SMIJENILI STEČAJNOG UPRAVITELJA ULJANIKA, ODGOĐENO ROČIŠTE: ‘Ne znam bih li sada vrištao, plakao, ili se smijao…’

Zamjenica županijskog državnog odvjetništva Nevenka Kovčalija, kao predstavnica države, odnosno najvećeg vjerovnika Uljanika d.d., u petak je na samom početku izvještajnog ročišta u Pazinu zatražila razrješenje dosadašnjeg stečajnog upravitelja Damira Majstorovića te imenovanje Marije Ružić iz Rijeke novom stečajnom upraviteljicom.

“Država ima više od 70 posto ukupnih potraživanja u vrijednosti više od tri milijarde kuna te ima pravo to tražiti”, istaknula je Nevenka Kovčalija. Time je, umjesto odluke o izradi stečajnog plana ili likvidaciji, država zatražila razrješenje dosadašnjeg stečajnog upravitelja. Kovčalija je pojasnila da smjernice za izradu stečajnog plana, koje je podnio Majstorović, ne pružaju temelje za donošenje tako važne odluke.

Taj je prijedlog prihvaćen na glasovanju vjerovnika s 82,3 posto, dok je 14,8 posto bilo suzdržano, a 2,9 posto protiv takve odluke. Sudsko ročište je odgođeno.

“Nakon što je počelo izvještajno ročište stavili smo prijedlog da skupština vjerovnika imenuje drugog stečajnog upravitelja, a za sve ostalo možete poslati upit na Županijsko državno odvjetništvo u Puli”, rekla je Kovčalija nakon ročišta uvjeravajući da nijednom vjerovniku neće biti nanesena šteta zbog promjene stečajnog upravitelja.

‘Mi ćemo se i dalje boriti, ali su nam nakon današnje odluke šanse smanjene’

Nakon ročišta, N1 je razgovarao s predsjednikom Jadranskog sindikata Borisom Cerovcem.

“Godinu dana govorim da 3. maj treba spasiti, ali ne na štetu Uljanika. S pravne strane ovo što se danas dogodilo je uredno, no pokazalo se istinitim ono što već dugo govorim,. a to je da Vlada Istrijane smatra građanima drugog reda. Ne znam bih li sada vrištao, plakao, smijao se… Nisu ni trebali čekati izvještajno ročište i gubiti nama dragocjeno vrijeme. Nama je svaki dan dragocjen. Na kraju će reći – evo, vi ste krivi što je došlo do likvidacije… Mi ćemo se i dalje boriti, ali su nam nakon današnje odluke šanse smanjene. Nova stečajna upraviteljica je dovedena u neugodnu situaciju, ne bih rado bio u njezinoj koži, neće joj biti lak posao”, kazao je nakon odgode ročišta.

Damir Majstorović, dosadašnji stečajni upravitelj Uljanika, uoči izvještajnog ročišta dostavio je dopunjeno izvješće u kojem se kao stečajni plan navodi sinergija Uljanika i Uljanika Brodogradilišta d.d. te osnivanje novog društva Uljanik Nova u koje bi kao temeljni kapital ušla imovina oba društva u stečaju.

“Ako Uljanik neće dovršiti gradnju broda 514 stečajni plan ne treba raditi jer bi to bilo samo gubljenje vremena”, izjavio je Majstorović nakon ročišta.

Dodao je da je jutros počeo očekivati da će biti odgođeno ročište. Za novu stečajnu upraviteljicu kaže: “Ona samo radi svoj posao, a čovjeku je nekada neugodno kada radi svoj posao.”

Na pitanje kako će se odvojiti 3. maj od Uljanika koji mu je većinski vlasnik odgovara da se može anulirati prodajom dionica i da bi to bio najpravniji put, a možda se smisli i drugi način. “Kako to pravno riješiti vidim da su se mučili i oni koji su radili na planu za 3. maj”, zaključio je.

Sindikalac Samir Hadžić upozorio je da će Uljanik izgubiti još tri mjeseca, te je uvjeren kako je očito “da su nas odlučili gurnuti u likvidaciju. Najveća je zapreka što je gospodin Majstorović planirao da se brod 514 završi u Uljaniku”, ustvrdio je.

“Mi ćemo se boriti dalje, nemamo što izgubiti. Nadam se da će gospođa koja prenosi i svi dalje u lancu odgovarati za ovo što su napravili. Nisu zaštitili interese Republike Hrvatske. Nadam se da će odgovarati za ono što su napravili”, rekao je.