SLOVENSKI PORNOGLUMAC U BORBI ZA PRAVA SEKSUALNIH RADNIKA U HRVATSKOJ: ‘Vi ste poznati po žigolima. Svi su znali zašto Njemice dolaze’

Slovenski porno glumac planira u Hrvatskoj širiti prava seksualnih radnika kako bi maknuo stigmu s tog zanimanja: ‘Hrvatska je poznata po žigolima. Što su vaši galebovi nego žigoli? Ako tko ima tradiciju žigola, onda je to Hrvatska’

“Hrvatska je poznata po žigolima. Što su vaši galebovi nego žigoli? Ako tko ima tradiciju žigola, onda je to Hrvatska. To je poznata stvar. Njemice, ljeto, plaže… Svi su u Njemačkoj znali zašto njihove žene masovno odlaze na Jadransko more”, izjavio je za Glas Istre slovenski porno glumac koji se bori za prava seksualnih radnika, Žiga Sedevčić, inače predsjednik slovenskog društva Dobra družba i zaštitnik prava seksualnih radnika.

Žiga planira osnovati podružnicu organizacije Dobre družbe i širiti prava seksualnih radnika u Hrvatskoj. “Budući da je to zanimanje stigmatizirano, osnovali smo organizaciju Dobra družba, koju ćemo uskoro proširiti i u Hrvatsku i Srbiju. Prije svega se želimo boriti protiv bijelog roblja, prisilne prostitucije i svodništva. Trebaju zaštitu države.”

Turizam i seks

Uvjeren je kako je pitanje trenutka kada će se prostitucija dekriminalizirati i u Hrvatskoj, no ipak ne vjeruje da će se potpuna legalizacija dogoditi tako skoro. “Hrvatska treba biti svjesna da je turistička zemlja, a tamo gdje je turizam ima naravno i seksa. Ljeti se sigurno događa puno iskorištavanja, svodništva i drugih ilegalnih rabota. Država mora zaštititi skupine koje su ugrožene, a to može napraviti jedino sa zakonskom regulacijom tog tržišta. U Zagrebu osnivamo organizaciju koja želi predstavljati seksualne radnike u Hrvatskoj”, rekao je Žiga.

“Hrvatska ima jako lijepo more, obalu, kulturu, gastronomiju… Nije seks ni na prvom, ni na drugom, ni na trećem mjestu po potražnji, ali je sigurno pri vrhu. Kada padne noć, sigurno postaje dominantna potražnja za njim. Mi nismo seksualni fašisti, nama je kultura, zdravlje i školstvo na prvom mjesto. Zato i želimo obrazovati seksualne radnike, opismeniti ih u smislu njihovih prava, zdravlja i financija. Treba ih upozoriti na opasnost od spolnih bolesti, ali i što napraviti s novcem koji zarade, da ga ne potroše na Louis Vuitton torbice”, dodao je.

Kaže kako trenutno rade program za parove koji planiraju promovirati i u Hrvatskoj. Riječ je o seksualnim terapeutima koji pomažu animirati parove da ponovno probude seksualno zanimanje za partnera.

Akademija za seksualne radnike

Uskoro počinje raditi i Žigina akademija za seksualne radnike koju ove godine organizira u Sežani, u bordelu s lutkama Doll House. “Akademija Pron Job je ustvari tečaj za porno glumce i snimatelje u porno industriji na kojem polaznike učimo postupke izrade filma. Pružamo im i teoriju i praksu”, kaže te dodaje da je namijenjena onima koji žele izgraditi karijeru u porno industriji, ali i osobama kojima to ne bi bio jedini posao.

“Nijedna porno produkcija u inozemstvu vas neće uzeti pod svoje okrilje, a da im ne pokažete svoje demo snimke, odnosno dokažete da vam rade sva potrebna oruđa za tu vrstu posla. Specifične vještine”, objašnjava.

Na pitanje koje specifične vještine, osim “ispravnog oruđa” treba imati jedan glumac u pornografskim filmovima, kaže: “Samokontrola, čista glava… Ako ste dobar jebač, to ne znači da ćete biti i dobar porno glumac. Puno je tu stvari presudno, od toga kako se postavljaš pred kamerom, kako zadržati erekciju pa do odgađanja ejakulacije. Nije to samo tako.”