SLOVENIJA SE ŽALI NA HRVATSKU ZBOG GRANICE: ‘Nastavljamo s implementacijom, a kršenje smo prijavili EK i sudu EU’

Kažu kako incidenata nema na kopnu, ali Hrvatska uporno prati ribare policijskim brodovima

Slovenija je u zadnjih godinu dana tri puta pozvala Hrvatsku na implementaciju arbitražne odluke o granici i osnivanje zajedničkog demarkacijskog povjerenstva, na što nije dobila odgovora, pa niti na nedavni poziv koji je uputila nova vlada, objavio je u petak ured za komunikacije slovenske vlade.

U rezimeu događaja do kojih je došlo nakon što je 29. prosinca 2017. Slovenija najavila da će arbitražno rješenje implementirati jednostrano, na sektorima granice na kojima je to moguće, navodi se da Hrvatska u godinu i pol dana nakon što je arbitražni sud objavio svoju odluku još uvijek ne priznaje to rješenje koje bi za obje strane moralo biti obvezujuće, dok Slovenija inzistira na primjeni arbitraže kao konačnom rješenju.

‘Slovenija nastavlja s implementacijom presude’

“Slovenija s implementacijom presude nastavlja, u onom njenom dijelu u kojemu je to moguće učiniti bez hrvatske suradnje. Slovenija Hrvatsku i dalje ustrajno poziva na dijalog o provedbi presude. Nedavno ju je ponovo pozvala na osnivanje potrebnih zajedničkih organa, a posebno demarkacijskog povjerenstva, za pripremu i provedbu označavanja granice u prirodi, a po potrebi i za malo prilagođavanje granične linije na onim odsjecima gdje granična crta teče neživotno”, navodi se u priopćenju ureda za komunikacije slovenske vlade, kako ga je prenijela Slovenska tiskovna agencija STA.

Prijavili nas Europskoj komisiji i tužili sudu EU

Hrvatska s druge strane, kako se navodi, nudi bilateralne pregovore o granici kojima bi se stvari vratile na početak, ali i “nastavlja s incidentima na moru, tako da hrvatske ribare štiti policijskim brodovima”.

Time se pak “ignorira arbitražom određena granica” i to “sve do crte sredine u Piranskom zaljevu, gdje Hrvatska vidi granicu na moru”, navodi se.

Zato je Slovenija te “incidente” koji se događaju “samo na moru, ali ne na kopnenom dijelu granice” prijavila Europskoj komisiji i tužila Hrvatsku na sudu EU-a budući da Hrvatska takvim postupcima “onemogućava” provedbu zajedničkih politika EU-a, stoji u priopćenju.

Tvrde da je arbitraža jedina obvezujuća

Unatoč svemu tome, dodaje se, Slovenija se i dalje nada “da će i na hrvatskoj strani prevladati odgovornost i da će sazreti shvaćanje kako arbitražnu presudu treba implementirati”. Što se tiče Slovenije, ona će i dalje inzistirati na svom stajalištu o obvezujućoj primjeni arbitraže jer je ono “pravilno” i da zato treba ostati na sadašnjim pozicijama, pojašnjava se u priopćenju ureda slovenske vlade.

Hrvatski sabor je 2015. jednoglasno odlučio o izlasku iz arbitražnog postupka, nakon što su objavljene snimke tajnih telefonskih razgovora dužnosnice slovenskog ministarstva vanjskih poslova Simone Drenik i slovenskog suca Jerneja Sekoleca, kojima su dogovarali strategiju utjecaja na arbitražu i suce. Stajalište Hrvatske od tada je kako je Slovenija na taj način nepovratno kompromitirala arbitražni postupak pa tako i rješenje koje su kasnije donijeli arbitri, te da treba pristupiti pregovorima o rješenju graničnog prijepora kao bilateralnog pitanja.