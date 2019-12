SLOVENIJA NAKON AGRUMENTACIJE DA JE SUD EU NENADLEŽAN ZA SPORT S HRVATSKOM: ‘Nezavisni odvjetnik kreće od jedne pogrešne pretpostavke…’

Nije istina da je granično pitanje otvoreno samo zbog toga što ga Hrvatska nije primijenila, kazala je Menard

Glavni slovenski prigovor na argumentaciju da je Sud EU-a nenadležan za tužbu Slovenije protiv Hrvatske, kako je to ocijenio nezavisni odvjetnik, koncentrira se na tvrdnju da je on pošao od “pogrešne” pretpostavke da se radi o još neriješenom graničnom sporu koji se tiče međunarodnog, a ne europskog prava, prenose slovenski mediji.

Slovenska agentica, a i drugi slovenski pravni stručnjaci čija mišljenja prenose mediji u Sloveniji, ističe kako Slovenija nije od Suda EU-a zatražila mišljenje o graničnom pitanju i je li ono još uvijek otvoreno jer je Slovenija uvjerena da je presuda arbitraže konačna i obvezujuća za obje strane: Sloveniju, ali i Hrvatsku koja presudu ne priznaje zbog kompromitacije arbitražnog postupka od strane Slovenije.

Nije istina da je granično pitanje otvoreno samo zbog toga što ga Hrvatska nije primijenila, kazala je Menard.

Slično je reagiralo i slovensko ministarstvo vanjskih poslova koje očekuje da će se Sud EU-a ipak proglasiti nadležnim za tužbu protiv Hrvatske kojoj Slovenija na teret stavlja navodnu povredu europskog acquisa jer ne pristaje na provedbu arbitražnog rješenja za granicu, nego predlaže bilateralne pregovore o granici.

‘Objašnjenje neovisnog odvjetnika o nenadležnosti suda EU-a neuvjerljivo i slabo u argumentaciji’

Slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar kazao je kako je objašnjenje neovisnog odvjetnika o nenadležnosti suda EU-a neuvjerljivo i slabo u argumentaciji, te da se nada kako će se sud u konačnici ipak proglasiti nadležnim.

Glasnogovornik slovenskog ministarstva vanjskih poslova Marko Vrevc kazao je za Slovensku tiskovnu agenciju STA da je mišljenje neovisnog odvjetnika u vezi sa slovenskom tužbom u suprotnosti s onim što je očekivala Slovenija, ali i dodao: “Granicu Slovenije i Hrvatske odredilo je pet vrhunskih stručnjaka za međunarodno pravo (tj. ad-hoc arbitara) i Slovenija je tu odluku implementirala u svoje zakonodavstvo. Naravno da granica još nije označena na svakom metru na terenu, ali to je zato jer je za to potrebna suradnja Hrvatske, kazao je Vrevc, dokazujući u ime slovenske vlade da je arbitražno rješenje već sa slovenske strane provedeno i da nije istina da je granica neodređena, pa samim time i pitanje međunarodnog, a ne europskog prava, kako to u procesu tvrdi Hrvatska.

Kako prenose slovenski mediji, domaći slovenski pravni stručnjaci navode kako bi vlada premijera Šareca u postupku dokazivanja svog prava pred Sudom EU-a morala biti ustrajna i nepopustljiva, te ne pristajati na logiku ponovnog otvaranja pitanja granice na bilateralnoj razini.

Kako je u razgovoru sa Slovenskom tiskovnom agencijom STA navela jedna profesorica prava sa Sveučilišta u Mariboru, Slovenija na sudu i u međunarodnoj komunikaciji mora isticati kako bi implementacija arbitražne presude olakšala rješavanje ostalih graničnih prijepora na Balkanu.

Cerar je upozorio domaću opoziciju da drži jedinstven front u arbitražnom sporu s Hrvatskom, vodeći računa o nacionalnim interesima.

Ako bi političke snage u Sloveniji djelovale suprotno, time bi štetile ne samo Sloveniji nego i ostvarenju vladavine prava u Europskoj uniji, kao njenom temeljnom principu, kazao je Cerar, a prenose slovenski mediji.

Plenković očekuje rješenje spora

Komentirajući mišljenje Estonca Priita Pikamaea, hrvatski premijer Plenković poručio je da Hrvatsku i Sloveniju puno više toga spaja u odnosu na jedno otvoreno pitanje iz vremena kada su bile republike u sastavu federalne Jugoslavije.

“Na kraju ćemo sigurno završiti za stolom i pronaći rešenje s kojim će obje države biti zadovoljne. Ovaj današnji stav nezavisnog odvjetnika je jedan korak u tom smjeru”, istaknuo je.