Slučaj Tvornica zdrave hrane: „Smatrali smo da je tržištu potrebna cjenovno dostupna ekološka hrana i bili smo u pravu“

Novo normalno prišuljalo nam se početkom godine, a život nam se doslovno preko noći preokrenuo pa smo se probudili u nekom novom svijetu, s nekim novim pravilima. Digitalizacija poslovanja nije nova pojava, no silom prilika svjedoci smo ubrzane digitalizacije pojedinih poslovanja koja su, htjela-ne htjela, morala svoje usluge ili proizvode ponuditi online. Pojedini stručnjaci govore kako smo zbog koronakrize skočili nekoliko godina u budućnost, kad je u pitanju digitalizacija.

U suradnji s Mastercardom donosimo serijal razgovora s nekima od naših najuspješnijih hrvatskih online trgovina. Stvarni online poduzetnici pričaju o poslovnim izazovima, organizaciji i upornosti koja je potrebna da se prodaja na internetu „zarola“. Danas su to već etablirani brandovi za koje ste zasigurno čuli, no ni njima uspjeh nije došao preko noći.

U drugom nastavku pričali smo s Tvornicom zdrave hrane, sada već etabliranim webshopom koji je svoju priču počeo – digitalno, da bi se nakon par godina poslovanja otvorila i fizička trgovina. Otvoriti webshop, i pri tome uspješan, nije lagan zadatak, što najbolje znaju oni koji su prošli put od ideje do realizacije pritom postajući brand kojem mnogi vjeruju. Tvornica zdrave hrane sa svojim uspješnim poslovanjem već godinama stvara odnos povjerenja s kupcima. Osim visoko kvalitetnih proizvoda zdrave prehrane po izvrsnim cijenama, ovaj shop nudi recepte, savjete i mnogo više ne bi li svojim kupcima ponudili široku paletu usluga koje nadilaze tek običnu kupnju.

Baš zato tko bi nam bolje od tima iz Tvornice zdrave hrane objasnio što nam je potrebno za pokretanje vlastitog webshopa. Ako i sami razmišljate krenuti njihovim stopama, ovo o čemu ćemo pisati itekako želite znati. Ono što vas, iz perspektive kupca, najviše zanima jest: koliko je sigurna kupnja preko interneta? I to smo ispitali umjesto vas…

Zato skočimo na priču koju su još iz garaže započeli Dominik Milolož i Elvis Kajtazović 2015. godine smatrajući da ekološki uzgojena hrana mora biti cjenovno povoljna, ali da ne smije zaostajati kvalitetom. Njihova kvaliteta je prepoznata od strane kupaca te su došli do toga da osim što imaju jedan od najvećih webshopova u Hrvatskoj i čak sedam trgovina u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Varaždinu, imaju i svoju vlastitu robnu marku – Nutrigold, u kojoj se nalazi čak 390 proizvoda. Ovo je njihova priča…

Kako se rodila ideja za Tvornicu zdrave hrane?

Pokrenuli smo ju iz malog skladišta, ali to nije nimalo “klasična” priča. To je priča koja je krenula jako spontano, iskreno, bez ikakvih figa u džepu, a zbog puno volje i truda postala priča koju voli cijela Hrvatska. Ideja se rodila iz naše “borbe” s teškim nalaženjem određenih zdravih proizvoda, postala malo poslovanje pa se pretvorila u ovo danas – brand koji živimo.

Koliko je trebalo vremena da dođe od ideje do realizacije?

Godinu dana Tvornica je bila webshop poznat tek poznavateljima zdrave hrane, veganima i nekolicini ljudi koja je imala posebne prehrambene restrikcije u Zagrebu. Nakon tih početnih godinu dana ideja je postala ono što smo zamišljali – webshop kojem ljudi vjeruju, poslovnica u koju će kupci rado “potegnuti” i koji kilometar više, platforma za razmjenu zdravih i finih recepata.

Jeste li se susreli s preprekama u pokretanju biznisa?

