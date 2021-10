Hrvatska udruga banaka (HUB) nedavno je najavila drastično rezanje bankomatske mreže i smanjenje broja bankomata za čak 50 posto. Razlog tomu su povećani troškovi sigurnosti nakon zahtjeva za uvođenjem tzv. aktivne elektrokemijske zaštite na bankomatima, piše Novi list.

Smanjenje broja bankomata najviše će se osjetiti u manjim mjestima, a mnogi će klijenti tada biti primorani podizati gotovinu na šalterima banaka. No, to nije u svim bankama besplatno pa se postavlja pitanje je li pošteno klijentima zaračunavati naknadu za podizanje gotovine na šalterima kada mnogi bankomati budu uklonjeni.

Svojevrsni namet na podizanje gotovine

Naime, građanima bi se negdje morao osigurati put slobodan od ikakvih naknada do njihovog novca, jer u suprotnom to postaje poput nameta, svojevrsnog bankarskog poreza kojim terete tuđu gotovinu, piše Novi list.

No, valja reći da ne naplaćuju sve banke naknadu za podizanje novca na šalteru, a vjerojatno ni nemaju sve isti plan koliko će ukinuti bankomata. Neslužbeno se iz banaka može čuti objašnjenje da u poslovnicama bankomati uvijek postoje pa ako netko i bude morao potegnuti do poslovnice, tamo će uvijek moći podići novac besplatno na bankomatu. S druge strane, podizanje gotovine sve više postaje dio većeg paketa koji nude banke, umjesto umjesto otvoren i prohodan kanal građanima do njihovog novca. Neke banke ''besplatnu'' gotovinu vežu uz pakete usluga (koji opet nisu besplatni), a neke su se pobrinule da njihovi klijenti keš besplatno podižu i na bankomatima drugih banaka ili nekim dodatnim kanalima.

Zaba i PBZ naplaćuju 3 kune po nalogu

Inače, naknadu za podizanje gotovine na šalteru u poslovnici naplaćuju dvije najveće banke, Zagrebačka te Privredna banka Zagreb. Obje naplaćuju 3 kune po nalogu, s tim da kod obje postoje određeni rasponi, te brojna izuzeća poput zaštićenih primanja. Iz Zabe su Novom listu odgovorili kako kontinuirano prate potrebe klijenata, kao i održivost ulaganja u bankomatsku mrežu na svakoj pojedinoj lokaciji. Poručuju da će se pobrinuti da im klijenti u svakom trenutku imaju neometan pristup bankarskim uslugama, kao i gotovini.

Addiko banka ne naplaćuje naknadu za podizanje gotovine u svojim poslovnicama za iznose do 300.000 kuna. Za iznose veće od toga, naplaćuje naknadu od 1 posto od iznosa isplaćene gotovine. O eventualnim promjenama ovih naknada, kažu, pravovremeno će obavijestiti klijente i javnost, a podsjećaju kako klijenti Addiko banke odnedavno mogu uplatu i isplatu gotovine obaviti i na šalterima poslovnica Fine bez naknade.

Neke zaračunavaju naknadu, neke ne

U Hrvatskoj poštanskoj banci ističu svoju suradnju s Hrvatskom poštom te poručuju da zasad ne planiraju smanjivati broj bankomata. Erste banka ne naplaćuje naknadu za podizanje gotovine u poslovnicama banke, niti to ima u planu.

Sberbank naplaćuje naknadu za podizanje gotovine na šalteru banke, koja iznosi 3 kune po nalogu za isplate u kunama, ali uz niz izuzetaka. Dodaju da njihovi klijenti gotovinu bez naknade mogu podizati i na prodajnim mjestima Tiska i Tisak medije te na bankomatima MBnet grupacije, dok korisnici paketa tekućeg računa mogu dva puta mjesečno bez naknade podizati gotovinu na bankomatima bilo koje banke u Hrvatskoj. RBA i OTP nisu odgovorili na upit Novog lista.

HNB: Čekamo razvoj situacije

U Hrvatskoj narodnoj banci kažu da pažljivo prate situaciju te da bi, budući da se zasad radi samo o najavi Hrvatske udruge banaka, pričekali daljnji razvoj situacije po tom pitanju.

U HUB-u kažu da je u Hrvatskoj na raspolaganju oko 5.500 bankomata, što je više u odnosu i na mnoge države s većim brojem stanovnika poput Mađarske, Nizozemske, Slovačke ili Danske. Štoviše, Hrvatska ima najveći omjer bankomata na 10.000 stanovnika (13,3) u Europskoj uniji.

Stoga će, ističu u HUB-u, investicije u aktivnu elektrokemijsku zaštitu za eksterne bankomate biti izrazito velike i zahtijevat će optimizaciju bankomatske mreže. Banke stoga predlažu tehničko rješenje pasivne elektrokemijske zaštite koja je, kažu, povoljnija, te se koristi u većini drugih europskih država jer ima prednosti u odnosu na aktivnu.