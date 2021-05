SMIJENJENA DIJANA ZADRAVEC! Vatavuk objasnio: ‘Svi smo bili svjedoci eskaliranja problema; Želim poručiti pacijentima – možete biti mirni’

Sve skupa je prijetilo da naši pacijenti ostanu bez blagovremenih usluga. To nisam dozvolio i prvi korak mi je bio osigurati redovite usluge pacijentima, a kolegicama i kolegama, koliko god je moguće, optimalne uvjete za rad, ističe v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice

Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice danas je smijenjena s tog mjesta. Takvu je odluku donio nedavno imenovani v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk.

Bolnica se o njezinoj smjeni oglasila priopćenjem koju potpisuje Vatavuk:

“V.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice preuzeo je upravljanje Zavodom za radiologiju umjesto prof. Dijane Zadravec do imenovanja novog predstojnika. Osiguran dovoljan broj radiologa za redovito funkcioniranje cijelog bolničkog sustava. Vođenje tog zavoda od strane prof. Zadravec u proteklom razdoblju rezultiralo je ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima što je dovelo do velikog odljeva kadrova iz naše ustanove. Takvo daljnje stanje je neodrživo, prije svega, zbog ugrožavanja redovitog pružanja usluga pacijentima, ali i daljnjeg urušavanja radiološke djelatnosti u bolnici. Uz to, eskalacija sukoba prešla je granice naše ustanove, sukobi i međusobne optužbe u javnosti nanose nemjerljivu štetu KBC Sestre milosrdnice i svim zaposlenicima“, stoji u izjavi v.d. ravnatelja Zorana Vatavuka te se dodaje da je tijekom proteklih dana obavio veliki broj pojedinačnih i skupnih razgovora sa zaposlenicima, posebno s onima čiji je rad apostrofiran proteklih dana.

Uručio je Zadravec odluku o razrješenju s te funckije

Želio je, ističe Vatavuk, u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima čuti svakoga od njih i osobno se uvjeriti u činjenično stanje i vidjeti gdje su žarišta problema i kojim putem krenuti prema rješenjima. Uz to, dobio je i izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, mišljenje Glavnog radničkog vijeća te čuo razmišljanja Stručnog povjerenstva bolnice. Sva ta izvješća i mišljenja su savjetodavnog karaktera i imaju za cilj pomoći ravnatelju kod donošenja odluka.

Dosadašnjoj predstojnici Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju Dijani Zadravec Vatavuk je uručio odluku o razrješenju s funkcije, te je, do imenovanja nove predstojnice ili predstojnika zavoda, osobno preuzeo vođenje tog važnog dijela bolničkog sustava.

‘Želim jasno i glasno poručiti našim pacijentima – možete biti mirni’

„Svi smo bili svjedoci eskaliranja problema s radiolozima u našoj bolnici, posebno u Institutu za tumore u Ilici. Određeni broj kolegica i kolega radiologa je otišao iz naše bolnice u druge ustanove, dio njih najavio je uskoro odlazak, a sve skupa je prijetilo da naši pacijenti ostanu bez blagovremenih usluga. To nisam dozvolio i prvi korak mi je bio osigurati redovite usluge pacijentima, a kolegicama i kolegama, koliko god je moguće, optimalne uvjete za rad“, ističe Zoran Vatavuk i dodaje: „Želim jasno i glasno poručiti našim pacijentima – možete biti mirni, sve potrebne usluge će vam biti na raspolaganju. To je naša obveza, a meni imperativ!“

‘Ne smije se dozvoliti da bilo tko od nas bude talac ili kolateralna žrtva nečijeg nezakonitog djelovanja’

Vezano uz javno iznesene sumnje prof. Dijane Zadravec na nepravilnosti i, prema njenim tvrdnjama, sumnju na kaznena djela koja je prijavila Državnom odvjetništvu i MUP-u, prof. Zoran Vatavuk ističe da kao v.d. ravnatelja i kolega snažno podržava prof. Zadravec u njenim nastojanjima da se zakonski sankcioniraju sve nepravilnosti u ustanovi.

„Bitno je to raščistiti radi očuvanja ugleda KBC-a i svih njenih zaposlenika koji rade u skladu s pravilima struke i okvirima zakona i propisa da se jasno i nedvosmisleno utvrdi da li je bilo kršenja zakona i ako jest, da se odgovorni kazne. Ne smije se dozvoliti da bilo tko od nas bude talac ili kolateralna žrtva nečijeg nezakonitog djelovanja. Siguran sam da takvu podršku ima ne samo od mene već i najvećeg broja zaposlenika“, kaže Vatavuk i dodaje: „Najnovije izvješće interne revizije koju je zatražio još moj prethodnik na mjestu v.d. ravnatelja pokazuje da nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju bolnice“.

‘Želim nam ravnatelja koji će stvarati pozitivno radnoo ozračje, okupljati ljude, a ne ih razdvajati’

U petak 21. svibnja 2021. Upravno vijeće raspisuje natječaj za izbor novog ravnatelja KBC Sestre milosrdnice. Dr. Vatavuk se neće javiti na natječaj za ravnatelja, te ističe kako je to rekao i kod preuzimanja ovog privremenog mandata.

„Moja je dužnost da bolnicu vodim ovo vrijeme do izbora novog ravnatelja, a potom se vraćam u punom opsegu svojem ranijem liječničkom poslu. Vjerujem da će Upravno vijeće između prijavljenih kandidata izabrati ravnatelja ili ravnateljicu koja će imati potrebnu stručnost za ravnateljsku dužnost, ali biti i osoba koja će znati upravljati timovima, stvarati dobro i pozitivno radno ozračje, okupljati ljude, a ne ih razdvajati, poticati rad, rast i razvoj kadrova, jednom riječju, biti istinski uzor zaposlenicima. Takvog budućeg ravnatelja želim svima nama“, ističe v.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice prof. dr. Zoran Vatavuk.