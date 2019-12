SMIJENJENI RAVNATELJ DJEČJE BOLNICE ODGOVORIO GRADU: ‘Kad vas netko ponizi i pogazi, onda je borba potrebna’

‘Morao sam osigurati da djeca ne čekaju i da nemamo duge liste čekanja i da dođu što prije na red’

Hrvatska danas prati dramu u Dječjoj bolnici Srebrnjak, točnije ispred nje gdje se jutros rasplakao smijenjeni ravnatelj bolnice Boro Nogalo. Većina zaposlenika na njegovoj je strani, dok je nasupro Grad Zagreb kao poslodavac.

Upravno vijeće otkaz pravda tvrdnjom da je Nogalo godinama zapošljavao bez natječaj, dok potonji tvrdi kako je pošteno radio, što je nekome “očito smetalo”.

Sam Nogalo za RTL Danas je rekao kako ne može biti politički nepodoban jer uopće nije u politici.

“Ipak sam 23 godine ravnatelj, a bolnica je Grada Zagreba, mogu slobodno reći da je to zasluga gradonačelnika Bandića. Zašto se to u ovoj godini promijenilo i zašto se neke stvari odvijaju drugačije to samo on i njegova ekipa mogu odgovoriti”, rekao je Nogalo.

‘Morao sam održati sustav’

Kaže kako je deset godina radio na velikom projektu od 60 milijuna eura, za kojeg tvrdi da je najveći znanstveni i zdravstveni projekt u Hrvatskoj, jedinstven u Europi, a rijedak u svijetu.

Grad kaže kako je Nogalo smijenjen zbog zapošljavanja liječnika bez natječaja, navode kako se tražio pedijatar, a zaposlio kirurg.

“Treba se vratiti u to vrijeme. U to vrijeme je i profesorica Stavljenić Rukavina i Jelena Pavičić Vukićević bile u Upravnom vijeću. Tada smo radili nekoliko natječaja za pedijatre, a nitko se od pedijatara nije javljao jer je bolnica bila dosta na nišanu Ministarstva i Vlada”, rekao je Nogalo i dodao da je on kao ravnatelj morao održati sustav.

“Morao sam osigurati da djeca ne čekaju i da nemamo duge liste čekanja i da dođu što prije na red i da se djeca operiraju krajnike. Jer jako često kada imaju problema s krajnicima, onda kada idu u Vinogradsku ili Rebro, naruče ih za dvije godine. U međuvremenu dobiju četiri ili pet puta upale pluća i uha. Sve su to situacije bile koje smo mi zajedno prolazili, nas troje i zajedno smo odlučivali da primimo doktore druge specijalnosti”, rekao je Nogalo i dodao da svi ti liječnici imaju licence i nisu “bravari ili neka druga struka” nego su liječnici.

Najavio pravnu borbu

Zbog smjene će pokrenuti pravne korake, najavio je.

“Kada vas netko ponizi i pogazi, kada vas smijeni u dva dana nakon 23 godine, bez da ste imali normalnu obranu i kada je sve to temeljeno na lažnim pretpostavkama, onda naravno da je pravna borba potrebna. Ona će biti laka i jednostavna, jer je napravljeno strahovito puno propusta”, zaključio je Nogalo za RTL.