Je li slovenski premijer Robert Golob mislio ozbiljno kada je rekao da postoje dva prirodna lijeka protiv covida-19, a to su vitamin D i morska voda?

Novinarka je premijera Goloba upitala prijete li u Sloveniji nove mjere zbog novoga vala koronavirusa na što je premijer rekao - ne.

Golob: 'Imamo prirodne lijekove protiv covida'

"Dali smo obećanje, i to ćemo održati. Kao društvo, moramo se naviknuti živjeti s covidom bez zatvaranja. Kao društvo moramo se naviknuti živjeti s covidom bez obveznog cijepljenja. I kao društvo moramo se naviknuti na život s covidom bez zatvaranja škola. Sve je to moguće", poručio je Golob.

Zatim je rekao kako je virus iznimno zanimljiv: "Prvo, zato što mutira u manje opasne verzije. A drugo, dobro je što imamo val usred ljeta. Zašto? Jer imamo prirodne lijekove protiv Covida-19, a to su vitamin D te sunce i slana morska voda. Sada svi možemo otići na more i tamo se riješiti covida. Ne šalim se, to je čista istina."

Epidemiolog: Prva mjera zaštite je cijepljenje

Epidemiolog i voditelj savjetodavne skupine za Covid-19 u Nacionalnom zavodu za javno zdravstvo (NIJZ) Mario Fafangel već je reagirao na njegovu izjavu i među sedam "ozbiljnih" mjera protiv covida na prvo mjesto stavio cijepljenje.

Na drugom mjestu među mjerama koje predstavljaju njegovo "čvrsto epidemiološko stajalište" naveo je testiranje na simptome i ostanak oboljelih kod kuće. Fafangel ističe važnost nošenja zaštitnih maski u prepunim prostorima, u medicinskim ustanovama i domovima za starije osobe. Na četvrtom mjestu je higijena, na petom ventilacija i boravak na otvorenom, na pretposljednjem mjestu spominje važnost liječenja bolesti te ne zaboravlja na solidarnost i brigu za zajednicu.