SNAŽNA CIKLONA POPLAVLJUJE HRVATSKU OBALU I OTOKE: Kaos na vrgoračkom području; Jugo je u novom jačanju

U utorak je Hrvatsku zahvatila nova promjena vremena; na području Istre jugo s olujnim udarima, u Dalmaciji ponovno poplavljen dio obale, a zabilježeni su i udari vjetra do 104km/h

Na području Istre zapuhalo je jako jugo s olujnim udarima, lokalno pada obilna kiša, a prisutna je i izražena plima, javlja portal Istramet. Zahvaljujući jakom jugu duž istočne obale Istre more mjestimice prelijeva rive, a Istrametova meteorološka postaja u Labinu na Fortici zabilježila je udar od čak 131 km/h. Zbog visoke vode zatvoren je i promet Antenalom uz ušće Mirne u more, a jaka plima prisutna je diljem Istre i Kvarnera. More prelijeva u Rovinju, Puli, a i dio grada Cresa je poplavljen.

Do 14 h već je mjestimice pala obilna kiša, najviše oko Učke, do 55 mm koliko bilježi postaja kod zapadnog ulaza u tunel. U Pazinu je palo 32 mm, Rovinju 22 mm, dok se količine na ostatku područja kreću većinom između 10 i 15 mm, navodi Istramet.

NESTALOJ ININOJ PLATFORMI I DALJE NEMA TRAGA: U potragu se uključuje avion Oružanih snaga i robotska ronilica

Ciklona u Dalmaciji

Nova sredozemna ciklona intenzivno djeluje na vrijeme na Jadranu tijekom četvrtka, piše portal Dalmacija Danas. Jugo je u novom jačanju i povremeno ima olujne udare. Prema podacima DHMZ-a, do 14 sati u Splitu (Marjan) su zabilježeni udari vjetra do 79 km/h, Rabu 97 km/h, a na Palagruži 104 km/h.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Porozina-Brestova; katamaranske linije: Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Split-Hvar-Vis, Split-Bol-Jelsa, Split-Hvar-Korčula (u prekidu i 9.12. u 6 sati iz Korčule), Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Rijeka-Rab-Novalja (ne plovi iz Novalje prema Rijeci 9.12.2020.); brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak i Zadar-Preko. Otkazana je katamaranska linija Split-Hvar-Vela Luka-Ubli.

Niski tlak zraka uvjetovao je dizanje razine mora, no ono je ovoga puta malo manje izraženo nego u nedjelju, kada su i valovi bili znatno veći, piše Dalmacija Danas.

‘UVIJEK SE MORAMO BOJATI’: Josip Zaher iz HGK objasnio zašto se nada da neće doći do zatvaranja trgovina u prosincu

Kaos na vrgoračkom području

Slobodna Dalmacija javlja kako je područje Vrgorca zadesila velika oluja. Stanovnici Kokorića pokraj Vrgorca proveli su još jednu besanu noć, boreći se s vodom koja dolazi iz nabujale rječice Betine i podzemnih tokova Žilinja. Razina vode je od sinoć narasla za 45 centimetara, a kako kažu mještani koji su prilično uplašeni, ne vidi se kraj ovoj agoniji, jer vodostaj i dalje raste, a meteorolozi najavljuju nove kiše. Branimir Pervan je za za Slobodnu Dalmaciju rekao kako je trenutno pod vodom pet kuća, a njih dvadesetak je odsječeno od svijeta: “Neki od mojih susjeda taman su stavili nove kuhinje i sad se bore da izvade i spase namještaj. Svatko se bori na svoj način da spasi što se da spasiti, grade se zečiji nasipi, postavaljaju se cigle s “pur-pjenom”, najloni… No, ništa ne pomaže, jer voda raste iz sata u sat i prijeti da uđe još u dvije kuće. Međutim, u ovoj noćnoj mori posebno bi pohvalio pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja koji su cijelu noć uz nas, pune vreće pijeskom, donose hranu, iznose namještaj iz kuća… Uz nas su i radnici “Vodoprivrede” koji su već nekoliko dana u selu, iznimno su vrijedni na prvoj crti obrane od poplave”, ističe Pervan, dodajući da dubina vode pokraj njegove kuće iznosi oko 2,3 metra, i da iz kuće ne može bez malog gumenjaka.

Mještani Kokorića priskaču jedni drugima u pomoć, dobar susjed svakome zlata vrijedi. Potvrđuje to i drugi mještanin, malonogometaš Vojko Pervan. “Ostavio sam sve po strani, idem pomoći prijatelju iznijeti stvari iz kuće. Ne pamtim ovo u zadnjih petnaestak godina. Jutros sam prošao “putem života”, do Vukšića, ali ne mogu se sada vratiti tom cestom, nego idem makadamom preko Višnjice” Vojko Pervan.

Očekuje nas promjenjiva srijeda

Meterolozi DHMZ-a za srijedu su najavili promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom te lokalno obilna oborina. Na zapadu unutrašnjosti mjestimice i susnježica, a u gorju snijeg, osobito u Gorskom kotaru uz snježni pokrivač. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji jugoistočni. Na Jadranu jako i olujno jugo u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu i umjerena bura. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša većinom između 3 i 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 10 do 15 °C.