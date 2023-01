Više nema dileme - kapetan ruske jahte Irina Vu znao je da zapovijeda plovilom pod sankcijama koje ne smije napustiti Hrvatsku - tvrdi policija. Unatoč tome, okupio je posadu koja je jahtu povezanu s Putinovim prijateljima, s Murtera izvela do turskih voda. O tome su danas svjedočili na šibenskom sudu, piše Danas.hr

Kapetan originalne posade, ali i kapetan posade angažirane za transfer, jedan mornar i brodska stjuardesa uhićeni su, a nakon toga privođeni pojedinačno na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku.

"Kapetan je dobio obavijest, njemu je uručena obavijest o međunarodnoj mjeri ograničavanja imovinom, odnosno plovilom Irina Vu", rekao je Šime Pavić, glasnogovornik Policijske uprave šibensko kninske pa dodao da su im je uručile ovlaštene osobe s područja PU šibensko-kninske. Dakle, ne iz Ministarstva unutarnjih poslova, nego iz drugog ministarstva te da je bila riječ o pismenoj obavijesti.

Kako je došlo do toga da blokirana ruska imovina duga 35 metara i vrijedna 5 milijuna eura ode iz Hrvatske zanima Šibenčane čiji je lučki kapetan među troje suspendiranih zaposlenika Ministarstva mora, pomorstva I infrastrukture.

Krivnja na državi

"Ja mislim da je krivnja čitava na državi, da ti jadni ljudi nisu nimalo krivi.. oni su imali sve te neke svjedodžbe, takozvane i te papire. I javili su se sve di su se trebali javiti, na policiju u Dubrovnik i to", kaže za RTL Danas Ivica Rak iz Dubravice.

"Zašto nisu stavili zabilježbu? Je li to zabilježba države? Je. Ili onoga tko je bio odgovoran za to. Ja smatram, da. Kad su oni sve tako jednostavno prošli, mislim da su najmanje oni krivi", rekla je Anka Aužina iz Šibenika.

Jednako razmišljaju i stručnjaci

Jednako razmišljaju i stručnjaci koji se bave pomorskim prometom. Dok god nisu oduzeti dokumenti brodu, kapetanu i posadi, oni su mogli slobodno ploviti.

"Bilo koja zabrana isplovljenja podrazumijeva uzimanje papira i eventualno plombiranje broda.. A ovako.. Čovik računa nije mu plombiran brod, brod je vraćen u more, sve je riješeno, želi napustiti, želi ići ća, ne žele više biti u Hrvatskoj ili tko zna iz kojih razloga. Pita na policiju, pita na kapetaniju, pita na carinu. Svugdje uredno papiri prolaze. Ja ne znam koji je njihov krimen", govori Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.

"Pisana obavijest ne znači ništa ako brod nije dobio sankcije. Kapetan je dobio, to je mogao dobiti I u kafiću. To je skroz nevažno. Ministar Butković je priznao krivnju svoje službe. Troje ljudi je pod suspenzijom tamo. Čemu onda zavlačiti ove pomorce više? Ovi su pod suspenzijom, a oni sad potežu pomorce. Pomorci idu u zatvor, a ovi pod suspenzijom spavaju kući. Ma mislim, di je tu logika? To je jedno čisto maltretiranje pomoraca", kaže Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split.

A Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja, prema kojem je protiv pomoraca I podnesena kaznena prijava, kaže da oni koji ne postupe po propisu kojim je određena mjera ograničenja, mogu u zatvor i do 5 godina.