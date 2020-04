SLOVENSKA OGRADA PREPOLOVILA HRVATSKA SELA: Crveni križ pomaže razdvojenim obiteljima, mještani ne mogu ni po vodu

Nakon što je Slovenija pod izlikom sprječavanja širenja pandemije koronavirusa stavila ogradu na granicu s Hrvatskom, Crveni križ pomaže u dostavi hrane, lijekova i potrepština odsječenim stanovnicima pograničnih mjesta, koji su ogorčeni jer ni uz propusnice ne mogu do liječnika ili pak na njivu, a u nekim slučajevima ni po vodu

Već tri tjedna pripadnici Crvenog križa iz Kopra i Buja nalaze se na hrvatsko-slovenskoj granici kako bi pomogli razdvojenim obiteljima, a uskoro će im se pridružiti i kolege iz Trsta. Naime, Slovenija je pod izlikom sprječavanja širenja pandemije koronavirusa postavila ogradu na granici s Hrvatskom. Tako je na području Buja, Kaštela i Plovanije mnogo razdvojenih obitelji i ljudi koji ne mogu do nužnih potrepština, poput hrane ili lijekova, ali ni do svojih vrtova i njiva.

“To su uglavnom osobe treće životne dobi, starije osobe koje su u ovom trenutku same i čija djeca odnosno obitelj živi sa slovenske strane i shvatili smo da je važno njih opskrbiti s lijekovima koje su dosad mogli uzimati u Sloveniji”, rekao je za HRT Hrvoje Kovačević, ravnatelj Crvenog križa Buje.

Djeca roditeljima putem Crvenog križa šalju hranu, higijenske potrepštine i odjeću, jer ne znaju kada će ih ponovno moći vidjeti, pa će se članovi Crvenog križa i dalje morati susretati pored ograde.

USRED EPIDEMIJE KORONE, SLOVENIJA RAZMIŠLJA I O OGRADI: Na granici s hrvatskom postavit će još 40 kilometara, razlog je već poznat

Ograda u hrvatskom teritoriju

A ona prolazi i kroz selo Mlini, nedaleko od Buzeta. Tamo su slovenske snage postavile ogradu ispred graničnog prijelaza Požane-Sočerga, a mještani tvrde da je dvadesetak metara u hrvatskom teritoriju.

“Angažirani su hrvatski geodeti, koji će izmjeriti je li ograda na samoj graničnoj crti. Do tada, svaki put kad trebam na svoju njivu, moram zvati tamošnju policiju te trošiti mobitel i novac. Cijeli život živimo u suživotu, i s drugim mještanima nikad nije bilo problema. Govorili su da je ograda postavljena zbog migranata, a sad tvrde da je to zbog korone. Kao da će ta ograda spriječiti da virus prođe na drugu stranu”, ogorčen je mještanin Mlina, Dario Ugrin.

Za 24sata je ispričao kako je ograda postavljena na cestu između Mlina i slovenskog sela Maršiči. Istaknuo je kako su mještanima pograničnih naselja Kodolje, Mlini, Konti, Ugrini te Goričica šume, livade i vrtovi s druge strane granice te da ih ne mogu obrađivati. Ne pomaže niti posjedovanje propusnica.

“Živim u Mlinima od rođenja i, evo, sad se usred mjesta stavljaju željezna vrata s lokotima, pa ne mogu do svoga vrta. Ne mogu niti do rezervoara na izvoru Bračane, a ako nešto slučajno pušta, ne mogu ni ventil zatvoriti. Dotle je došlo. Za ovo su krive obje strane, politika Slovenije i Hrvatske, koja ne rješava taj problem, a mi mještani patimo”, rekao je Ugrin i dodao kako se nije za to borio kada se postavljala granica na Požanama 1991. godine.

ŠALJE LI PAHOR VOJSKU NA GRANICU S HRVATSKOM? Postavljanje ograde već je podupro, a sada vojnim snagama želi dati veće ovlasti

‘U Istri granice ne trebaju’

Na probleme mještana uz granicu reagirao je i gradonačelnik Buzeta, Siniša Žulić koji je obišao sporno mjesto u Mlinima te pozvao slovensku policiju da otvori ogradu.

“S policijom smo u dobrim odnosima i stvarno nas razumiju. No, smatram da je ovo trebalo drukčije riješiti. Trebalo je sjesti i pronaći rješenja koja bi pomogla i jednoj i drugoj strani. Sela s obje strane granice od davnine su povezana, a Istri takve granice ne trebaju. Protiv sam bilo kakvih graničnih barijera, neovisno o tome imaju li za to zakonsku osnovu, jer se tako kvare dobrosusjedski odnosi. U ovom je slučaju to s koparskom općinom, s kojom smo zbratimljeni”, rekao je gradonačelnik Žulić.

On je zbog tog problema pisao slovenskoj vladi te tražeći micanje ograde, naveo kako se “donedavni prijatelji, rodbina i susjedi, koji su zajedno slavili blagdane i obrađivali zemlju, sad gledaju preko ograda, što svakako stvara dodatnu nervozu i nepovjerenje u sustav, koji ih sputava u njihovim svakodnevnim životnim zadaćama.”