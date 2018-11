SLUČAJ ‘PLENKOVIĆEV KUM’: ‘Premijer je trebao reći da mu je novi veleposlanik vjenčani kum’

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je pokrenulo postupak protiv premijera Andreja Plenkovića jer prilikom imenovanja Igora Pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji nije obavijestio javnost i nadležna tijela da se radi o njegovu vjenčanom kumu

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković rekla je u subotu da je premijer Andrej Plenković trebao deklarirati svoju povezanost s Igorom Pokazom prilikom njegova imenovanja za veleposlanika u Velikoj Britaniji, jer se radi o njegovom vjenčanom kumu.

“Kumstvo je povezana osoba. Mislim da uopće nema dvojbe oko toga da se on (Plenković) ne mora izuzeti kod svake osobe koju poznaje ili radi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Međutim, ovdje se ne radi o poznaniku s poslovne strane već se radi o kumu što je drugačija pozicija”, rekla je Novaković u emisiji “Intervju tjedna” Hrvatskog radija upitana o primjedbi Plenkovića da bi se, po logici Povjerenstva, trebao izuzeti od svih imenovanja u diplomatskoj službi jer su mu manje-više su svi ti ljudi prijatelji, poznanici ili kolege.

“Trebao se deklarirati”

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je pokrenulo postupak protiv premijera Andreja Plenkovića jer prilikom imenovanja Igora Pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji nije obavijestio javnost i nadležna tijela da se radi o njegovu vjenčanom kumu.

Zamjenik predsjednice povjerenstva Davorin Ivanjek rekao je kako je Plenković prilikom izbora karijernog diplomata Igora Pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji trebao javnost obavijestiti da se radi o njegovu vjenčanom kumu, te je na primjeren način to trebao dati do znanja i tijelima koja su sudjelovala u donošenju te odluke.

I Novaković smatra da je Plenković jasno trebao deklarirati svoj povezanost s Pokazom, kako tijelima koja će o tome odlučivati, tako i javnosti.

“Onda se ne bi stvarala ova percepcija koja se stvorila”, rekla je.

A što s ministrom Ćorićem?

Na pitanje o odluci Povjerenstva da pokrene postupak protiv ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića jer je, temeljem propisane diskrecijske ovlasti, ali bez obrazloženja, na plaćenu funkciju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode “Biokovo” imenovao Marka Raosa, ujaka premijera Andreja Plenkovića, Novaković je rekla kako se radi o njegovom pravu, ali smatra kako to samo po sebi nije dobro.

Bilo bi, kako napominje, puno bolje da je u tom slučaju postojala procedura kao što je bila i u slučaju ministra turizma Gari Cappellija zbog zapošljavanja Nere Miličić, sestrične premijera, na mjestu voditeljice Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj sa sjedištem u Münchenu.

“Kako je ministar dobio tu informaciju?”

Napominjući kako Ćorić nije prekršio niti jedan zakon iz svoje nadležnosti, Novaković je rekla, da je pitanje, s obzirom se radi o osobi koja je povezana s osobom koja je njemu nadređena (Plenković), je li on to znao ili nije. Također, upitala se kako je Ćorić došao do Raosa.

“Da li ministar sjedi u svojoj sobi i odjednom mu na pamet padne ta osoba i imenuje ga ili kako. Kako je dobio tu informaciju, to je nama ključno”, rekla je. Smatra da će nakon pokretanja postupka ministar Ćorić dati Povjerenstvu odgovor na to pitanje.

Upitana o kritikama iz HDZ-a, vezano uz otvaranje predmeta zbog korištenja vladina zrakoplova za odlazak delegacije HDZ-a na Kongres Europske pučke stranke u Helsinki, Novaković je pojasnila da je uloga Povjerenstva ispitati situacije koje su u javnosti diskutabilne. Također, u tome ne vidi ništa sporno niti razumije zašto se prema Povjerenstvu digla tolika “politička buka”.