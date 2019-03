SLUŽBENA POTVRDA: Načelnik PU istarske Alen Klabot privremeno imenovan zapovjednikom Specijalne jedinice policije MUP-a

Klabota će na dužnost načelnika PU istarske privremeno zamijeniti njegov dosadašnji zamjenik Božo Kirin, izjavila je glasnogovornica

Dosadašnji načelnik Policijske uprave istarske, Alen Klabot, privremeno je imenovan zapovjednikom Zapovjedništva Specijalne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), potvrdila je medijima u srijedu navečer glasnogovornica PU istarske Nataša Vitasović.

Pozitivni rezultati PU istarske

Klabota će na dužnost načelnika PU istarske privremeno zamijeniti njegov dosadašnji zamjenik Božo Kirin, dodala je glasnogovornica.

Alen Klabot je na dužnost načelnika istarske policije stupio u rujnu 2017. godine naslijedivši tadašnjeg načelnika Dragutina Cestara. Prema podacima policije od njegova dolaska na čelno mjesto, vidljivi su pozitivni pomaci u radu Policijske uprave istarske, koji se ugledaju u smanjenju kriminaliteta za šest posto, povećanju razrješenosti kaznenih djela i ozbiljnijem zahvaćanju kaznenih djela zlouporabe droga na području Istarske županije.

Privremeni premještaji

Dosadašnji Zapovjednik Specijalnih jedinica policije (SJP) MUP-a Vjekoslav Hegedušić privremeno je premješten na mjesto pomoćnika zapovjednika SJP za operativne zadaće. Glasnogovornica PU istarske Vitasović pojasnila je da su ovi premještaji privremeni te da se radi o radnim mjestima za koje MUP mora raspisati i provesti natječaje.

Alen Klabot rođen je 1970. u Umagu. Diplomirani je kriminalist, a policijsku karijeru počeo je 1988. godine kao policajac u Jedinici za posebne namjene. Dragovoljac je Domovinskog rata, a od 1990. do 1993. godine bio je instruktor specijalističke obuke u Antiterorističkoj jedinici (ATJ) Lučko, nakon čega je od 1994. do 2001. godine obavljao poslove višeg instruktora specijalističke obuke za specijalne situacije u Sektoru specijalne policije MUP-a. Od 2004. do 2015. godine bio je zapovjednik ATJ Lučko.