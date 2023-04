U petak rano poslijepodne vidjeli smo novu rundu verbalnog šamaranja na relaciji Andrej Plenković - Zoran Milanović. Svađa Markova trga i Pantovčaka traje već godinama i teško je vjerovati da će ikada završiti, a danas smo u najgorem mogućem smislu mogli vidjeti do koje je razine eskalirala.

Prvi je na 'pozornicu' u Požegi izašao premijer. Komentirajući spekulacije da je jedan od kandidata za mjesto glavnog tajnika NATO saveza, Plenković je uvjeravao da je Milanović ljubomoran na njega i, očito, njegovu reputaciju u Bruxellesu.

"Kako to da ti isti švedski novinari nisu sjetili Milanovića koji je kao ekspert za NATO? On ide na NATO summite u ime Hrvatske, bio je diplomat u hrvatskoj misiji pri NATO-u, ali ga se nisu sjetili. Kako se njega nisu sjetili, a ne što su mene uvrstili na taj popis", upitao je Plenković iako odgovor okupljenih novinara niti je tražio niti želio čuti.

Ekstremna štetočina

No, Plenkovićevoj tiradi tu nije bio kraj. "Čovjek koji se pokazao kao takva ekstremna štetočina za nacionalne interese Hrvatske se usuđuje govoriti na način da bih ja trebao zbog nekih spekulacija nepoznatih ljudi, njih demantirati jer sam inače limitiran u zastupanju nacionalnih interesa", poručio je premijer.

U jednom trenutku dotaknuo se i predsjednikova šmrcanja. "A vidim da nastavlja i sa šmrkavim tikovima. To je dosta važno", rekao je Plenković koji nije dao dodatno objašnjenje svojih riječi.

I kad je ta izjava u pitanju, valja priznati da je Milanović imao pravo kada je otprilike pola sata kasnije iz Rijeke uzvratio: "Ako on ima neke druge aluzije na moje šmrcanje, neka kaže. Ali za to nema hrabrosti!"

Predsjednik tu nije stao, osvrnuo se na premijerovo zdravstveno stanje.

"Anemični, ne može dva skleka napraviti i onda komentira tuđa fizička svojstva. Ja to ne radim. Ja imam problema s alergijama, imam ih cijeli život i šmrcat ću i dalje. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti, tri čučnja. Ja imam problema sa sluznicom. Plenković je lažno anemični, on uopće nema anemiju", poručio je Milanović.

Razmaženi gojenac

Tvrdi da mu nema na čemu zavidjeti. "Da mu zavidim na glupostima koje priča, na zaštiti kriminalaca i sumnjivih tipova? Ja mu ne zavidim na tome. Ja to nisam radio", ustvrdio je predsjednik.

"Ja sam duže od Plenkovića u politici. Kad se pojavio prvog dana svima je govorio lažeš, kada sam ja to nekome rekao. Došao razmaženi gojenac, počeo ljudima govoriti lažeš", rekao je predsjednik.

"On mi ničime ne imponira, moja ustavna dužnost je da vršim pritisak. Majke nas rađaju pod pritiskom, ništa bez pritiska, ali da ću prešutjeti neću nema šanse", rekao je.

"Mislite da sam ja odjednom poludio i izgubio kontrolu? Ne. Moja uloga je da vršimo pritisak Jedino je pitanje je li to iznuđivanje. To je razlika. Ali da ću prešutjeti… To ne. Ne dolazi u obzir. Šmrcat ću i dalje. Sad završava faza alergija, doći će i druga. A ti dečko, radi sklekove, prijateljski savjet", završio je predsjednik.