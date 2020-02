SMJEŠTAJ U ZAGREBAČKOM DOMU ZA STARIJE PENJE SE I DO 7500 KUNA MJESEČNO: Da, nije malo novca. Evo što se za to sve dobije

U subvencioniranim domovima smještaj se plaća oko 3.000 kuna, dok je još toliko subvencionirano od strane grada, odnosno županije ili države. U zagrebačkom domu Park korisnici plaćaju ekonomsku cijenu svog smještaja, a zbog toga je i lista čekanja kraća

Nakon tragedije u domu za starije osobe u Andraševcu, gdje je u požaru poginulo šestero štićenika doma, rad drugih takvih domova u Hrvatskoj došao je pod povećalo javnosti. Nedavno se u medijima spominjao i jedan od novijih takvih, dom za starije osobe Park na Lašćinskoj cesti u Zagrebu koji, iako otvoren prije tri godine, još ne radi punim kapacitetom. Riječ je o domu koji, osim na Lašćinskoj cesti radi i na lokaciji u Ivanićgradskoj ulici, a na obje adrese ukupno ima mjesta za 375 korisnika.

“Na adresi na Lašćinskoj cesti možemo primiti 200 korisnika, a u ovom trenutku nismo punog kapaciteta jer smo u tijeku otvaranja drugog odjela tj. Specijalizirane jedinice za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija s 12 mjesta. Kako su sobe prazne, tako ih uređujemo i pripremamo za useljenje novih korisnika, sukladno listama čekanja”, kazala je za portal Mirovina.hr ravnateljica doma Nataša Koražija.

Sami osmišljavaju jelovnik i aktivnosti

Osamdesetak zaposlenika u tri smjene brine ondje o dvjestotinjak korisnika. Njima je na raspolaganju niz aktivnosti – pjevanje, plesanje, kreativne radionice, razna kulturna događanja, vježbanje, posjeta vrtića…

“Jedna od niti vodilja ovdje je osluškivanje korisnika. U njima se kriju fantastični prijedlozi koje nije teško organizirati, a svima puno znače. Recimo, petkom imamo komisiju za prehranu. Na njima sudjeluju predstavnici korisnika s određenog kata, glavna sestra i glavni kuhar gdje naši korisnici predlažu nove ili popravljaju stare recepte. Stvar je u tomu da do rješenja dolazimo zajedno”, kazala je za Mirovinu.hr Zorana Stevanović, socijalna radnica u domu za starije osobe Park.

Ona dodaje kako je jedan korisnik osmislio dirljivu aktivnost koja se provodi jednom mjesečno, a tijekom koje je svakoga puta u centru pažnje jedan korisnik Doma. Članovi njegove obitelji i prijatelji tada dolaze ondje i pričaju o tom korisniku da bi ga drugi mogli bolje upoznati.

“To je osmišljeno od strane korisnika, mi smo samo popratili njegovu ideju i organizirali je. U ovom slučaju to je bio pun pogodak, ideja je izrasla u jedno jako lijepo događanje intimnog tipa”, kaže ravnateljica doma.

Od 3.950 do 7.000 kuna

Inače, u subvencioniranim domovima smještaj se plaća oko 3.000 kuna, dok je još toliko subvencionirano od strane grada, odnosno županije ili države. U domu Park korisnici plaćaju ekonomsku cijenu svog smještaja, a zbog toga je i lista čekanja kraća. Usluge su ondje, piše Mirovina.hr, podijeljene po kategorijama – od prve i najjeftinije do četvrte, predviđene za korisnike kojima je potrebno najviše skrbi, poput onih koji boluju od Alzheimerove bolesti. Cijene se kreću od početnih 3.950 kuna za dvokrevetnu sobu s vlastitom kupaonicom do 7.500 kuna za jednokrevetnu sobu za korisnike s najvećim potrebama. Najviše mjesta u Domu, njih 116, je pak rezervirano za korisnike kojima je potreban treći stupanj njege, a cijene se tu kreću od 5.600 do 6.700 kuna.

“Osim u IV. stupnju usluge, gdje su cijene u svim gradskim domovima iste, za prva tri stupnja usluge imamo nešto veće cijene, ali to je doista ta stvarna cijena smještaja za jednu osobu”, objašnjava socijalna radnica Zorana Stevanović.

Trenutni smještajni kapaciteti za starije osobe u Hrvatskoj su oko 20 tisuća kreveta, ali zbog sve više starog stanovništva potrebe za kapacitetima rasti će iz godine u godinu. Problem je, također, i s pronalaženjem radnika u sustavu socijalne skrbi jer plaće nisu visoke.

“Činjenica je da postoji problem sa zapošljavanjem određenih profesija, ne sad kod nas u domu “Park”, nego općenito u Hrvatskoj. Medicinske sestre i kuhari su uistinu tražena zanimanja i to je područje kojem bi se na nacionalnoj razini trebalo dati više pažnje. Moramo znati kako privući i zadržati profesionalce tih struka i shvatiti koliko su nam ljudski resursi ogroman prioritet”, kaže ravnateljica Koražija.

