Slovenska diplomatkinja Špela Cimerman strastvena je podvodna ribolovkinja, a svojim ulovima se voli i pohvaliti. Posljednjim kapitalcem pohvalila se upravo 5. kolovoza, na datum kada je zabranjeno loviti kirnje, prenosi Morski.hr.

Kirnja (Epinephelus spp.) ne smije se loviti, skupljati, niti zadržavati na plovilu. Nije dopušteno niti je prekrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili prodavati u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Podvodni ribolovci ispod javno objavljene fotografije upozorili su Cimerman na taj zakon, no ona je odgovorila vulgarnim rječnikom i psovkama.

Na prozivke odgovorila psovkama

"Svaka čast na trofeju u vrijeme lovostaja… Mislim da je svaki komentar suvišan. Nažalost…", upozorio ju je jedan ribolovac te dodao izdvojen i zaokružen dio Pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama koji to propisuje.

Ona je odgovorila: "Uhvatim samo za jesti… Imam ja dozvolu ministarstvo za pomorsko."

Tada se u debatu uključio profil Sea Spirit Adria, na kojem Cimerman često objavjluje. "Odjebi kirnje, trenutačno nisu u lovistaju", na što mu je diplomatkinja odgovorila "Imam dopuštenje i pravo da sponzoriram svoj posao. Imam dozvolu za podvodni ulov od pet kilograma dnevno."

Na dodatna upozorenja, Cimerman, inače predsjednica udruge Sea Spirit Adria koja se bavi jedrenjem, podvodnim ribolovom, plivanjem i jogom, odgovorila je s "Ne seri!!!"

Neobična opravdanja

Novinar portala Morski.hr stupio je u kontakt s Cimerman. Njihov razgovor prenosimo u cijelosti.

"Možete li komentirati objavu fotografije kirnje za vrijeme lovostaja?

Ta fotografija je stara pet godina. Ja imam tamo plavu kratku kosu, a sad imam dugu crnu kosu.

Biste li nam poslali original fotografiju, da vidimo u exifu kad je fotografirana, pa da razriješimo – je li za vrijeme lovostaja ili nije?

Možete doći do mene ovdje u Mandalinu, u Šibeniku sam. A imate je na mojoj stranici, na Facebooku i nemojte me molim vas gnjaviti.

Ne gnjavim vas, moram vas pitati. Jeste li vi odgovarali s profila Sea Spirit Adria?

Jesam. Ja sam predsjednica te udruge.

Je li primjereno jednom diplomatu u EU-u da odgovara s riječima "ne seri", "odjebi" i slično?

Ja nisam diplomat, ja radim u Somaliji.

Radite u Somailiji?

Da i imam PTSP. Molim vas, ostavite me na miru.

Imate PTSP i radite u Somaliji. Niste diplomat?

Ne, pukovnik vojske sam sad. Bila sam diplomat u RH od 2009. do 2014. godine.

Čekajte, u kojoj ste vojsci, nisam to shvatio?

Ujedinjenih nacija. Molim vas, ostavite me na miru, prekinut ću vezu.

Ok. Mene zanima to što ste psovali, to pripisujete PTSP-u, je li tako?

Da – kratko je odgovorila i kad je shvatila da će se ovaj razgovor objaviti, kazala nam je da možemo objaviti intervju.

No nas je zanimalo samo je li primjeren ovakav način komunikacije za diplomatsku predstavnicu.

Ostanite na vezi, samo ću popiti tabletu za smirenje – kazala je Cimerman, pa je nakon tablete i čaše vode nastavila.

Diplomat se tako ne ponaša, a ja više nisam diplomat i imam PTSP – kazala je i potvrdila da si može dopustiti ovakav rječnik.

Imate sve potrebne dozvole za ribolov u Hrvatskoj?

Ja ne ribolovim uopće – odjednom je kazala.

A jeste li imali dozvole kad je ova riba ulovljena?

Naravno, ja imam stalni boravak u RH i sutra vadim državljanstvo.

Dobro. Čestitam, ali recite mi jeste li imali dozvolu za ribolov kad je ova riba ulovljena?

Jesam. Kod Škarpine u Nerezinama na Lošinju sam uzela dozvolu.

Mogu još nešto da vam kažem ako želite da to ide u novine.

Slobodno, recite. Ići će sigurno.

Ja sutra uzimam državljanstvo Republike Hrvatske, jer meni srce plače za ovu zemlju. I izaći ću na sljedeće parlamentarne izbore u RH i sve ću hapsit!

Koga ćete hapsiti?

Sav organizirani kriminal u ovoj zemlji.

A na koga ciljate?

To vam ne mogu reći jer sam protuobavještajac i to bi bilo protiv mog ugovora.

Vi ste sad i protuobavještajac? Za koju zemlju radite?

Za Ujedinjene Nacije i za NATO.

Ispred Slovenije?

Ne. Direktno za Ujedinjene nacije imam ugovor", završila je Cimerman.

Morski.hr je pretražujući njezin osobni Facebook profil primijetio da je Cimerman istu fotografiju prvi put objavila 15. lipnja 2018. Originalnu fotografiju ipak nije poslala, zbog čega je teško provjeriti kad je kirnja doista ulovljena.