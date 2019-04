SLOVENCI U DRAMI ZBOG NAVODNOG PRISLUŠKIVANJA: Nakon teških optužbi na račun RH, stigao odgovor iz Zagreba

Televizijska postaja POP-TV objavila je naime da je hrvatska vlada “preko posrednika” pokušala utjecati na njihovo uredništvo “kako ne bi objavilo otkriće da iza prisluškivanja u arbitraži” stoje hrvatske obavještajne službe

Slovenski premijer Marjan Šarec sazvao je za danas popodne hitnu sjednicu slovenskog vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodnog djelovanja hrvatske SOA-e u Sloveniji. Hrvatski veleposlanik je tim povodom pozvan na razgovor u slovensko ministarstvo vanjskih poslova, a slovenska veleposlanica povučena na kozultacije u Ljubljanu, objavila je agencija STA.

NOVO 15:50 – “Najodlučnije i u potpunosti odbacujemo sve navode o pokušaju bilo kakvog utjecaja hrvatske Vlade na slovenske medije”, poručeno je iz Banskih dvora u povodu tvrdnji slovenskih medija da je prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj Ivan Tolj, predstavivši se kao posrednik hrvatske Vlade, pokušao spriječiti slovenske medije da izvjeste o navodnom SOA-inom prisluškivanju slovenskih dužnosnika.

14:41 “SOA ne komentira medijske spekulacije, ali vas izvješćujemo da su objave 24ur koje se tiču SOA-e netočne i tendenciozne konstrukcije. Radi se o nastavku medijske kampanje pojedinih medija u BiH kojima se željelo kompromitirati SOA-u i Republiku Hrvatsku lažnim optužbama o novačenju salafita za krijumčarenje oružja u BiH i nezakonitom djelovanju SOA-e protiv susjednih država”, odgovorili su iz SOA-e za N1.

14:21 “Miješanje tuđih država i pritisci na medije u Sloveniji su nedopustivi… Informacija da hrvatski državljanin Ivan Tolj pokušavao utjecati na izvještavanje slovenske televizije po uputama hrvatske vlade iznimno je zabrinjavajuća. To je kao moj stav Ministarstva vanjskih poslova jasan – uplitanje stranih zemalja i pritisci na uređivačku politiku slovenskih medija potpuno su nedopustivi u Sloveniji, Europi i svugdje gdje želimo demokratski suživot”, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar na konferenciji za medije.

14:07 Član BiH Predsjedništva Željko Komšić, koji u tročlanom bosanskohercegovačkom državnom vrhu predstavlja Hrvate, zatražio je u utorak od vlasti Republike Hrvatske da obustavi progon građana BiH nakon izbijanja afere o navodnom vrbovanju radikalnih islamista, selefija, od hrvatske Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

„Nakon što je Predsjedništvo BiH informirano o pojavama vrbovanja bosanskohercegovačkih građana od Sigurnosno–obavještajne agencije Republike Hrvatske, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić traži od dužnosnika Republike Hrvatske da obustave progon bosanskohercegovačkih građana“, stoji u priopćenju koje je prenio portal Klix . U priopćenju se ne navodi na čije se nalaze o navodnom vrbovanju poziva član Predsjedništva BiH niti kome je točno taj poziv upućen.

14:06 U međuvremenu nižu se i brojne reakcije, a među njima i ona predsjednika saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranka Ostojića koji je izjavio da je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) o navodnom djelovanju hrvatske SOA-e u Sloveniji, zbog čega je izbila “špijunska afera” između dvije države.

“Kao i uvijek, ja sam odmah reagirao, zatražio sam očitovanje SOA-e i moram naglasiti da s obzirom na to da slovenski mediji navode da je to bio Vladin predstavnik, prije svega odgovore na to mora dati hrvatska Vlada”, poručio je Ostojić.

Indikativno je što je navedeno da se osoba predstavljala kao predstavnik Vlade. Mi smo za nadzor SOA-e i u tom segmentu očekujemo njihovo očitovanje, a Vlada neka se odluči što će napraviti, kazao je.

“Je li se netko predstavljao u ime Vlade, pokušavao nešto riješiti, to ćemo saznati iz očitovanja, a ako bude potrebno i iz svih ostalih radnji koje Odbor ima na raspolaganju”, naglasio je. Ostojić vjeruje da će brzo dobiti odgovor, a ako bude potrebno na sjednici će se utvrditi i postoji li potreba za daljnjim koracima Odbora.

