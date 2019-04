PRESUDA ZA AFERU PLANINSKA – SVI SU KRIVI: Sanaderu 4,5 godina zatvora, mora vratiti 17.5 milijuna kn

Na zagrebačkom je Županijskom sudu nakon četiri godine od početka suđenja objavljena presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu i njegovim suoptuženicima u slučaju Planinska.

Bivši premijer nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi da je primio 17 milijuna kuna ‘provizije’ nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja, na čijem je čelu bio Petar Čobanković, 2009. kupilo zgradu u Planinskoj ulici od tvrtke bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika i vlasnika mesnica Stjepana Fiolića.

Uz bivšeg premijera Ivu Sanadera, krivim su proglašeni i Stjepan Fiolić i Mladen Mlinarević. Kako je osuđen na kaznu manju od pet godina Sanader neće u zatvor dok presuda ne postane pravomoćnom.

Ivo Sanader dobio je kaznu zatvora od 4,5 godina, dok su Fiolić i Mlinarević dobili godinu dana rada za opće dobro, javlja reporterka Net.hr-a.

Utvrđeno je da je Sanader, kao predsjednik Vlade, želio iskoristiti situaciju u kojoj je Fiolić želio zaraditi na prodaji nekretnine. Zato je uvrstio tu točku na dnevni red sjednice Vlade 2. travnja 2009. Iako on to poriče, jasno je da je prema pravilniku jedini kao predsjednik Vlade imao ovlast za to.

To što nema svjedoka primopredaje 17 milijuna kuna mita, ali upravo je to bit koruptivnog ponašanja, rekla je sutkinja Jasna Smiljanić u obrazloženju presude. Dodatne dokaze sudsko vijeće je pronašlo i u telefonskim kontaktima Čobankovića, Fiolića i Sanadera upravo 2. travnja 2009. na dan kada je na sjednici Vlade donijeta odluka o kupnji zgrade u Planinskoj. Sanaderova moralna i politička odgovornost su neupitne. Birači od dužnosnika očekuju da rade u javnom interesu, a Sanader je to povjerenje zlorabio, naglasila je sutkinja.

USKOK je tvrdio da je država u tom slučaju oštećena kada je ministarstvo na čijem je čelu bio Petar Čobanović 2009. kupilo zgradu u Planinskoj ulici od tvrtke tadašnjeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Stjepana Fiolića.

Sanader također državi mora vratiti 17.450.000 kn u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. Mesnice Fiolić i Centar za reprodukciju u stočarstvu zbog afere Planinska kažnjeni su s 50 i 70 tisuća kuna.

Sanader je komentirao donesenu presudu.

‘To smo već vidjeli sa Čobankovićem, sada smo vidjeli s Fiolićem, i to je to. Nemam što drugo reći. Idemo dalje, žalit ćemo se i uvjeren sam da naši dokazi i naše činjenice kako smo ih iznijeli, ja u obrani i moji odvjetnici u završnim riječima, imaju mnogo veću težinu nego ovo što je govorio Fiolić.

Visinu kazne neću komentirati. Nažalost, sve je moguće, ali ćemo to rušiti i sigurno ćemo na višim instancama imati više uspjeha’, rekao je Sanader, dok je njegov odvjetnik kazao kako nije iznenađen presudom jer neke okolnosti ne idu bivšem premijeru u prilog.

Iako je na sudu priznao da je Sanaderu u njegov dom u Kozarčevoj ulici nakon prodaje zgrade donio deset milijuna kuna i milijun eura mita u “kutiji za hrenovke” Fiolić je osuđen na godinu dana zatvora koje može zamijeniti radom za opće dobro. Ista kazna dosuđena je i vlasniku tvrtke Inženjerski biro Mladenu Mlinareviću, čija je tvrtka preuveličala vrijednost zgrade u Planijskoj ulici prije nego što ju je od Fiolića kupilo Čobankovićevo ministarstvo.

Sanader od početka odbacivao optužbe

Bivši premijer od početka je odbacivao optužbe koje je USKOK, među ostalim, temeljio i na priznanju Petra Čobankovića koji je nakon nagodbe s tužiteljstvom osuđen na godinu dana zatvora. No, umjesto zatvora Čobanković je kaznu odslužio društveno korisnim radom u Caritasovoj pučkoj kuhinji. Zbog štete u ‘slučaju Planinska’ državno odvjetništvo je pred sudom u Vukovaru pokrenulo postupak u kojem od Čobankovića potražuje gotovo 38 milijuna kuna. To je suđenje obustavljeno do kraja zagrebačkog suđenja za ‘Planinsku’, no sud je ipak blokirao Čobankovićevu imovinu kako bi osigurao potraživanje.

Na posljednjem ročištu Sanader je ponovio da u travnju 2009. nije bio na zatvorenom dijelu Vladine sjednice na kojem je usvojena odluka o kupnji zgrade u Planinskoj ulici, a pretpostavlja da je tu točku u dnevni red, na Čobankovićev prijedlog, uvrstila njegova zamjenica Jadranka Kosor. Kazao je i da se Čobanković s USKOK-om dogovorio da ga tereti u zamjenu za blagu kaznu.

Do danas Sanader nije imao nijednu presudu

Do današnje nepravomoćne presude Sanader, koji je suočen s nizom uglavnom korupcijskih optužnica, nije imao nijednu pravomoćnu ili nepravomoćnu presudu jer je Ustavni sud na ljeto 2015. ukinuo presudu zbog ratnog profiterstva u “slučaju Hypo” te primanja mita od mađarskog MOL-a i cijeli slučaj vratio na ponovno suđenje zagrebačkom Županijskom sudu. Vrhovni sud potom je ukinuo i nepravomoćnu presudu te naložio novo suđenje u slučaju Fimi media, u kojoj je zbog korupcije ranije osuđena i Sanaderova bivša stranka HDZ.

Odluka Ustavnog suda bila je i temelj za Sanaderovo puštanje iz Remetinca 25. studenoga 2015. i ukidanje svih mjera opreza. Do tada je u istražnom zatvoru bez prestanka bio od studenoga 2012. kada mu je izrečena prva, naknadno ukinuta presuda u slučajevima Hypo i Ina-MOL. Prije toga Sanader je zbog bijega potkraj 2010. bio pritvoren u Austriji te je nakon izručenja u srpnju 2011. bio u Remetincu do prosinca iste godine kada se, do prve presude, branio sa slobode uz jamčevinu od 12,4 milijuna kuna.

