SLOVENIJA I BRITANIJA STAVILE HRVATSKU NA CRVENU LISTU: Povratnici moraju u karantenu na dva tjedna

Putnici iz Hrvatske koji dolaze u Veliku Britaniju morat će u samoizolaciju na 14 dana, objavio je u četvrtak britanski ministar prometa. Uz Hrvatsku na popis je dodana i Austrija i Trinidad i Tobago, dok je s popisa skinut Portugal nakon što je broj novozaraženih u toj zemlji počeo padati.

“Putnici koji dolaze u Veliku Britaniju iz Hrvatske, Austrije i Trinidada i Tobaga sada će morati u samoizolaciju na 14 dana”, tvitao je Grant Shapps.

Data shows we need to remove Croatia, Austria and Trinidad & Tobago from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 20, 2020