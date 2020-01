SMIJENJENI DR. NOGALO KOD STANKOVIĆA ODGOVORIO NA TEŠKE OPTUŽBE: ‘Cijela je ova priča apsurdna, to je teatar apsurda’

Smijenjeni ravnatelj bolnice Srebrnjak nakon što je objavljeno da je inspekcija utvrdila kako nije bilo nadriliječništva u toj bolnici: ‘Cijela je ova priča apsurdna, to je teatar apsurda’

Gost emisije Nedjeljom u 2 na HRT-u danas je bio bivši ravnatelj bolnice Srebrnjak Boro Nogalo. Nakon što je RTL u subotu objavio da je inspekcija Ministarstva zdravstva utvrdila je kako nije bilo nadriliječništva u bolnici Srebrnjak, za što su iz Grada Zagreba optuživali smijenjenog ravnatelja Nogala, službene potvrde te informacije iz Ministarstva zdravstva još uvijek nema.

“Cijela je ova priča apsurdna, to je teatar apsurda. Jedina mjerodavna inspekcija jest inspekcije Ministarstva zdravstva i inspekcija HZZO-a. Ako takva inspekcija kaže da je sve u redu po pitanju zapošljavanja, po pitanju novih djelatnosti i nadriliječništva. Zašto takav jedan mjerodavan dokument, koji je gotov prije desetak dana, ne izlazi u javnost? Treba se pitati kome odgovara da se ovakva mala, uspješna bolnica Srebrnjak degradira i devastira”, komentirao na početku emisije Nogalo.

Kaže kako je istina da su u zadnja tri, četiri mjeseca postali najuspješnija bolnica po nekim stvarima. “Došlo je do moje smjene nakon 23 godine, koja je ‘de facto’ nečasna smjena. To bi trebalo značiti da sam napravio kriminalne radnje, ali ja kao osoba sa srcem, dostojanstvom i čašću, to nisam mogao prihvatiti i dopustiti. Ovo nije borba da se ja vratim na poziciju ravnatelja.”

INSPEKCIJA POKAZALA DA NIJE BILO NADRILIJEČNIŠTVA U BOLNICI NA SREBRNJAKU: Liječnici sada podižu tužbe za klevetu

Odnos s Bandićem

Nogalo je govorio i o odnosu sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Kaže da da je postavljen za ravnatelja 1997., prije nego što je Bandić došao na mjesto gradonačelnika.

“Svi reizbori su bili takvi da se nitko nije javljao osim mene. Gradonačelnik je to gledao blagonaklono. Nikada mi nije posebno pomagao. Išli smo paralelno, ja sam išao svojim putem, a on svojim. Ali onoga trenutka kada se potpisao ugovor od 60 milijuna eura, kada smo stekli vlasništvo nad Brestovcem, jednim dosta vrijednim zemljištem, kada se umiješala priča oko bolnice u Blatu, toga trenutka smo postali atraktivni i interesantni te se događa što se događa”, rekao je Nogalo.

Dodao je da podržava sve ono što se ulaže u djecu, govoreći o projektu dječje bolnice u Blatu te njegovog projekta bolnice, a za koji su odobrena sredstava EU-a u iznosu od 60 milijuna eura. “Ono što se događa jest totalno suludo. Mi s ovim projektom dobivamo 15 tisuća kvadrata, dobivamo bolnicu četiri puta veću nego je to Srebrnjak. Ovom bolnicom riješavamo sve probleme u gradu Zagrebu, što se tiče pedijatrije.”

Protuzakonito i amaterski odrađeno

Rekao je da se danas radi i preko 2 tisuće kvadrata na Rebru. “Što se tiče projekta u Blatu, znam da Dječja bolnica u Klaićevoj nema primjerene uvjete. Ovo što se sada radi bez inputa, koja bolnica prelazi u Blato, koliko će biti kvadrature, što će se raditi na Srebrnjaku? Mi želimo biti bolnica za pluća, srce, imunologiju, uho-grlo-nos, i ako smo već sada centar izvrznosti, nema nikakvog razloga da se te djelatnosti rade u nekoj drugoj bolnici. U cijeloj toj priči nema komunikacije, mi nismo nikada sjeli s ministrom. Cijela je priča vrlo protuzakonita, traljava i amaterski odrađena, da meni nije jasno da su se uopće u to upustili.”

Nogalo je rekao da će apelirati na čelne ljude države da pokušaju riješiti ovaj problem. “Najviše sam se ja borio za ovaj projekt, ja bih htio da taj projekt bude za dvije do tri godine, nebitno je hoću li ja biti ravnatelj. Imali smo nekoliko dobrih kontakata s premijerom Plenkovićem. On zna što su europski projekti, on to forsira, on nam je pomogao te on sad nadgleda taj projekt. Postigao sam svoj glavni cilj, da projekt mora ići. Ako ne bude išao bit će krivi ili Upravno vijeće ili nova uprava. Mogu reći da imamo njegovu podršku za Centar za translacijsku medicinu jer je on tražio da ga se izvještava svaka dva tjedna o projektu. Projekt mora ići, on se brine za djecu, on se brine za dobrobit. On je taj koji je ključni. Jako nam je puno pomogla i bivša ministrica Gabrijela Žalac, a tu je i ministrica Blaženka Divjak.”

Teške optužbe

Zatim je pušten i razgovor s predsjednicom Upravnog vijeća Srebrnjaka, Anom Stavljenić Rukavinom koja je teško optužila Boru Nogala.

