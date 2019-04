SLOVENSKA LIJEČNICA ZGROŽENA HRVATSKIM NAČINOM: Nevjerojatni, ali bolno istiniti razlozi zbog koje Hrvatice pobačaj rade u Sloveniji

‘Ono što je nas osobito zaprepastilo jest činjenica da se pobačaji u Hrvatskoj moraju plaćati, čak i prekidi trudnoće do desetog tjedna. HZZO pokriva samo one za koje postoji medicinska indikacija. Ne pokrivaju ni trošak pobačaja koji su posljedica incesta i silovanja, što je nevjerojatno’

Kako se sad već više od 50 posto hrvatskih ginekologa poziva na priziv savjesti kad je pobačaj u pitanju, Hrvatice su potražile drugi izlaz te sve češće zbog pobačaja odlaze u susjednu Sloveniju. Nedavno je o tome izvještavala i jedna slovenska televizija, a ovaj put zbog pitanja pobačaja u Sloveniju su se uputili i novinari Slobodne Dalmacije.

Navode tako kako se unatrag tri mjeseca broj žena koje iz Hrvatske odlaze na pobačaj u Brežice povećao za 25 posto, a među njima su i one koje su ostale u drugom stanju nakon silovanja za što im je u Hrvatskoj odbijen prekid trudnoće. Ondje im je dostupan i medikamentozni pobačaj, koji se naplaćuje 200 eura.

Prema riječima predstojnice Ginekološko-porođajnog odjela u Općoj bolnici u Brežicama dr. Nataše Končar, u Sloveniji se pobačaj obavlja na zahtjev žene bez obzira na razloge do desetog tjedna trudnoće. A jedina razlika između Slovenki i Hrvatica je u tome što Hrvatice taj zahvat plaćaju, dok ga Slovenkama pokriva zdravstveno osiguranje.

HRVATICE SVE VIŠE ODLAZE POBACITI U SLOVENIJU: ‘Do 12. tjedna uopće ne pitamo zašto su se odlučile na taj čin’

Kako postupak izgleda u susjedstvu?

“Pobačaje obavljamo medikamentozno, i to već 15-ak godina, što je najpoštednije za žene, a rijetko se obavlja i na klasičan način, i to samo u situacijama kada za to postoje indikacije, s tim da je u tom slučaju nešto skuplji. Inače, pedeset posto pobačaja za koje su se odlučile Hrvatice su trudnoće koje su zapravo patološke i velika je vjerojatnost da se ne bi mogle uredno nastaviti”, priča za Slobodnu Dalmaciju dr. Končar ističući kako je svaka odluka ona pacijentice i da je zasigurno teška.

Svakom pobačaju prethodi pregled, ultrazvučna dijagnostika i savjetovanje. Tako se utvrđuje o kojem tjednu trudnoće se radi da bi sve bilo u zakonskim okvirima, a kroz savjetovanje se ženama predoči cijeli postupak i olakšati im onaj emocionalni dio koji izaziva ogroman stres.

Kad je riječ o trudnoći iznad deset tjedana, kaže dr. Končar, nužno je uložiti molbu etičkoj komisiji koja se sastoji od stručnjaka, a u slučaju da je ona odbije postoji i viša instanca u Ljubljani. Njihova je odluka konačna. Trudnoće s “otvorenom anomalijom ploda” upućuju se u tercijarni centar – rodilište u Ljubljani.

Dva hrvatska slučaja u Brežicama

Da odluka o prekidu trudnoće nije nimalo laka za ženu pokazuje i primjer Hrvatice koja je došla obaviti pobačaj u Brežice ali nakon savjetovanja nije dala i pristanak na zahvat.

“Dogovorili smo se da dođe kada bude sigurna da želi prekinuti trudnoću. Bilo joj je jako teško”, navodi doktorica dodajući kako se pacijentica kasnije ipak vratila.

“Imali smo i drugi vrlo zanimljiv slučaj da je trudnici u Hrvatskoj prilikom ispitivanja morfologije ploda koja se obavlja u 20. tjednu trudnoće utvrđeno da beba nije u redu, štoviše da su oštećenja takve prirode da će dijete imati znatno smanjenu kvalitetu života, a kad su se roditelji odlučili na prekid trudnoće, započela je procedura pred komisijama koje bi ga trebale odobriti. Pri tome se izgubilo puno vremena da bi im se konačno reklo da pobačaj više nije moguć. Trudnica je došla k nama, u našoj bolnici se ne može prekinuti trudnoća u toj fazi, pa smo trudnicu uputili u Ljubljanu pred etičku komisiju”, priča doktorica dodajući kako je komisija nakon pretraga, testova i pregledala odlučivala o postupku. Prtim ističe kako bi to područje u RH trebalo biti bolje uređeno.

Zapanjujuća cijena postupka u Hrvatskoj

U zagrebačkoj Udruzi CESI kazali su nam da im se često obraćaju žene koje traže pomoć i informacije o tome gdje mogu obaviti pobačaj, jer su ih u nekim bolnicama odbili. Ističe kako se u Hrvatskoj točno zna koje bolnice rade pobačaje, a koje ne te da postoje i dva stacionara koji postupak obavljaju.

“Ono što je nas osobito zaprepastilo jest činjenica da se pobačaji u Hrvatskoj moraju plaćati, čak i prekidi trudnoće do desetog tjedna. HZZO pokriva samo one za koje postoji medicinska indikacija. Ne pokrivaju ni trošak pobačaja koji su posljedica incesta i silovanja, što je nevjerojatno”, kaže Cesar.

Slobodna Dalmacija piše kako se pobačaji u Hrvatskoj naplaćuju između 1500 i 3000 kuna, zavisno o tome gdje se obavljaju, ali postoji i velika siva zona u kojoj se obavljaju. Stoga ne čudi što Hrvatice odlaze u Brežice gdje su im jeftinije i kontracepcijske pilule.