14:03 Mostov predsjednik i saborski zastupnik Božo Petrov ocijenio je kako je nova špijunska afera slovenski pokušaj saniranja štete oko hrvatsko-slovenske arbitraže.

Upitan je li on politički zaštitnik šefa kabineta ravnatelja SOA-e Davora Franića, kao što navode slovenski mediji, Petrov je odgovorio niječno. “Nemam pojma, ja nisam ničiji politički zaštitnik, ne samo iz sigurnosno-obavještajnih službi nego bilo kojeg djelatnika. Pored svih zakona koje Hrvatska ima, definitivno ne treba bilo kojem službeniku nekakva politička zaštita, ne bi bilo dobro”, rekao je Petrov.

Kaže da Franića poznaje iz vremena dok je bio potpredsjednik Vlade, što je “nešto potpuno normalno”. “Znam ga iz službenih kontakata. Ono što sam iz naslova mogao vidjeti, nakon onakvog debakla kojeg je Slovenija imala oko arbitraže, ovo je čisto saniranje štete, pa u tom svjetlu promatrajte sve što se događa”, poručio je Petrov.

13:45 Pozvao sam hrvatskog veleposlanika u Sloveniji i slovensku veleposlanicu iz Zagreba na konzultacije, objavio je na Twitteru slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar.

Na pogovor sem poklical hrvaškega veleposlanika v Sloveniji, na konzultacije prihaja tudi slovenska veleposlanica v Zagrebu. Za Slovenijo sta spoštovanje vladavine prava in spoštovanje svobode medijev temeljni izhodišči, ki ju bomo dosledno spoštovali. #arbitraža pic.twitter.com/oJpwMa748Q — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) April 9, 2019

12: 25 Aferu je komentirao i SDP-ovac Joško Klisović. “Ako postoje neki dokazi, treba ih prezentirati hrvatskim vlastima. Eskalacija sukoba, uključujući povlačenje veleposlanika na konzultacije, neće doprinijeti razrješavanju ovog slučaja, ako on uopće postoji. Nisam siguran da taj slučaj postoji”, rekao je za N1.

12:15 HDZ-ov Miroslav Tuđman koji je i član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, komentirao je za N1 špijunsku aferu.

“Očigledno se radi o naknadnoj pameti, ta arbitraža je bila prije niz godina tako da je to mimo svake logike da bi se o tome danas moglo raspravljati. Slovenci nisu nikad uspjeli demantirati da su kompromitirali proces arbitraže”, rekao je Tuđman.

Nakon što je premijer Šarec ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje jer je navodno hrvatska obavještajna služba SOA prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra u arbitražnom postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovensku dužnosnicu Simonu Drenik kako bi diskreditirala arbitražni proces, priča je u ponedjeljak dodatna eskalirala tvrdnjom POP-TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj, prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj, pokušao zaustaviti emitiranje reportaže o prisluškivanju.

Zbog toga je stranka Socijalnih demokrata (SD), jedna od članica vladajuće koalicije, zatražila hitnu sjednicu slovenskog vijeća za nacionalnu sigurnost, što je Šarec uvažio.

Petljanje i cenzura?

Prethodno je objavljeno da je u vezi sa “špijunskom aferom” na razgovor na slovensko ministarstvo vanjskih poslova pozvan hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grgić, a na konzultacije u Ljubljanu slovenska veleposlanica u Zagrebu Smiljana Knez.

U kabinetu Marjana Šareca kažu da je premijer “zabrinut zbog pokušaja utjecaja hrvatskih predstavnika na izvješćivanje televizije POP-TV o djelovanju hrvatske obavještajne službe”, te da je riječ o “ozbiljnim navodima” koji zahtijevaju “odgovarajuća pojašnjenja”. Takvi su pritisci na medije “nedopustivi i u suprotnosti s temeljnim načelima demokracije”, navode u Šarčevom kabinetu.

Spomenuta je televizijska postaja u ponedjeljak objavila snimak kojim, kako tvrdi, dokazuje da je Ivan Tolj, predstavnik Styrije za Hrvatsku, pokušao spriječiti objavu njihove priče o upletenosti hrvatskih obavještajaca u tajno snimanje slovenskih dužnosnika i sudaca u cilju kompromitacije arbitražnog postupka i kasnije presude koju Hrvatska ne želi priznati.