U prvih godinu dana velikih prepreka čak i nije bilo, ali što smo postali veći, one su se pojavljivale. Srećom, mi prepreke ne smatramo preprekama, već malim testom naše upornosti koji smo dosad uvijek prošli. Vjerojatno je najizazovnije bilo pokrenuti webshop u 2015. godini kada nikome nije padalo na pamet hranu kupovati putem interneta, ali dobrom strategijom, marketinškim ulaganjem i komunikacijom i to nam je uspjelo!

Kada ste otvorili webshop jeste li odmah imali u planu otvaranje fizičkih trgovina? Što je dovelo do toga?

Webshop je bio prvi i glavni cilj, no kako je za njega trebao određeni skladišni prostor, shvatili smo da je s vremenom sve veći broj ljudi dolazio u taj prostor kako bi “samo kupili jedno pakiranje kokosovog ulja” ili kako bi “samo preuzeli paket koji su naručili online jer im je usput dok idu s posla”. Odlučili smo odgovoriti zahtjevima naših obožavatelja i taj skladišni prostor pretvoriti u mali dućan.

Od kuda nabavljate proizvode za webshop i kako ste uspjeli naći balans između kvalitete i prihvatljive cijene? Zbog čega je baš vaš webshop doživio takav uspjeh?

Proizvode koji su danas dio asortimana nabavljamo iz cijelog svijeta – doslovno. Uvijek se trudimo naći što više hrvatskih proizvoda, što smo pokazali i nedavnom kampanjom “Skroz naše”, ali svjetska tržišta su za mnoge proizvode otvorenija i na kraju krajeva, neke proizvode samo je tamo moguće nabaviti. Danas Tvornica zdrave hrane ima preko 3.000 proizvoda, a među njima i vlastitu robnu marku Nutrigold koja ima oko 400 proizvoda. Kod nje smo se najviše posvetili da funkcionira kombinacija kvalitete i povoljne cijene, a to su kupci i prepoznali. Nutrigold sami uvozimo i pakiramo pa je to vjerojatno dio “tajne” zašto smo i povoljni i kvalitetni. U principu, Tvornica je nastala na ideji da kvalitetna zdrava hrana ne mora biti skupa…i to smo dokazali – zato smo i uspjeli.

Jeste li se bojali toga da ljudi u Hrvatskoj još nemaju toliku naviku kupnje online, pogotovo starija populacija? Koliko je uopće internet kupnja sigurna?

Nismo se bojali, ali smo bili svjesni rizika. Bila je to i ludost i hrabrost. Targetirali smo mlađu populaciju, ljude koji su odjeću kupovali na europskim webshopovima, obitelji koje su stanove uređivali nabavkom namještaja iz inozemstva, ljubitelje zdrave hrane koji su se u Hrvatskoj teško snalazili u shoppingu. Oni su nas objeručke prihvatili, a kasnije i oni stariji kojima online shopping nije dolazio u obzir, što nam je posebno drago. Zdravim receptima, savjetima i razmjenom iskustava sa svojim kupcima stekli smo veliko povjerenje i ta je platforma zasigurno odradila svoje kada je u pitanju sigurnost u online kupnju na http://www.tvornicazdravehrane.com.

Što biste savjetovali onima koji pokreću internet trgovinu? Što im je bitno i na što posebno trebaju obratiti pažnju?

Puno je tu stavki, ali svakako bismo preporučili fokusiranje na društvene mreže i korištenje tih platformi za gradnju imidža. Bez ulaganja u njih, teško će danas netko znati za vas.

Koji su najvažniji koraci koje ste napravili kod pokretanja webshopa?

Nije loše slijediti ovih 5 koraka:

Imati jasnu viziju i ideju poslovanja te stajali iza njih.

Riskirati i uvijek biti spreman odgovoriti kad nešto pođe po zlu.

Ulagati u marketing promišljeno.

Osim putem weba, bazirati komunikaciju na društvenim mrežama, određenom targetu, s točnim ciljem.

Stajati iza svog branda, i licem i djelima

U doba korone mnogi poslovi pate, kako se drži Tvornica zdrave hrane? Mislite li da webshopovi mogu opstati u ova krizna vremena?

