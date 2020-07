Jučer je u Hrvatskoj zabilježen 81 novi slučaj koronavirusa, a dvoje ljudi je preminulo od Covida-19. Zbog porasta broja zaraženih, Slovenija je skinula Hrvatsku sa ‘zelene liste’ epidemiološki sigurnih zemalja i stavila je na ‘žutu listu’, a danas će slovenska vlada objasniti detalje te odluke. U SAD je opet srušen rekord broja zaraženih u jednome danu

U četvrtak je u Hrvatskoj bio 81 novi slučaj koronavirusa, a dvoje ljudi je preminulo

Aktivnih slučajeva je 647, a od 84 pacijenata na bolničkom liječenju, troje je na respiratoru

Ukupno je u Hrvatskoj zabilježen 2912 slučajeva, 2155 je oporavljenih te 110 preminulih

Novo žarište koronavirusa u Hrvatskoj je Požega gdje je 24 zaraženih

U svijetu je 10,8 milijuna oboljelih i više od 6 milijuna oporavljenih, dok je umrlo 519.582 ljudi

SAD su u četvrtak imale više od 55.000 novih slučajeva zaraze, što je najveći dnevni porast u nekoj zemlji od početka pandemije

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Trump ponovno visoke brojke zaraze pravda testiranjem

8:00 – Američki predsjednik Donald Trump ponovno je pozdravio američko testiranje na Covid-19 u trenutku kada zemlja u četvrtak bilježi rekordnih više od 55.000 novozaraženih, što je novi svjetski rekord dnevnog širenja pandemije.

Novi porast širenja zaraze u SAD-u prošloga tjedna stavilo je pod lupu Trumpovo upravljanje krizom i naveo nekoliko guvernera saveznih država da zaustave planove otvaranja njihovih država nakon strogih mjera karantene.

“Pokazuje se porast novih slučajeva zaraze koronavirusom zbog toga što je naše testiranje toliko masovno i tako dobro, daleko veće i bolje nego li i u jednoj drugoj zemlji”, naveo je američki predsjednik u tvitu objavljenom kasno u četvrtak.

“Ima i velikih vijesti, no još bolje su vijesti da je broj umrlih, i postotak umrlih, u padu”, dodao je.

U četvrtak kasno navečer SAD je bilježio 55.274 slučaja novozaraženih koronavirusom, nadmašivši dnevni rekord zaraze od 54.771, koliko je 19. lipnja zabilježio Brazil.

Što znači žuta lista?

7:19 Glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin najavio je kako odluka na snagu stupa u subotu u ponoć. Za državljane Hrvatske ona znači da će u Sloveniju moći ući ako u njoj imaju nekretninu ili rezerviran turistički smještaj.

“Ako je država stavljena na žutu listu, onda slovenski državljanin ili stranac sa stalnim ili privremenom boravištem u Sloveniji, ukoliko dolazi iz EU odnosno schengenskog prostora, u Sloveniju ulazi bez karantene. Za druge osobe je pri ulasku obvezna 14-dnevna karantena”, rekao je Kacin.

Oni koji se vraćaju iz Hrvatske morat će na granici svoje putovanje i rutu potvrditi dokazima ili potvrdom da u Hrvatskoj imaju plovilo ii nekretninu. “Neće više biti obmanjivanja, toga je bilo previše”, rekao je.

Na crvenu listu Slovenija je stavila Srbija, BiH, Kosovo i Makedoniju. “Iz tih država svi koji ulaze u Sloveniju moraju u 14-dnevnu karantenu. Odluke o karanteni izdavat će se na granici s Hrvatskom.

Vlada će osigurati da se svakom putniku na graničnom prijelazu uruči odluka o karanteni te će s granice morati otići izravno na mjesto na kojem će je provesti.

Objasnio je kako se događalo da ljudi na granici kažu kako su bili u Hrvatskoj, ali su zapravo bili “u jednoj od “crvenih” zemalja zapadnog Balkana i zbog toga bi trebali biti u karanteni”, rekao je.

