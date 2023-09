Slunj je postao 'hot spot' migranata, ulaskom u taj grad nije potrebno dugo čekati da naiđete na prvu skupinu migranata. Ali, u pratnji policije, javlja Danas.hr.

Iznad dvorišta policijske stanice u Slunju nalazila se skupina od 30-ak migranata koliko ih je u tom trenutku ondje bilo. Riječ je o grupi koja se već bila ukrcala na autobus za Zagreb, ali ih je policija izvadila iz autobusa i dovela na registraciju.

Procedura

"Prvo ih dočekaju i provjere dokumente, da vide imaju li ta rješenja o napuštanju RH, i ako imaju, ne postupaju prema njima", objasnio nam je bivši policajac Joso Bogović.

"Ove koji nemaju, koji ilegalno dolaze preko granice, njih pokupe i vode u postaju. Onda ide zahtjev za azilom ili dobiju rješenje o napuštanju zemlje, uzmu im otiske i to je to. U roku od sedam dana moraju napustiti Hrvatsku. Sad, kuda oni dalje idu, idu li ilegalno, u to ne bih ulazio, ali vjerojatno idu prema Sloveniji. I navečer i ujutro ih ima po gradu puno", otkriva detalje.

Mišljenje građana

U gradskom parku u tom trenutku nije bilo nikoga, ali građani su pričali kako je bilo ovih dana.

"Smetaju nam, da. Svađaju se i tuku, malo se bojim. Mada mi ih je i žao, to su djeca još. Ne znam zašto bježe i zašto rade to što rade", kaže Mirjana Novaković iz Slunja.

Iako zasad nema zabilježenih incidenata niti kaznenih djela vezanih uz migrante, većina Slunjana nije naviknuta na tako brojne strance na gradskim ulicama.

Situacija koja im posebno smeta jest kod autobusnog kolodvora, gdje dolaze autobusi s migrantima. Tamo ih iskrcavaju i onda vode ulicom idu do policijske stanice pedesetak metara iznad. A odmah iznad policijske stanice je osnovna škola, što znači da se na dnevnoj bazi događa da djeca i migranti zajedno šeću istom ulicom.

Neugodnu situaciju ispričala nam je Paulina Cindrić, profesorica u gradskoj srednjoj školi.

"Naguravaju se i po autobusu, a naši vam učenici putuju s njima u busu. I roditelji se žale. Imam jednu učenicu iz Rakovice koja mi je rekla da zna ujutro doći na autobusnu stanicu, i da bude ona sama uz 30 migranata. I to curica od 14 godina. I ona i roditelji tražili su pomoć policije i načelnika, sad će se navodno nešto riješiti. Ali, zamislite tu situaciju. To su mladi muškarci mahom, bilo bi i meni neugodno, kako neće curici od 14 godina", govori nam profesorica.

Privremeni prihvatni centar

Da je posljednjih dana smanjen priljev migranata u sam grad potvrđuje i gradonačelnica.

"Vjerujem da je građanima jasno, ovo je zaista problem koji nije nastao jučer, niti će završiti sutra, ali svakako pozdravljamo put prema rješavanju tog problema", kaže Mirjana Puškarić.

A taj je put, očito, kako smo se i sami uvjerili, izmjestiti migrante dalje od gradova.

Jer nakon što smo pratili tri policijska kombija dvadesetak minuta vožnje od Slunja, do stare napuštene škole u mjestu Gojkovac, uvjerili smo se da je tamo izgrađen privremeni prihvatni centar, gdje se one koji su registrirani u Slunju dovodi nakon obrade.

Što se dalje s njima zbiva, nismo mogli pitati, jer od policije nismo dobili dozvolu razgovarati s migrantima.

Iako tamo imaju i nadzor i šatore i toalete i vodu, i policija potvrđuje da je riječ samo o lokaciji za kratkotrajni smještaj.

Tamo nisu samo mladi muškarci, vidjeli smo čak i neke obitelji s djecom, i svi bi oni odande trebali biti pušteni da nastave svoj put. Ako ih i ne bude na ulicama gradova poput Slunja, na prostoru Hrvatske - ostaju.