Koronakriza pretvorila je online shopping u potrebu. Samim time, naš je webshop dobio jako puno novih kupaca. Ono što nam je ipak još važnije i draže jest činjenica da su ti novi kupci, koji su možda nekada bili skeptični prema online shoppingu, sada ostali naši vjerni kupci. Upravo je to odgovor na ovo drugo pitanje – ako prepoznaš zahtjeve kupaca i spremno odgovaraš na njih, svaki webshop može opstati u krizna vremena.

Najbolji savjet koji ste dobili kada ste pokrenili posao i koji biste dali vi nekom drugom?

“Svaka kuna uložena u marketing se isplati”, savjet je koji danas vrijedi zlata. Vrijedio je prije 5 godina nama, vrijedi danas nekome i vrijedit će za 5 godina nekome.

Što smo naučili od pokretača Tvornice zdrave hrane? Reagirajte na stvarne potrebe tržišta i riješite neki „problem“: Dvojac iz Tvornice zdrave hrane prepoznao je svojevrsnu „rupu“ na tržištu. Naime, ekološka i zdrava hrana već je godinama prisutan trend. No, isto tako, takva hrana je, pogotovo za naše prilike, iznimno skupa. Ponuda koja se temelji na stvarnoj potrebi kupaca, ukoliko je kvalitetno promovirana – ima ogromne predispozicije za uspjeh, što je ovaj businesss case i dokazao. Prepoznajte svoje kupce i pametno ih targetirajte: U svakoj marketinškoj strategiji ključno je prepoznati svoje kupce. Kada pričamo o digitalnom marketingu, to je neophodno. Ako se to ne napravi na kvalitetan način, a vi ste zakupili Facebook i/ili Google oglašavanje, zapravo „rasipate“ svoj uloženi novac jer oglase servirate i ljudima kojima nisu od interesa. Tvornica zdrave hrane je imala jasnu viziju svojih kupaca – mlađa populacija, ljudi koji su odjeću kupovali na europskim webshopovima, obitelji koje su stanove uređivali nabavkom namještaja iz inozemstva, ljubitelje zdrave hrane koji su se u Hrvatskoj teško snalazili u shoppingu – i to je pokazalo kao dobitna kombinacija. Graditi brand online: Kombinacija edukativnog i korisnog sadržaja te kontinuirana i stalna prisutnost na društvenim medijima su alati koje koristite izgradnji svog imidža. Ovo nikako nije dobro zanemariti jer upravo svojom prisutnošću i vidljivošću ulijevate povjerenje kod svojih kupaca. Osim toga, kvalitetno napisan i SEO optimiziran sadržaj u formi bloga ili na vašim službenim stranicama, pomaže vam u boljem rangiranju na tražilicama, što pak, među ostalim znači, bolje konverzije na webshopu i/ili uštedu u marketinškom budžetu. Uložite u marketing: Ako imate jasnu viziju i ideju poslovanja, nemojte se bojati ulaganja u marketing. Promišljeno ulaganje u marketing je ključna za uspješno poslovanje. Uvijek je dobro promisliti i o angažiranju osobe koja je stručna i može napraviti kvalitetnu strategiju te značajno dići vaše prihode. Steknite povjerenje kupaca: Više nego ikada važno je brinuti se o sigurnosti plaćanja na vašem webshopu. Iako je sada klima idealna za online prodaju, s obzirom na stanje, na kraju će opstati oni koji svojim kupcima nude kompletnu uslugu, a to podrazumijeva sigurno i jednostavno plaćanje karticama. Kako je ovo područje u kojem nema kompromisa, savjet je uvijek surađivati s renomiranim kartičarima koji ulažu ogromne napore u razvoj pametne tehnologije. Primjerice, uz Mastercard Identity Check vaša banka potvrđuje da su vaše kupnje doista vaše – bez suvišnog upisivanja podataka, za još brže i ugodnije iskustvo online kupnje. Svoj identitet potvrđujete pomoću jednokratne lozinke, m-tokena, biometrije ili druge metode potvrde koju vaša banka prihvaća, što proces kupnje čini sigurnim i jednostavnim.

