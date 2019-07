SMIJENJENI MINISTAR SI JE DAO ODUŠKA NA FEJSU: ‘Bio sam nagao i divlji, znam da je nekad teško samnom’

Bivši ministar poljoprivrede dao si je oduška na društvenim mrežama

Tomislav Tolušić jedan je od onih koji su ostali bez ministarske fotelje u rekonstrukciji Vlade. Tolušić je morao otići zbog afera koje su se vezale uz njegovu imovinu te bi se trebao vratiti u Sabor.

Na facebooku je Tolušić objavio živopisan status u kojem se oprašta od svoje pozicije.

“Dragi moji poljoprivrednici, dragi moji ribari, drvoprerađivači, dragi moji svi… Hvala vam na svemu. Nikad teže i nikad ljepše tri godine… Iskreno, nisam bio najsretniji kad sam 2016. dolazio u Ministarstvo poljoprivrede. Ma kud baš mene od svih. Kao po kazni. Ni traktor nisam znao upaliti. A ne znam ni danas ako ćemo pošteno. Ali danas sam ponosan. Najponosniji. Ponosan na sve Vas. I zbog Vas. Zbog 170.000 mojih seljaka. Mojih. Zbog mojih ribara. Mojih. I stvarno sam vas zavolio kao svoju obitelj, kao moju djecu. Kao Tenu, Janu i Roka.

‘Bio sam nagao i divlji’

I znam da je nekad bilo teško sa mnom. Da sam bio i brzoplet, i nagao, i divlji i svakakav. A šta da vam kažem, kombinacija plodne slavonske ravnice i kamenih gena zna biti vrlo zeznuta. Ali opet zbog vas. I svaku odluku koju sam donio, donio sam zbog Vas. Pa i one krive, a sigurno je bilo takvih. I svaka suza, i svaka svađa, i svaka galama, bila je zbog vas. Borio sam se samo za dva čovjeka. Za mog seljaka i za mog ribara. Bez obzira na sve prijetnje i sva podmetanja. Tko se skakavaca bojao, nije po livadi hodao.

Roditelji su nam puno puta govorili da je poljoprivreda nužno zlo. “Ako ne budeš učio, ići ćeš kopati, raditi na polju”. Vjerojatno su to rekle i Dalmatinke svojoj djeci, misleći na ribare. Krivo su nam govorili. Budite ponosni na svoje žuljeve, na svoje rane, na svoju muku. Na svoju motiku i svoju mrežu. Nema boljih ljudi od vas. Ni iskrenijih ni poštenijih. Barem ne u ovoj državi. I ja sam zbog vas postao bolji čovjek, nadam se… I nema ljepšeg posla, koliko god on težak bio.

Zemlja i more su najveće bogatstvo koje imamo. Seljaci i ribari su odmah poslije njih. I država koja vodi brigu o svom seljaku i ribaru je pametna i mudra država. Nadam se da će takva biti i u budućnosti. Želim vam mirno more, plodna polja i mudre glave da vas vode. Dobili ste me za sva vremena… Vaš Tomislav”, napisao je Tolušić na facebooku.