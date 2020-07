SLOMILA SE DIZALICA U VIKTORU LENCU: Radnici su čuli pucketanje, pa su se na vrijeme sklonili

Nije došlo do raspada cijele dizalice, na kojoj se slična nesreća dogodila i prije devet godina

U riječkom brodogradilištu Viktor Lenac jutros je pukla dizalica. Do incidenta je došlo tijekom premještanja kontejnera i pripreme za prihvat broda na osmom vezu. Do loma ruke dizalice je došlo zbog pucanja kolotura, no nije došlo do raspada cijelog krana. Srećom, nitko nije ozlijeđen, jer su radnici čuli da dolazi do pucanja, pa su se na vrijeme sklonili.

“Najvažnije je da nitko nije ozlijeđen. Uzroci se za sada ne znaju tako da ne možemo ništa konkretno reći o razlozima urušavanje dizalice”, poručila je za Novi list članica uprave brodogradilišta, Sandra Uzelac.

Inače, radi se o dizalici velike nosivosti na kojoj se slična nesreća dogodila prije devet godina. Otad je stroj prošao nekoliko većih zahvata na održavanju. Neslužbeno se doznaje da materijalna šteta ne bi trebala biti velika.