“Indikatori da se nešto događa u poslovanja bolnice, jesu rezultati poslovanja za 2019. godinu, gdje smo mi u travnju ili svibnju imali značajan minus u našem poslovanju plus obavijesti o eventualnim sudskim tužbama od strane naših dobavljača, kojima nismo plaćali dugi niz mjeseci. To je bio jedan od razloga da se postavi pitanje što se događa s poslovanjem jer takvo poslovanje nismo imali prethodnih godina. Ne u takvom obimu.

Drugi razlog zbog čega smo potaknuti na ocjenu rada ravnatelja bolnice jest odbijenica Ministarstva zdravstva da financira 22 specijalizacije koje su namijenjene za Centar za translacijsku medicinu. Kontrola 2015., 2016., 2018., su doista ukazale na značajan niz neprihvatljivih postupaka vezanih uz poslovanje i ugovor s HZZO-om. Dok je doktor Nogalo nama na Upravnom vijeću objašnjavao da HZZO ne plaća sve račune jer se radi o prekoračenju postupaka za dječje pacijente, iznad onog limita koje sve bolnice imaju kod ugovaranja, kontrola HZZO-a ukazala je na nešto drugo.

Da se radi o postupcima u liječenju djece koji nisu odobreni od strane Ministarstva zdravstva i koju provodi, nažalost, pune četiri godine. Radi se o uslugama iz područja kirurgije, otorinolaringologije koji su se provodili četiri godine, a da bolnica za to nije imala odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva. Mi smo prvi puta dobili u ruke te nalaze i izvještaje kontrolnih postupaka u vrijeme nekoliko dana nakon razrješenja doktora Nogala. I to na naše traženje prema HZZO-u”, rekla je Stavljenić Rukavina.

Bili su obaviješteni?

Boro Nogalo naglašava da su članovi Upravnog odbora bili obaviješteni i da ih je čak Stavljenić Rukavina i potpisala, no Stavljenić Rukavina odgovara: “Dakako da smo mi na Upravnom vijeću donosili odluke o zapošljavanju, mi nismo ulazili u to što se u konačnici temeljem naših odluka dogodilo. To je stvar poslovanja unutar bolnice. Vi imate odobrenje za zapošljavanje specijalista pedijatra, a zaposli se specijalist školske medicine.

Naknadno nas, nakon mjesec ili dva, ravnatelj obavijesti da nije imao mogućnost zaposliti pedijatra, pa je, jer je hitno trebalo, zaposlio specijalista školske medicine kao takvog. Dakle, stvari su bile, manipulacija na svoj način.”

‘Profesorica je prespavala’

Boro Nogalo odgovorio je na optužbe. “Kada ovo slušam, čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da se nasmije… Profesorica je prespavala očito, 2014. ili 2015. smo otvorili prvu jednodnevnu kirurgiju u Hrvatskoj. Zato da djeca ne leže u bolnicama, da ne čekaju otorinološke zahvate jako dugo. Zato da djecu spasimo, liste čekanja u Vinogradskoj i Rebru su liste čekanja godinu i pol do dvije godine dana. U to vrijeme djeca oštete sluh zbog upala, mi smo shvatili da želimo se baviti gornjim i donjim dišnim putevima.

Profesorica je prespavala, bila je s nama i gradonačelnikom Bandićem na otvorenju kirurške sale. Ona je prespavala i činjenicu da nam je ona dovela dobrog ‘otorinca’. Ovaj zadnji dokument, nalaz prave inspekcije Ministarstva pokazuje da sve to nije istina. Kako ću ja vama sada objasniti i narodu da je sve to što profesorica govori, laž, čista laž. Naročito je posebna laž da ona o tome ništa nije znala. Otorina na Srebrnjaku radi se 20 godina, fakturiramo HZZO-u. Reći u 2020. da ona nije znala da se to događa, da se to riješava, to je u najmanju ruku ponižavajuće”, smatra Nogalo.

HNS traži ispriku Bandića

Zagrebački HNS zatražio je danas javnu ispriku zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića jer je, tvrde, govorio neistinu o nalazima inspekcije Ministarstva zdravstva u Dječjoj bolnici Srebrnjak.

HNS se poziva na sadržaj promemorije inspekcije Ministarstva zdravstva, koju je u subotu objavio RTL, a u kojoj se navodi da inspekcijom od 19. i 20 prosinca u toj dječjoj bolnici nisu potvrđene optužbe Grada Zagreba da se tamo provodilo ‘nadriliječništvo’.

Ukoliko je objavljena promemorija istinita Bandić je, poručuju u priopćenju iz te stranke, govorio neistinu te očekuju javno objašnjenje i ispriku djelatnicima bolnice Srebrnjak i cjelokupnoj javnosti.

“Zagrebački gradonačelnik nije govorio istinu na sjednici Gradske skupštine 23.prosinca kada je pred zastupnicima za govornicom Skupštine rekao da je nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u potpunosti potvrdio tvrdnje Grada Zagreba i Gradskog kontrolnog ureda o nepravilnostima na Srebrnjaku”, navode u priopćenju.

Taže da predloži i sankcije

Uz ispriku, kažu, Bandić bi trebao predložiti i sankcije za sebe i svoje suradnike radi iznošenja neistinitih navoda. Grad Zagreb je u prosincu protiv zaposlenika Dječje bolnice Srebrnjak podnio kaznenu prijavu za nadriliječništvo, zbog čega je Ministarstvo zdravstva i obavilo inspekcijski nadzor.

Ranije tog mjeseca, odlukom Upravnog vijeća bolnice s dužnosti ravnatelja Srebrnjaka smijenjen je Boro Nogalo, kojeg je nakon smjene podržao dio zaposlenika Srebrnjaka, negirajući optužbe koje su mu Grad Zagreb i Upravno vijeće stavljale na teret.