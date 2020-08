‘SMANJITE, DOVRAGA, TE POREZE!’ Ljudi su na rubu snaga, kriza će ih dotući: ‘Gospodo, imate mandat, iskoristite ga. Ovo su 3 ključne stvari’

‘Sad je ono vrijeme kada kažemo da se na muci poznaju junaci pa dajte, gospodo, imate mandat, iskoristite ga, uhvatite se u koštac s reformama’

Danas je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio prvu procjenu prema kojoj je BDP u drugom tromjesečju pao 15,1 posto na godišnjoj razini. To je inače prvi pad BDP-a od polovice 2014. godine, a osim toga, riječ je o najvećem padu od 1995. godine, otkada DZS vodi te podatke.

Najveći pad do sada od 8,8 posto zabilježen je u prvom tromjesečju 2009. godine, na početku svjetske financijske krize. Premda je pad drastičan, on je očekivan, međutim, i dalje je glavno pitanje što Hrvatska treba poduzeti da BDP digne s dna. Na tu temu je za RTL Danas govorio Hrvoje Bujas, prvi čovjek Glasa poduzetnika. On ističe važnost reformi, ponajprije pravosudne i porezne.

“Jasno je da Hrvatska pod hitno moram provesti ključne reforme, mora imati hrabre lidere koji će se pokazati sad. Sad je ono vrijeme kada kažemo da se na muci poznaju junaci pa dajte, gospodo, imate mandat, iskoristite ga, uhvatite se u koštac s reformama. Prva ključna je porezna reforma – smanjite, dovraga, te poreze! Na taj ćete način sebi u budućnosti indirektno dignuti proračun. Već se sada događaju određene promjene, ali one su kozmetičke. Ako ne napravite cjelokupni paket, dakle – s jedne strane smanjivanje PDV-a, poreza na dohodak, kojekakvih doprinosa i tako dalje, s druge strane morate isto tako imati jaku reformu pravosuđa. Ono praktički ne funkcionira, a to nije bitno samo zbog brzine naplate, nego pravde u društvu, a to je jedan od naša četiri postulata: više rada, više pravde, manji porezi i digitalizacija”, govori Bujas za RTL Danas.

‘Bez poduzetnika se, gospodo, nećemo izvući iz krize!’

“Treća ključna iznimno bitna stvar u ovom trenutku je optimizirana i efikasnija javna i lokalna samouprava. Što se čeka? 550 gradova i općina – zar nam doista toliko treba? Nas ima manje od četiri milijuna. Smatram da bi po uzoru na znanstveni savjet za koronu trebao postojati i savjet koji bi Vladi pomagao oko gospodarstva”, kaže Bujas.

Prvi čovjek Glasa poduzetnika kaže da su oni to predlagali i da bi u tom gospodarskom stožeru trebali doista biti poduzetnici. Kaže da je Glas poduzetnika predlagao i određene ljude koji su ekonomisti svjetskog glasa pa se pita što se s time čeka.

“Ne možete imati radnu skupinu u kojoj nema poduzetnika. Ovaj puta bez poduzetnika, gospodo, nećete se izvući iz krize! Jer bez stvaranja novih vrijednosti toga neće biti i povratka ljudi sa Zavoda za zapošljavanje koji će doći u dogledno vrijeme jer nas čeka doista teška jesen, teška zima, a treba dočekati sljedeću sezonu. Ovoga puta bez poduzetnika nema naprijed, uključite nas. Situacija bi sada bila i gora da Vlada ranije nije prihvatila neke naše prijedloge. Udruga Glas poduzetnika od početka ima jasne konkretne zadravo razumske prijedloge, poslušajte nas!”, rekao je Hrvoje Bujas za RTL Danas.

