Prije tjedan dana Hrvatsku je potresla vijest o smrti 15-godišnjeg dječaka iz Pule koji je bio teško bolestan, ali to nitko nije znao. Tog kobnog jutra njegova je majka pozvala Hitnu pomoć jer je dječak teško disao. Obitelj preminulog dječaka pripadnici su Hare Krišna te su za vrijeme dok je medicinski tim oživljavao njihovo dijete oni - molili.

Gotovo sve vjerske zajednice će se složiti s konstatacijom da je molitva moćno oružje, no i u Međunarodnom društvu za svjesnost Krišne, registrirane vjerske zajednice u Hrvatskoj, tvrde da je pomoć trebalo potražiti puno prije.

"Ne smatram da je događaj koji se dogodio posljedica vjerskih sloboda, jer mi u našim učenjima nemamo uopće takve odrednice da osoba ne treba ići liječniku kad je bolesna“, rekao je za RTL Direkt Marijan Bilić iz Međunarodnog društva za svjesnost Krišne.

BIlić je uz to i liječnik opće prakse iz Ogulina. Poput pulske organizacije, ni njegovi braća i sestre ne jedu meso, ne piju alkohol, ne puše i rano liježu. On kao liječnik ne može shvatiti da se dijete koje je, neslužbeno, bolovalo od dijabetesa liječilo čajem od stolisnika. "Prvi put čujem za čaj od stolisnika da se koristi u liječenju i sa stanovišta medicine koju ja zastupam, možemo o njemu pričat samo kao lijeku za dehidraciju“, rekao je Bilić.

Osim Hare Krišna, mnoge zajednice odbijaju liječničku pomoć ili zahvate, a ipak najpoznatiji su Jehovini svjedoci koji ne primaju transfuziju krvi ni kad im o tome ovisi život. Katolička se crkva primjerice protivi potpomognutoj oplodnji, a u Hrvatskoj cijeli niz ginekologa odbija obaviti abortus.

Više pogledajte u prilogu:

'Istraga mora pokazati detalje'

Specijalist infektologije i pedijatrijske infektologije, Goran Tešović i pionir alternative, radilo se o ayurvedi, jogi, meditaciji, bioenergiji, Drago Plečko, gostovali su u RTL Direktu gdje su se osvrnuli na nedavni slučaj u Puli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

''Sve je jasno otprilike, istraga mora detalje pokazati, ne vjerujem da je Hare Krišna zagovarala nešto, nekakvo neliječenje jer sam ih upoznao svugdje u svijetu. Normalno priznaju medicinu, među njima su neki liječnici. Ljude je lako osuditi, međutim to je jedan tragičan događaj. Roditelji tvrde da na djetetu nisu primjećivali nikakve promjene, do zadnjeg dana. Ako je to točno, a jedna njihova prijateljica mi je rekla neki dan da je, da se dječak potpuno normalno ponašao i dan ranije...Doktor je objašnjavao da je moguć dijabetes 1'', rekao je Plečko.

''Dječak je navodno dan ranije bio u školi i valjda bi netko od suučenika primijetio nešto jako loše na tom mladiću'', smatra Tešović. On je dodao da se u svojoj karijeri nije susreo s nekim tko je odbio liječničku pomoć iz vjerskih razloga.

''Dok sam slušao prethodni prilog, onda sam se sjetio jednog bolesnika čiji su roditelji bili Jehovini svjedoci. Njihova zamolba je bila da ga ni u kojem slučaju ne transfundiramo. Na našu sreću, nije bilo prijeke potrebe da to učinimo i to dijete je nasreću izliječeno'', rekao je.