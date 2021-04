SLUČAJ KUHINJA – KOLIKO JE KOŠTALA I TKO JU JE PLATIO: Jelena Pavičić Vukičević pozirala na fejsu, ali ne želi odgovoriti na ključna pitanja

Nakon što je Net.hr otkrio iskaz Ante Vrbana u kojem opisuje kako je nabavio kuhinju i Jeleni Pavičić Vukičević njezin PR tim je zaključio da je najbolje sve okrenuti na šalu, pa je uz ‘namigivanje’ objavio seriju fotografija političarke u kuhinji

Jeleni Pavičić Vukičević, kandidatkinji za gradonačelnicu Zagreba, jednoj od ključnih suradnica Milana Bandića, uputili smo tijekom pripreme teksta o „slučaju kuhinja“ nekoliko upita. Pitali smo konkretna pitanja, danima prije zaključenja teksta. Pisali smo njoj osobno, a onda i stranci čija je kandidatkinja. No, odgovori nisu stizali. Političarka Pavičić Vukičević, i svi njezini savjetnici za komuniciranje – smatrali su da je poželjno da se na konkretna novinarska pitanja ne odgovara.

A pitanja su bila vrlo konkretna i ozbiljna, vezana na iskaz arhitekte Ante Vrbana, dugogodišnjeg stiliste svih interijera Milana Bandića i njegovih najbližih suradnika, koji je on dao pred istražiteljima USKOK-a 2015. godine, u kojem je objasnio kako je osmislio i opremio i kuhinju sadašnje kandidatkinje za mjesto gradonačelnice.

Tek dan nakon objave teksta na Net.hr-u i nakon što su i drugi mediji počeli problematizirati slučaj čudne nabave kuhinje Jelena Pavičić Vukičević oglasila se objavom na svojoj Facebook stranici, pozirala je u domaćem izdanju, skromna, bez šminke, u trenirci, u kuhinji, uz kratak tekst: „S obzirom na pojačani medijski interes za moju kuhinju, iz iste vas sve lijepo pozdravljam“, uz emotikon šaljivog namigivanja.

SJEĆATE SE BANDIĆEVE KUHINJE ZA 50.000 EURA? I Jelena Pavičić Vukičević je naručila luksuznu po istom modelu: ‘Platila mi je kešom…’

Skrivanje istine PR dosjetkom

Po svemu sudeći, PR tim političarke Pavičić Vukičević, pomislio je da će cijeli slučaj pokriti fotografijama kuhinjskog interijera i skretanjem – na šalu. Umjesto odgovora na konkretna pitanja, evo fotografija, koje zapravo nitko nije tražio.

Unatoč sličicama na Facebooku, Jelena Pavičić Vukičević i dalje je, naime, dužna mnoge odgovore. Prije svega, kako se našla u krugu odabranih koji su u vrijeme kada je Ante Vrban opremao stanove Milana Bandića, one koji su bili na njegovo ime i one koji su bili na ime njegovih prijatelja, mogli nazvati Antu Vrbana i naručivati usluge „na halo“? Nije tu bilo nikakvih ponuda, pisanih ugovora, ili predugovora. Jelena Pavičić Vukičević je arhitektu nazvala, slala mu mjere svoje kuhinje, onda su u tvrtki „Somec interijeri“ crtali kako bi to moglo izgledati najbolje, pa je kuhinja stigla…

I, kako kaže arhitekt Vrban, platila mu je kuhinju gotovinom, „na ruke“. S obzirom da tvrtka i dućan luksuznim namještajem Somec interijeri u tom trenutku nije prodavao nikakve brandove za obične kupce nego isključivo luksuzni, dizajnerski, namještaj, nema sumnje da je i Jelena Pavičić Vukičević izabrala nešto luksuznog. I da je to platila gotovinom. Pretpostavimo da je predala „ciglicu“ od nekoliko stotina tisuća kuna, ili nekoliko desetaka tisuća eura. Zašto nije plaćala preko računa tvrtke kako se to uobičajeno radi?

Iz USKOK-ove dokumentacije vrlo se jasno čita da se iz Somec interijera na razne adrese slalo isključivo tada najpopularnije komade vrhunskog namještaja s potpisom: od kuhinje za 50 tisuća eura, do fotelja za 5 tisuća eura (koje je pred istražiteljima identificirao Ante Vrban osobno). Ako nam ovim fotografijama želi poručiti da kuhinja nije luksuzna, zašto ne pokaže račun? Ne očekujemo ništa čudnog: tako smo svojedobno pozivali i premijera Ivu Sanadera da pokaže račun za sat koji je nosio na ruci.

No, ima li uopće račun, ako se plaćalo „na ruke“?

Darovane usluge arhitekta

Političarka Jelena Pavičić Vukičević nije odgovorila ni na pitanje je li platila usluge arhitekte Vrbana ili joj je on uslugu – poklonio. No, tada je to dar, a političari u civiliziranim zemljama ne primaju takve darove. Ako je pak Vrbanova usluga plaćena iz zajedničkog, Bandićevog plaćanja svih usluga sređivanja stanova u toj kolekciji, a Bandić je Vrbanu platio tako da mu je poklonio stan – Pavičić Vukičević je u još neugodnijoj situaciji. Bandić je i uslugu sređivanja njezine kuhinje platio najbizarnijim mogućim načinom, stanom koji zapravo nije niti bio uveden na njegovo ime.

Oko tog modela plaćanja nema nikakve dvojbe, USKOK-u je Ante Vrban lijepo objasnio kako mu je plaćeno stanom i kako je on zvao Bandića da ga se ima upisati kao vlasnika, i da „pretpostavlja“ da je i Bandić platio porez za tu transakciju darivanja.

Političarka Pavičić Vukičević nije niti odgovorila koliko je točno dala Vrbanu gotovine, odnosno, koliko je to bilo keša u „ciglici“ koju mu je predala na ruke. Možda je to objasnila pred istražiteljima USKOK-a. No, nije nam htjela odgovoriti niti na to pitanje.

Konačno, sve se to zbiva 2007. Ante Vrban oprema nekoliko Bandićevih stanova, stan koji je u vlasništvu Bandićevog prijatelja, poduzetnika Željka Šelendića, kojeg koristi Bandićeva kći. Jelena Pavičić Vukičević danas u imovinskoj kartici ima upisan jedan stan, 107 kvadrata, ovaj u kojem je, valjda, pozirala i za Facebook objavu. No, do 2018. bio je tu upisan i drugi stan (na supruga), 97 kvadrata, na Črnomercu, a onda je prodan.

Iz USKOK-ove dokumentacije ne vidi se na koju je adresu otišla kuhinja. Ne zanima nas odokativna procjena kuhinje u kojoj se sada Jelena Pavičić Vukičević slika, niti možemo zaključivati sami od sebe je li to baš ta kuhinja iz USKOK-ovog iskaza. Tom forenzikom se mogao baviti USKOK, ako je uspio, uz sve moguće zamke probandićeve alijanse s kojom se borio tih dana.

Bandićevski ‘halo model’

Nije uopće važno jesu li kuhinjski elementi ovakvi ili onakvi, nisu važne sličice koje se sada nude u PR foto sessionu, važan je model po kojem je kuhinja nabavljena.

Radilo se o klasičnom bandićevskom, tzv. halo modelu. Nazovi mog frenda da ti riješi stvar. To su telefonske narudžbe, u kojima se ne pita koliko što košta, sve stiže kao podmazano, plaća se kešom. Sudeći po iskazu Ante Vrbana, Jelena Pavičić Vukičević je bila jedna od odabranih u toj neobičnoj epizodi pustošenja zaliha luksuznog namještaja sa skladišta tvrtke Somec interijeri.

Političarki koja smjera biti gradonačelnica Zagreba nakon godina Bandićevih muljaža nipošto nije na čast činjenica da je bila dio te ekipe, da je dobila na dar arhtektonske usluge, da je plaćala „na ruke“. Nije joj ni na čast da ne želi odgovarati na ozbiljna novinarska pitanja, nego se skriva iza banalnih promo objava na društvenim mrežama.