SLUČAJ ZAGREBAČKOG SUCA KOJI JE ‘ALERGIČAN NA RAČUNALO’: Evo što na njegova opravdanja kažu liječnici

Sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Mladen Grantverger je vrlo nizak postotak riješenih predmeta opravdao plikovima na rukama kad radi na računalu te neodgovarajućim prostorom za rad, no otkriveno je kako nije tražio zamjensku zapisničarku, a često je i na bolovanju

Sporost i tromost sudova hrvatska su svakodnevica, pa je pravo čudo kad sud kazni svog suca zbog nerada. To se dogodilo Mladenu Grantvergeru, sucu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koji je svoj nerad pokušao opravdati – alergijom na računalo. To je kao jedan od razloga sudac naveo u svojoj obrani, ali ga je Državno sudbeno vijeće kaznilo tromjesečnim oduzimanjem trećine plaće.

“Ja sam primjetila da sudac Grantverger, kao predsjednica suda i još ranije dok sam bila u parničnom odjelu, neuredno ispunjava svoje sudačke dužnosti. U nekoliko navrata sam pokušala s njim razgovarati i ukazati mu na to. Međutim, on je uvijek nalazio nekako svoja subjektivna opravdanja za to”, rekla je za RTL Danas Jadranka Liović Merkaš, predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Sudac s bogatim iskustvom

Grantverger je već gotovo 30 godina sudac na zagrebačkom sudu, a jedno kratko vrijeme bio je i sudac u Bjelovaru. Na internetu je poznat kao vrstan stolnotenisač, ali je u 2017. godini od 220 radnih dana, čak 71 proveo na bolovanju, a te je godine riješio sam 40 predmeta, odnosno 42 posto predviđene norme.

“Glavni problem suca je: on odbija bilo kakav rad na računalu. Svi naši odjeli rade u elektroničkim sustavima u kojim moramo raditi. I kroz koje se prati rad sudaca. Svi smo mu pokušali pomoći, on je to odbijao”, govori Liović Merkaš.

Plikovi na rukama i bizarna opravdanja

Sudac je svoje probleme s računalom opravdao plikovima na rukama, piše u odluci suda, a dermatolozi su potvrdili njegove riječi. Oni tvrde da je moguće biti alergičan na materijale od kojih je izrađena tipkovnica. No, Grantverger je imao još bizarnih opravdanja. Naime, rekao je kako nema odgovarajući prostor za rad, a nije našao niti zamjenu za zapisničarku koja je bila na bolovanju. Na kraju se nije snašao niti na drugom odjelu, a stranke su uložile mnoštvo prigovora na njegov rad.

“Cijela ta situacija utjecala je na mene na način da je moje zdravstveno stanje pogoršano u vidu psihičkih problema i potreba posjeta psihijatru zbog stresa koji mi je nastao zbog ovih promjena”, pravdao se Grantverger.

Novinari suca nisu zatekli na njegovom novom radnom mjestu, u ovršnom odjelu, ali su doznali kako je prošle godine na bolovanju bio 71 dan, a ove već 43. Predsjednica suda je utvrdila da on opet nije ispunjavao sudačke dužnosti te je pokrenula novi postupak za prošlu godinu. Koliko dugo će grantverger moći tako “raditi” odlučit će ponovno Državno sudbeno vijeće.

Baca loše svjetlo na struku

Sličnih slučajeva u hrvatskom pravosuđu je oko jedan posto, a kolege suci govore kako oni bacaju loše svjetlo na struku.

“U 2018. je riješeno 1.216.561 predmet. Ja ne znam tko je te predmete riješio osim ljudi u sustavu. Dakle, ako se tako gleda, onda sasvim sigurno suci rade svoj dio posla”, zaključio je Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca.