Nije novost da je pandemija koronavirusa velikim dijelom promijenila dosadašnji način života, a pojavom novih varijanti virusa ta se novonastala pravila dodatno izmjenjuju.

Omikron je zarazniji, ali ujedno i blaži oblik koronavirusa te je izmijenio dosadašnja pravila vezana uz karantenu. Prema preporuci HZJZ-a, zaražene osobe moraju biti u izolaciji 10, odnosno sedam dana (ako je osoba cijepljena prije više od 120 dana ili preboljela prije više od 120 dana). Bliski kontakti cijepljeni ili preboljeli prije više od 4 mjeseca, osobe s blagim do umjerenim simptomima bolesti u izolaciji moraju biti sedam dana.

No, postavlja se pitanje koliko je dugo osoba zapravo zaražena omikronom.

Smanjeno razdoblje inkubacije

Razdoblje inkubacije za druge varijante koronavirusa bilo je dulje nego za omikron. Od kontakta s kapljicama virusa do pojave prvih simptoma moglo bi proći i do tjedan dana. S pojavom prethodnog, delta soja, taj je proces skraćen na četiri do pet dana, a s omikronom na dva do tri dana, pokazuju najnovija istraživanja. Također, neki stručnjaci tvrde da je moguće pokazati simptome infekcije već prvog dana kontakta kada je u pitanju omikron, ali u prosjeku je to dva do tri dana, piše Blic.

Poznato je da su osobe zaražene koronavirusom obično zaraznije u ranijoj fazi infekcije. Također, znanstvenici smatraju da se omikron može prenijeti dan-dva prije pojave prvih simptoma, kao i dva do tri dana nakon njih. Dakle, ukupno četiri do pet dana možete biti zarazni za druge ljude. To vrijedi i za asimptomatski zaražene osobe – kod njih virus ostaje isto vrijeme kao i kod onih koji imaju neke simptome. Podsjetimo da je najčešći simptom omikrona "grebanje" u grlu i povišena temperatura.

Stručnjak za zarazne bolesti na Međunarodnom sveučilištu La Rioja u Španjolskoj, Vicente Soriano navodi da se sposobnost da se zaraze drugi i prenese virus traje tri do pet dana nakon pozitivnog testa, koji se radi na drugi dan infekcije. Tvrdi da se omikron u tijelu nalazi oko sedam dana.

Što učiniti ako ste pozitivni?

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je smjernice koje omogućuju ljudima koji su pozitivni na koronavirus da se miješanju sa drugima nakon pet dana izolacije, ali uz određena pravila. Evo što, prema CDC-u, trebate učiniti ako ste pozitivni: