhat će slaba bura, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo valovito. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, uz obalu će i noć biti topla uz temperaturu između 22 i 25, dok će najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35°C. Slično, većinom sunčano i vruće bit će i na jugu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Noć će biti topla, ponegdje i vrlo topla, a dnevna temperatura bit će većinom od 32 do 35°C.

Stižu pljuskovi i grmljavina

“Idućih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano, ali ne posve stabilno te manje vruće. Uglavnom u četvrtak uz umjeren razvoj oblaka povremeno može biti pljuskova, osobito na zapadu i u gorju. U četvrtak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u subotu će zapuhati jugozapadnjak s kojim će temperatura ponovno porasti. Na Jadranu idućih dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz tople noći, osobito na jugu. Na sjevernom dijelu u četvrtak može ponegdje biti pljuskova i grmljavine. Bura će u četvrtak oslabjeti pa će idućih dana vjetar biti slab jugozapadni i sjeverozapadni. Pritjecanje manje toplog zraka nad kopnene predjele ublažit će vrućinu, ali i destabilizirati atmosferu pa će na kopnu sljedećih dana biti nestabilno uz lokalne pljuskove dok će se na moru zadržati sunčano i vruće”, zaključuje meteorologinja DHMZ-a.