Sloveniju je sinoć i jutros ponovno pogodilo snažno nevrijeme koje je u pojedinim mjestima izazvalo bujične poplave. Kako piše 24 ur, olujno nevrijeme, koje je u ponedjeljak navečer zahvatilo sjeveroistok Slovenije, prouzročilo je priličnu štetu. Vjetar je rušio drveće i krovove te oštetio komunalnu infrastrukturu, a oborinske vode poplavile su podrume nekoliko zgrada. Na područje Slovenj Gradeca sručila se tuča.

Slovenska Uprava za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama ukupno je zabilježila 103 intervencije zbog nevremena, najviše na području Maribora. Uglavnom se radilo o uklanjanju srušenih stabala, a oštećeni su krovovi na tri stambene zgrade. Na mariborskom području nisu zabilježene poplave, ali je puhao orkanski vjetar.

Žuto upozorenje za tri hrvatske regije

Olujno nevrijeme kreće se prema jugu, odnosno prema Hrvatskoj. Zbog prodora hladnijeg zraka kod nas će današnje popodne i večer obilježiti nestabilnije vrijeme u unutrašnjosti. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) putem sustava Meteoalarm za danas je izdao upozorenja za tri regije gdje bi moglo biti pljuskova s grmljavinom: karlovačku, zagrebačku i osječku.

"Mjestimice su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjerojatnost grmljavine 40-70 posto. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju Meteoalarma.

Moguć olujni vjetar, tuča i obilne oborine

I Estofex, Europski sustav upozorenja na oluje, objavio je drugi stupanj upozorenja ističući mogućnost jačih nestabilnosti u unutrašnjosti, koje uključuju prolazno olujni vjetar, tuču i obilne oborine.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti pretežno sunčano. U ostatku unutrašnjosti, posebice u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, nestabilno uz promjenljivu naoblaku te mjestimičnu kišu i grmljavinu. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u Gorskom kotaru, Lici i u unutrašnjosti Dalmacije većinom jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 °C.

U noći na četvrtak opet jače nevrijeme

Sutra će u većini krajeva biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka mjestimične kiše pa i grmljavine može biti ujutro, ponajprije u dijelovima središnje i istočne Hrvatske, a posebice navečer i u noći na četvrtak jače nevrijeme moguće je u najsjevernijim predjelima. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz pljuskove kratkotrajno pojačan, a na Jadranu u najtoplijem dijelu dana do umjeren, većinom jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.