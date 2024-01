Do kraja tjedna bit će vrlo promjenljivo vrijeme. U srijedu i četvrtak bit će južina i to takva da će temperatura skočiti na 14 ili 15 stupnjeva, a onda stiže hladan vikend uz jak sjeverac, mraz i minuse u jutarnjim satima. Tjedan će biti pun preokreta što se tiče vremena, ali ugrubo možemo reći do četvrtka južina i sve toplije, a od petka do nedjelje opet zimska hladnoća i bura.

Danas će biti kratkotrajno stabilnije. Ujutro je još puhala umjerena bura na sjevernom i srednjem Jadranu. U Dalmaciji je padala kiša, a na istoku je na mjestima još bilo susnježice. Tijekom popodneva bit će razvedravanje. Bit će suho uz dosta sunčanih razdoblja. Najviša dnevna temperatura bit će do 6 Celzija na kopnu i do 14 Celzija na moru. Vjetar će okrenuti na jugo.

U noći na srijedu počet će kiša. Do kraja tjedna kao da ćemo promijeniti nekoliko godišnjih doba. Nakon današnjeg hladnog prodora, u srijedu i četvrtak imat ćemo južinu. U unutrašnjosti će se temperature popesti na 14 ili 15 stupnjeva, a onda dolazi hladan vikend uz jak sjeverac, mraz i minuse u jutarnjim satima. Na Jadranu do petka južina i kiša koja će osobito biti jaka u četvrtak kad su mogući jači grmljavinski pljuskovi. U petak će zapuhati jaka do olujna bura s kojom će i na Jadranu osjetno zahladiti.

Susnježice i snijega može biti i na sjevernom Jadranu

Kako javlja DHMZ bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom i obilnijom na Jadranu i uz njega, osobito u četvrtak kad može biti praćena grmljavinom. U petak uz izraženi pad temperature kiša će u unutrašnjosti prijeći u snijeg te će se stvarati snježni pokrivač, osobito u gorju. Susnježice i snijega može biti i na sjevernom Jadranu. U subotu postupno smirivanje i razvedravanje, najkasnije u Dalmaciji. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, na moru i jugo, a u petak će okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak, duž obale na jaku i olujnu buru. Na početku južina i zatopljenje, a u petak osjetno zahladnjenje.

U Njemačkoj obilne snježne oborine

Njemačka meteorološka služba (DWD) za utorak izvješćuje o oblačnom do sunčanom vremenu uz samo izolirane snježne padavine na sjeveru i istoku Hessena. Temperature se dižu malo iznad točke smrzavanja, ali ostaje malo hladnije u višim nadmorskim visinama. Ali takvo vrijeme je samo kratkotrajno.

Od srijede prijeti žestok početak zime s obilnim snježnim oborinama i opasnim crnim ledom. DWD upozorava na teške do izrazito teške vremenske uvjete koji bi mogli potrajati do četvrtka. Osobito u središnjem i zapadnom Hessenu, kao i regiji Taunus i dijelovima Rajnsko-majnskog područja, ljudi mogu očekivati 15 do 40 centimetara novog snijega unutar 24 sata. Situacija nije mnogo bolja ni južno od Rajnsko-majnskog područja . Tamo se ubrzo očekuje ledena kiša, koja ponekad može dovesti do ekstremnog crnog leda, piše Fenix Magazin.

