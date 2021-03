SLUČAJ BANDIĆEVE SMRTI – ŠTO NAKON KAZNENE PRIJAVE? Odvjetnik: ‘Interes je opravdan, obitelj to ne može zaustaviti, ali…’

‘Ne čini mi se na prvu loptu da ta kaznena prijava sadrži nešto zbog čega bi zaslužila puno pozornosti. Mislim da će nakon kratkih izvida ta kaznena prijava biti odbačena’, kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković prokomentirao je kaznenu prijavu protiv bliskih suradnika pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a zbog nerazjašnjenih okolnosti pod kojima je ovaj preminuo.

“Mislim da će DORH provesti vrlo površne izvide povodom te kaznene prijave. Ne čini mi se na prvu loptu da ta kaznena prijava sadrži nešto zbog čega bi zaslužila puno pozornosti. Mislim da će nakon kratkih izvida ta kaznena prijava biti odbačena”, kazao je odvjetnik gostujući na televiziji N1.

ON JE PRIJAVIO PRICU I JOŠ TRI OSOBE ZBOG BANDIĆEVE SMRTI: ‘Čuvam Milanovu čast, to je najmanje što mogu napraviti’

‘Interes o okolnostima Bandićeve smrti je opravdan’

“Kad si javna osoba, posebno kad si politički dominantna osoba, netko od politički najvažnijih ljudi ove zemlje, jasno da si se odrekao prava na privatnost i da se odreknuće tog prava proteže i nakon smrti. Interes je opravdan, interes se može iskazivati. Kakve će to koristi donijeti, vidjet ćemo”, kazao je Pavasović Visković.

Na pitanje ima li obitelj načina sudski osporiti pravo javnosti, u prvom redu medijima, da nastave istraživati smrt Milana Bandića, odvjetnik je odgovorio niječno.

“Granica zaštite privatnosti kod osoba poput Bandića je kudikamo manja nego kod običnih ljudi. Ne vidim da bi obitelj bilo kakvim instrumentarijima to mogla zaustaviti”, kazao je dodavši kako smatra da je kaznena prijava podignuta zbog nekakvih disonantnih tonova u javnosti.

“Ne može se zamjerati čovjeku što je podnio tu kaznenu prijavu, ali ne možete zamjeriti niti nekome ako tu kaznenu prijavu ne doživljava pretjerano ozbiljnom”, smatra Pavasović Visković.

JOŠ JEDNA NELOGIČNOST OKO BANDIĆEVE SMRTI: Nisu uopće zvali 112, nego ravnatelja Hitne direktno

‘Ne vjerujem da će doći do istrage’

DORH-u će, kaže, biti više nego dovoljno da kontaktira Hitnu pomoć i bolnicu u kojoj je Bandić bio primljen.

“Pretpostavljam da je napravljena nekakva obdukcija i tu će sve okolnosti već biti puno jasnije nego sad u ovom trenutku”, kazao je dodajući kako osobno ne vjeruje da bi moglo doći do istrage.

Ako bi do istrage ipak došlo, tada bi, kaže, trebalo utvrditi nekoliko činjenica.

“Ako bi se utvrdilo bilo kojim načinom da Hitna pomoć nije pozvana na vrijeme, dakle da gospodin Bandić nije dobio pravovremenu medicinsku pomoć, jasno je da bi to bio razlog za interes organa kaznenog progona i da bi se provela ozbiljna istraga”, kazao je napomenuvši kako se njemu čini da u svemu tome nema ičega sumnjivog.

KAZNENO ĆE PRIJAVITI NATALIJU PRICU, REDŽEPIJA I IVANOVIĆA: ‘DORH mora utvrditi kako je Bandić umro’

‘Đurđević bi prodrmala pravosuđe’

Pavasović Visković osvrnuo se i na Zlatu Đurđević, koju je predsjednik Republike Zoran Milanović predložio za predsjednicu Vrhovnog suda rekavši kako ta inicijativa ohrabruje.

“Teško da ćete pronaći nekoga (iz stručnih krugova) tko bi se tom imenovanju protivio”, ustvrdio je.

Rekao je i da bi bilo dobro kad bi osoba poput nje bila imenovana na tu poziciju da prodrma pravosuđe. Ipak, smatra kako je problem u tome što sudovi rade po zakonima, po određenim normativima pa ako u tom dijelu stvari nisu postavljene kako treba, ne može se očekivati previše od rješavanja problema funkcioniranja pravosuđa.

“Bojim se da nema stvarnog političkog interesa da pravosuđe dobro funkcionira u ovom zemlji. Nikad ga nije bilo, nema ga ni danas. To vam govori i to što imate ministra pravosuđa koji je sasvim sigurno jedan sposoban, pametan čovjek, ali on je stručnjak za upravu, i imate situaciju da ministru koji je primarno ministar uprave, dobacite pravosuđe kao nešto usput. To je nešto što šokira”, kazao je.

RASPLET POLITIČKOG-PRAVNOG SPORA? Zlata Đurđević javit će se na ponovljeni javni poziv za Vrhovni sud… ako ga bude