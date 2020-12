‘SMRTI JE SVE VIŠE I VIŠE, A TI LJUDI SU SE MOGLI IZLIJEČITI’; Šefica udruge bolničkih liječnika: ‘Bolnice su preplavljene patologijom’

Predsjednica HUBOL-a, Ivana Šmit, gostovala je u programu N1 i komentirala stanje s epidemijom koronavirusa i situaciju u zdravstvenom sustavu usred epidemije

Upitana o najavljenom dodatku na plaće zdravstvenim radnicima, Šmit je rekla da i oni znaju koliko i ostali te da su sve informacije koje imaju dobili iz medija, piše N1. “Nema informacija kakav je dodatak, jesu li to postoci, povećanja ukupne plaće, dizanje koeficijenata ili nešto treće. Ostaje nam da čekamo kakav će biti prijedlog i kad u 3 sata bude objavljen, moći ćemo nešto konkretnije znati”, rekla je Šmit za N1.

Cijelu priču oko smanjenja pa povećanja plaća zdravstvenim djelatnicima ocijenila je kompliciranom, dodavši da visina plaće liječnika u Hrvatskoj ovisi o prekovremenom radu.

“To nigdje u civiliziranom svijetu ne bi trebalo biti tako”, rekla je Šmit, dodavši da se život liječnika u Hrvatskoj svodi ili na mizernu osnovnu plaću, s kojom ne mogu poplaćati sve obveze ili na prekovremeni rad, koji im onemogućava bilo što drugo osim posla u životu.

Govoreći o krizi uzrokovanoj koronavirusom, Šmit je rekla da su liječnici najsretniji kad pacijenta izvuku iz krize i spase mu život te ga pošalju kući, ali da sadašnja situacija u bolnicama nije takva.

“Uvjeti u kojima radi medicinsko osoblje nisu normalni”

“Bolnice su preplavljene patologijom i budi osjećaj jeze i kod profesionalaca koji su naviknuli na smrt, ali ne na toliko velik broj smrti od bolesti koja se može spriječiti. Svi smo pretrpani”, rekla je Šmit.

“Brojke koje živimo, za nekoga su samo broj na papiru, a za nas ime i prezime čovjeka kojega smo liječili. Smrti je sve više i više, a ti ljudi mogli su se izliječiti. To su nečiji roditelji, nečija braća i sestre i to je ono što nas sve skupa iritira”, rekla je Šmit, dodavši da i uvjeti u kojima medicinsko osoblje rade nisu normalni te da će dovesti do potpune iscrpljenosti sveg medicinskog kadra u Hrvatskoj, jer mjesecima rade enorman broj prekovremenih sati u uvjetima koji nisu normalan rad te u opremi koja im onemogućava normalno kretanje, što dugoročno nije održiv način rada.

