Nekoć heroji nacije, danas su u javnosti postali jedno od najomraženijih tijela u Hrvatskoj - to je Nacionalni stožer civilne zaštite, koji u vrijeme pandemije kroji naš život i životne navike, a koje su se zbog svega itekako promijenile.

Svaka zemlja ima svoj sustav borbe protiv pandemije koronavirusa. No, čitamo li o mjerama zemalja koje nas okružuju - Slovenija, Austrija, ili ako ćemo mrvicu dalje Njemačka - najčešće ćemo pročitati da su pojedine odluke, a koje se tiču restrikcija i mjera oko koronavirusa, donijele vlade ili pak ministarstva ili primjerice u Njemačkoj savezne pokrajine.

Kod nas pak mjere donosi (i odnosi) jedan Stožer, pa se mnogi pitaju imaju li oni uopće ovlasti za to? Dopušta li im to Ustav? Za pomoć smo stoga toga zamolili ustavnog stručnjaka doc. dr. sc. Matu Palića s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Specifičan pristup upravljanju epidemijom

Kada govorimo o zakonskom okviru unutar kojega Stožer funkcionira, imali smo na početku dopunu Zakona o sustavu civilne zaštite, pa smo imali određene izmjene i dopune u nekoliko navrata Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. To je bilo pred Ustavnim sudom i oni su rekli da je to ok, pojašnjava nam Mato Palić.

"Odluke koje Stožer donosi, donosi temeljem tih pravnih propisa. Ustavni sud je čitav niz odluka Stožera preispitivao u smislu njihove usuglašenosti s Ustavom i zakonom i rekao da je sve ok; osim jedne, odnosno dijela jedne odluke za koju je on sam odlučio pokrenuti postupak i staviti van snage. To je bila ona neradna nedjelja, i to nakon što je ona prestala biti na snazi", kaže Palić, dodajući da je Ustavni sud što se tiče pandemijske normative ukinuo i jednu dopunu, odnosno izmjenu poslovnika Hrvatskog sabora.

Palić kaže da je činjenica da imamo jedan specifičan pristup upravljanja pandemijom, odnosno epidemijom. Međutim, to da Stožer nikom nije odgovoran, to je pravno netočno, pojašnjava.

"U Stožeru su ministri u Vladi, a ministri su odgovorni predsjedniku Vlade, ali su odgovorni i Hrvatskom saboru. Ustavom i poslovnikom Hrvatskog sabora, definirana je procedura kako se pokreće pitanje odgovornosti pojedinog ministra u Vladi, glasanja o povjerenju", kaže.

"To je tijelo koje u ovom segmentu ima i drugih članova, ali imate i dva ministra u Vladi koji proizlaze iz parlamentarne većine, a ta parlamentarna većina je rezultat izbora koji su bili provedeni 5.srpnja 2020. godine", veli nadalje ovaj pravni stručnjak.

"To nije tijelo koje nema baš nikakav legitimitet, i njegova kontrola u ovom dijelu, u smislu političke odgovornosti može se ostvarivati kroz proceduru u Hrvatskom saboru, a u smislu odgovornosti za eventualne povrede prava i sloboda, postoji Ustavni sud koji tu već ima, pa jednu relativno bogatu praksu", govori.

I druge su zemlje mogle odabrati takvo upravljanje pandemijom

Na pitanje jesu li i druge zemlje mogle napraviti jedan takav sustav upravljanja epidemijom, Palić kaže da su mogle uspostaviti nekakvo takvo specifično tijelo.

"Mi smo civilnu zaštitu kao službu imali i prije, samo nije imala takvu ulogu. U ovim okolnostima, otkad je na snazi ova odluka o proglašenju epidemije, koja je donesena, Stožer funkcionira tako kako funkcionira", kaže Palić.

Na kraju razgovora, dodao je još jednu važnu stvar, "da ljudi ne budu u zabludi i da se ne zanose nekakvim pravno-neutemeljenim spinovima koji se pojavljuju u javnosti".

"Imali smo lockdown s brojkama s kojima sada imamo maltene broj mrtvih na dnevnoj razini. Nije se moglo bez propusnice prijeći iz općine u općinu, s onim brojkama, u puno boljoj i povoljnijoj i blažoj epidemiološkoj situaciji. Sada imamo osjetno lošiju epidemiološku situaciju s tisućama zaraženih, s desecima umrlih na dnevnoj bazi, i sada da je tu nešto sporno oko toga, da netko može ići na posao, a ima nekoliko opcija da potpuno u skladu s odlukom Stožera može pristupiti radnom mjestu. Da će to biti sporno je jednostavno zabluda, to je moja procjena", kaže, dodajući da se nikada ne zna što i kako će Ustavni sud, dok oni to ne obznane.

"Nema logike da su dopuštena jača ograničenja u boljoj epidemiološkoj situaciji, a nisu u lošijoj. To je čista logika razmišljanja", zaključuje Mato Palić.