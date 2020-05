SLOVENIJA JE PROGLASILA KRAJ EPIDEMIJE, A HRVATSKA? Capak odgovorio što se sve treba ispuniti da to isto učinimo i mi

‘To je jedna epidemiološka procjena koja se bazira na težini bolesti, na opasnost od bolesti, na transmisiji bolesti među pučanstvom, na temelju broja oboljelih te opasnosti ponovnog dolaska bolesti u RH’

Naši susjedi u Sloveniji proglasili su kraj epidemije koronavirusa u svojoj državi, čime su prvi u proglašenju kraja zaraze u EU-u. Dogodilo se to na čuđenje mnogih pa su se neki zapitali kada bi se to moglo dogoditi u Hrvatskoj. Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak upitan je što se treba dogoditi da bi se proglasio kraj epidemije te koji su potrebni parametri za to.

“Proglašavanje epidemije ili proglašavanje završetka epidemije ide po novom Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje prijedlog ministru zdravstva. Odluku o tome donosi Vlada na ministrov prijedlog. Što se tiče načina kako će se to u Hrvatskoj napraviti… to je jedna epidemiološka procjena koja se bazira na težini bolesti, na opasnost od bolesti, na transmisiji bolesti među pučanstvom, na temelju broja oboljelih te opasnosti ponovnog dolaska bolesti u RH”, rekao je Capak.

No, ravnatatelj HZJZ-a nije ponudio odgovor na pitanje kada bi se proglašenje kraja epidemije moglo dogoditi u Hrvatskoj.

