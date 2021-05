SNAŠLA SE: Nakon poraza na izborima, čini se da je Bandićeva zamjenica pronašla novu karijeru. Počinje idući tjedan…

Jelena Pavičić Vukičević održat će nastupno predavanje na Kineziološkom fakultetu, a ostaje vidjeti hoće li tamo ostati i raditi

Nakon što nije ušla u drugi krug, Jelena Pavičić Vukičević objavila je kako će, zbog doktorata koji posjeduje, predavati na fakultetu. Već u srijedu ima zakazano nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Kineziološkom fakultetu, objavljeno je na stranicama Fakulteta.

Zamjenica gradonačelnika Milana Bandića je doktorirala pedagogiju 2018. godine, a kao što je najavljeno, u srijedu će održati nastupno predavanje za docenta na Kineziološkom fakultetu.

Moći će postati i nositeljica kolegija

“Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, pristupnica u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, za predmete Pedagogija i Didaktika na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će nastupno predavanje s temom Sustav vrijednosti učitelja i vrijednosno neutralna škola u srijedu 2. lipnja 2021. g. s početkom u 16 sati”, objavio je Kineziološki fakultet.

Zanimljiv je podatak da će nakon što postane docentica, moći postati i samostalna nositeljica kolegija. Valja istaknuti kako je mentor Pavičić Vukičević profesor Vlatko Previšić koji je na prijedlog rektora Damira Borasa, postao i profesor emeritus zagrebačkog sveučilišta.

Na kraju doktorata nalazi se njezin životopis u kojem je Pavičić Vukičević opisala svoju karijeru:

“Profesionalno radno iskustvo isprva stječe na funkciji tajnice Gradske organizacije SDP-a Zagreba (2000. – 2003.), a u studenom 2003. godine izabrana je za zastupnicu u Saboru RH (2004. – 2007.) te je bila članica saborskog Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu. Od 2008. do 2009. obnaša dužnost pročelnice Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u Gradu Zagrebu, od 2009. do 2013. dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba, od 2013. do 2017. dužnost potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, a od lipnja 2017. ponovno je izabrana na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba”, stoji u životopisu dosadašnje privremene gradonačelnice.

Divjak: Zar stvarno nema srama?

Ovu vijest komentirala je i bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak kojoj se ova odluka nikako nije svidjela.

“Oni koji su naviknuli dobivati preko reda, nikada ne staju. Zar stvarno nema srama i ništa nije izvan dosega političko-klijentelističkih grabežljivaca? Kakvo to znanje i iskustvo u pedagoškom radu ima v.d. gradonačelnica Zagreba da je treba ekspresno izabrati za docenticu?

Strašnije od krađe je trgovanje akademskim pozicijama jer se tako urušava sveučilište, koje bi trebalo biti jedan od stupova društva. Ovako se postavljaju putokazi koji vode u provaliju relativizacije svih moralnih, znanstvenih i ljudskih vrijednosti”, napisala je Divjak na Facebooku.