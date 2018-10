SLOVENSKI SURFER O 26 SATI BORBE S OLUJOM I VALOVIMA: ‘Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali ovo je prva stvar koja mi je pala na pamet’

Prvi koji je doznao za radosnu vijest, ali i nezgodu na moru u kojoj je konstatiran nestanak slovenskog surfera bio je istaknuti umaški trener windsurfinga Oliver Bilman

Slovenskog surfera Gorana Jablanova koji je u ponedjeljak izašao na more i nestao u uzburkanom Jadranu, u utorak poslijepodne more je živog izbacilo blizu Trsta. Nakon 26 sati borbe s valovima i olujnim nevremenom, Jablanov se uspio dokopati plaže Costa dei Barbari.

“Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Prvo o čemu se razmišlja je kako sad to riješiti. Prva stvar koja mi je pala na pamet – je li ovo trenutak da ostavim dasku i pokušam samo plivajući do obale”, rekao je Goran Jablanov za Dnevnik..hr.

Od jutarnjih sati je bio na moru

“Uobičajeno je da se kolege windsurferi u otežanim vremenskim uvjetima i nezgodama na moru prvo obrate meni za pružanje pomoći na moru nakon čega se odmah otisnem gliserom u akciju. Tako je bilo i u ponedjeljak u sumrak. Ustvrdili smo u tom trenutku na terenu da je dvoje ljudi ostalo zarobljeno među visokim valovima i olujnim udarima vjetra koji je puhao na mahove i 100 kilometra na sat (50 čvorova). Dok smo se organizirali za pretragu, nestali se kajter (surfer sa zmajem) pojavio nakon sat i pol plivanja do obale, a za windsurferom se organiziralo traganje”, opisuje Bilman za Glas Istre.

“Jablanov je od jutranjih sati bio na moru. U kasnim poslijepodnevnim satima, dok je zasigurno već bio umoran i iscrpljen pukao mu je jarbol. Kolege su mu pritekle u pomoć, ali on ih je odbio. Tvrdili su da nije pokazivao tragove nervoze ili panike, pa su krenuli spašavati sebe. No on se nije domogao kopna. Čitavu je noć, i kroz utorak trajalo traganje”, kaže Bilman.

Tada se dogodio i priželjkivani završetak drame.

Fizički jak i iskusan surfer

“Jablanov se sam domogao obale. Iscrpljen i pothlađen, ali živ”, govorio je radosno Bilman.

“Jablanov je fizički jak i iskusan windsurfer i tehnički spreman koji poput nas većine windsurfera voli izazove i ekstremne uvjete surfanja. K tomu je i profesor kineziolgije pa je očito sve to, uz njegovu psihičku snagu te sabranost kumovalo da ispravno reagira u kriznim situacijama”, rekao je Bilman.