U srijedu je obilježen Dan grada Zagreba, ujedno i polovina mandata Tomislava Tomaševića. RTL Direkt, javlja Danas.hr, provjerio je što je gradonačelnik sve napravio do sada, a što je još ostalo za riješiti.

Zagreb sada ima plave vrećice i nije najgori po odvajanju otpada. Reorganizirana je gradska uprava i Holding, izmijenjena mjera roditelj odgojitelj, a gradonačelnik Tomislav Tomašević se u velikoj mjeri bavio nasljeđem Milana Bandića. Zato, iduće dvije godine su ključne.

Tomašević je prije točno dvije godine krenuo s čišćenjem gradskih problema. Koliko mu je to pošlo za rukom, bit će poznato na izborima. Gradskih problema još ima.

Loše ceste, trava do koljena...

"Vrtići, škole i ostalo. Mi tu imamo jako malo vrtića. Ima jako puno djece znate, oni se i nemaju gdje igrati pa su na ulici, a to nije dobro", kaže za Vlado iz Dubrave.

"Infrastrukturu, ceste su nam loše. Ja sam dole u Trnavi, ne mogu ne spomenuti naše probleme s pružnim prijelazom", kaže Danijela Levak iz Dubrave.

"Što se grada tiče, neuredan je i trava nam je sada do koljena. Imamo nove tramvaje s aplikacijom, ali problem je što ljudi nemaju nove mobitele, smartphone i neki uopće to ne mogu skenirati", kaže Senada Horvat iz Dubrave.

Vrtići i stadioni

To su problemi samo na istoku grada. Od jeseni, u cijelome gradu mogao bit nastupiti kaos jer Zagrepčani nemaju gdje s djecom. Grad ima plan - gradnja vrtića. Za sada je otvoren jedan, a do kraja mandata iz Grada najavljuju da će napraviti nešto što nitko nije uspio u jednom mandatu - otvoriti čak 22 vrtića.

Osim toga, u obnovu bi trebalo maksimirsko ruglo - stadion. Stari će se rušiti, gradit će se novi stadion. Prema najavama gradonačelnika, mogao bi biti gotov do idućeg Svjetskog prvenstva, ukoliko se postigne dogovor s Vladom i Zagrebačkom nadbiskupijom.

A dok se jedan stadion gradi, zamjenski, onaj na zagrebačkoj Trešnjevci, trebao bi do kraja godine povećati kapacitet tri puta.

U obnovu krajem godine ide i stari paromlin, u što će grad uložiti oko 68 milijuna eura. Na tom bi mjestu trebala biti moderna knjižnica, glazbeni studio, mjesto za predstave, izložbe…

Plaće i smeće ne mogu čekati

I dok neke stvari traže vrijeme, druge treba rješavati odmah.

"Koeficijenti su nam isti, plaća je išla nešto gore, ali inflacija nam je sve pojela. Tako da nismo dobili ništa. Svi govore o povišici, ali ništa nismo dobili", govori vozač ZET-a, Josip Ivanuš. Već ranije, štrajkali su u Čistoći, a i problemi sa smećem nisu riješeni.

"A obnova. Iako razumijem da je to složeniji proces, zbog vlasničkih odnosa, spomenika, i čega sve ne. To možemo tolerirati da treba vremena - je l', ali brine me odvoz smeća - šteka. Pa ne ide biootpad, pa papir drugi tjedan", kaže Miroslava Čengić iz Maksimira.

Ovoga ljeta možda će se lakše disati jer stiže 150 podzemnih spremnika u centru Zagreba.

Tomašević je praktički osvojio izbore najavom da će u prvom mandatu zatvoriti odlagalište otpada Jakuševec, ali ovdje i dalje dolaze kamioni sa smećem, a stanovnici se žale na smrad.

"Pa smeće bi se ovo trebalo riješiti, pod hitno zatvoriti. Ostalo drobilica, kompostana, pa prvo su nam svinje smrdjele, a sada kompostana - to još najviše kod nas smrdi", kaže Zvonko s Jakuševca.

Smrdi i dalje, izbori su sve bliže, a očekivanja građana od gradonačelnika na pola mandata - sve veća.