Vlada je poručila kako su jučer premijer Andrej Plenković i Janez Janša razgovarali te da neće biti zatvaranja granica. “Zajedničkim naporima nastavljamo balansirati između mjera za zaštitu zdravlja i gospodarskih aktivnosti”, istaknuli su, prenosi Večernji.

Potrebujemo strožji nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb. @vladaRS bo storila vse v njeni moči, da se karantenske odločbe vročajo na meji brez časovnega zamika. — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) July 2, 2020

Slovenija će objaviti detalje odluke o skidanju Hrvatske sa ‘zelene liste’

7:15 Pojedinosti odluke kojom je Hrvatska sa “zelene” liste sigurnih zemalja premještena na “žutu” bit će objavljene u petak nakon sjednice slovenske vlade, rekao je u četvrtak navečer za slovensku televiziju ministar zdravstva Tomaž Gantar. Slovenska vlada ranije tijekom dana objavila je da je stavila Hrvatsku zbog porasta dnevnog broja zaraza koronavirusom zadnjih dana na “žutu” listu epidemiološki manje sigurnih država. Hrvatska je do sada bila na slovenskoj “zelenoj” listi epidemiološki sigurnih država.

Broj slučajeva koronavirusa u SAD-u ponovno oborio rekord

7:10 Sjedinjene Države u četvrtak su brojale više od 55 tisuća novih slučajeva Covida-19, što je najveći dnevni porast koji je ikada zabilježila ijedna država. Zbog naglog porasta broja slučajeva koronavirusa u SAD-u tijekom proteklog tjedna pod povećalo je došlo upravljanje krizom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nekoliko guvernera obustavilo je planove ponovnog otvaranja svojih država nakon strogih blokada.

U SAD-u je broj oboljelih u četvrtak bio 55.274, čime je nadmašen prethodni dnevni rekord od 54.771 koji je Brazil postavio 19. lipnja. Prije samo dva tjedna, SAD je bilježio oko 22.000 novih slučajeva dnevno. Zadnjih sedam dana imao ih je dnevno više od 40.000, pokazuju rezultati. Broj novih zaraza u proteklih je 14 dana porastao u 37 od 50 američkih država u odnosu na prva dva tjedna u lipnju.

Florida je u četvrtak imala najveći porast od bilo koje države do sad te je imala preko 10 tisuća novih slučajeva u jednom danu. S 21 milijun stanovnika ta zemlja je prijavila više novih slučajeva koronavirusa od bilo koje europske zemlje na vrhuncu epidemije. Voditelj Nacionalnog instituta za alergije i zaraznu hranu Anthony Fauci početkom tjedna je upozorio da bi svakodnevna povećanja novih slučajeva u SAD-u mogli doseći 100.000 u slučaju da se ne uvedu državne mjere za usporavanje širenja virusa.

Sjeverna Koreja je spriječila da koronavirus uđe u zemlju

7:10 Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je na sastanku politbiroa vladajuće Radničke partije da je Sjeverna Koreja spriječila da koronavirus uđe u zemlju, objavila je u petak državna novinska agencija KCNA. “Temeljito smo spriječili upad zloćudnog virusa i zadržali stabilnu epidemiološku situaciju unatoč svjetskoj zdravstvenoj krizi, što je sjajan uspjeh”, kazao je Kim Jong Un. Upozorio je i pozvao stanovnike Sjeverne Koreje da ostanu “maksimalno oprezni”, stoji u objavi KCNA.

Sastank politbiroa u četvrtak dolazi u trenutku kada mnoge zemlje ublažavaju blokade, unatoč tome što se svijet ubrzano kreće prema sumornim brojkama od 10 milijuna potvrđenih i pola milijuna umrlih od koronavirusa. Sjeverna Koreja ponovno je otvorila škole, no zadržala je zabranu javnih okupljanja i propisala obvezno nošenje maski na javnim mjestima, kazao je u srijedu dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Iako ta država još uvijek nije potvrdila nijednu zarazu, njeno ministarstvo zdravstva prijavilo je da je do sada 922 osoba testirano negativno. Stotine ljudi, uglavnom onih zaposlenih u lukama ili na granicama, redovito je u karanteni na promatranju.