SMANJENJE KOLONA I ČEKANJA: Na ‘Štamparu’ od danas novi model uzimanja brisa – evo što sve morate znati ako idete na testiranje

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” na svojoj je službenoj internetskoj stranici objavio da se uvodi novi model uzimanja brisa na koronavirus i to neovisno o svrsi testiranja, dakle na uputnicu ili plaćanje. Sve se to radi kako bi se smanjile gužve za testiranja koje svakim danom postaju sve veće, ali i zbog što bolje učinkovitosti provođenja dijagnostike, naveli su iz “Štampara”.

Narudžbe građana za testiranje na koronavirus primat ćemo isključivo putem online platforme, kojoj građani mogu pristupiti na poveznici https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar. Građani mogu odabrati željeni termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se obavljati u vremenu od 8 do 10 sati.

Važno je unaprijed ispuniti obrazac

Zavod će svakodnevno dodijeliti 500 termina testiranja (u jednoj je minuti moguće testirati dvije osobe) te se građani mole da koriste model plaćanja internetskim bankarstvom, sukladno podacima na uplatnici koju mogu dohvatiti ovdje i da unaprijed ispune obrazac, kako bi ih Zavod mogao povratno izvijestiti o rezultatima testiranja koji mogu pronaći ovdje.

Na uplatnici u rubrici svrha obavezno napišite ime, prezime i adresu osobe koja dolazi na testiranje, a u rubriku Poziv na broj OIB, kako bi građanima Zavod mogao ispostaviti pravovaljani račun.

Ako su popunjeni termini za određeni dan, testiranje će se i dalje moći obaviti u COVID ambulantama pri domovima zdravlja na sljedećim lokacijama:

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Grižanska 4

NZJZ moli poslovne korisnike da termine testiranja i nadalje zatraže putem adrese elektroničke pošte covidtest@stampar.hr.

Još važnih informacija

Iz NZJZ-u navode da ako osoba sama plaća testiranje da prilikom dolaska mora pokazati potvrdu banke o izvršenoj uplati. K tome, plaćanje se može izvršiti i na blagajni Zavoda i moguće je platiti gotovinom ili karticom.

Ako je svrha testiranja put u inozemstvo, iz NZJZ-a mole da se dođe s relevantnom informacijom o valjanosti trajanja testa vezano uz odredišnu državu.

