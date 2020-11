Svjetlo na kraju tunela se već jasno vidi. Rast je stao i ne prijeti nam katastrofični scenariji od 10,000 dnevno zaraženih, ili 5,000 hospitaliziranih koje smo mogli vidjeti u medijima zadnjih dana. Poštujući mjere koje propisuje naš stožer i maksimalno odgovornim ponašanjem svakoga od nas možemo nastaviti ovaj dobar trend i u sljedeća dva tjedna značajno smanjiti dnevne brojeve novozaraženih. Tada će i rizik za svakoga od nas biti manji

Znanstvenik Gordan Lauc, član Znanstvenog savjeta Vlade Republike Hrvatske na svom profilu na Facebooku poručio je da su sljedeća dva tjedna ključna kada je riječ o pandemiji koronavirusa.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Sljedeća dva tjedna su ključna!

Mislim da nam je ova izjava svima već postala pomalo smiješna tijekom prvog vala pandemije. No sljedeća dva tjedna su doista ključna. Samo ovaj puta ne za donošenje ili ukidanje nekakvih formalnih mjera, već doslovno za život i zdravlje velikog broja ljudi.

U posljednjih 15 dana (15 dana je prosječni period u kojem nekoga možemo smatrati zaraženim prema WHO kriterijima) potvrđena je zaraza kod 11.256 osoba koje imaju prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji. To je nešto preko 1% ukupne populacije.

‘Imamo između 50,000 i 110,000 aktivno zaraženih ljudi’

Koliko je stvarno zaraženih ne možemo točno znati, no taj broj je sigurno negdje između pet i deset puta veći. Dakle negdje između 50,000 i 110,000 aktivno zaraženih ljudi od kojih se velik dio aktivno kreće gradom, jer su ili asimptomatski (40-50% njih), ili presimptomatski (razvit će simptome tek za dan dva).

Prema kretanju broja potvrđenih slučaja ukupan broj trenutno zaraženih ne mijenja se bitno zadnjih tjedan dana, no neki ljudi se oporavljaju i postaju imuni, dok se u isto vrijeme drugi ljudi zaražavaju. Dok smo na ovom broju potvrđenih zaraženih to znači da svaki od tih 50,000 do 100,000 zaraženih zarazi jednog novog pa je u sljedećem ciklusu nekih drugih 50,000 – 100,000 ljudi u Zagrebu zaraženo.

Neki moji kolege misle da broj zaraženih i dalje raste, jer smo zagušili sustav testiranja, a i velik broj ljudi se možda niti ne dolazi testirati iz raznih razloga. To možda i je djelomično točno, no u tom slučaju je stvarni broj zaraženih je i dalje u istim granicama, samo bliže ovoj gornjoj brojci. I u jednom i drugom slučaju to znači da smo na samom vrhuncu epidemije u Zagrebu (a čini se i malo preko tog vrhunca).

Ako testiramo dovoljno, onda je pad kojeg vidimo stvaran, ako ne testiramo dovoljno, onda stvarno imamo 10% populacije zaraženo sada, drugih 10% je bilo zaraženo dva tjedna prije toga, a trećih 10% će biti u sljedeća dva tjedna. To više ne ostavlja prostora za brzi rast, jer 20-30% populacije koja je postala otporna na COVID-19 mora sam po sebi jako značajno usporavati brzinu širenja epidemije (a ako su brojevi manji, onda sustav testiranja funkcionira i pad koji vidimo je stvaran i rezultat je kombinacije mjera i razvoja imuniteta kod dijela populacije – za one kojima se na riječ imunitet odmah nadovezuje rijek “krdo” moram naglasiti da se ovdje ne radi o postizanju imuniteta krda, već samo o smanjivanja broja osjetljivih (S) jedinki u SEIR modelu što u kombinaciji s epidemiološkim mjerama smanjuje R ispod 1.)

A zašto su važna baš sljedeća dva tjedna?

A zašto su važna baš sljedeća dva tjedna? To je period u kojem se NIKAKO NE ŽELITE ZARAZITI. Velik broj danas zaraženih još nije razvio simptome. Oni koji će razviti teške simptome razvit će ih u sljedećih 7-10 dana. Mi smo do pred tjedan dana imali jako veliki porast broja potvrđeno zaraženih, što znači da ćemo još nekoliko dana imati velik porast novozaraženih i bolnice će biti pod jako velikim pritiskom. Nakon toga će se dnevni brojevi novih hospitalizacija i ljudi otpuštenih iz bolnica približiti, no i dalje će biti blagi porast ljudi u bolnicama. Broj ljudi u bolnicama počet će se smanjivati tek desetak dana nakon što nam brojevi novozaraženih počnu značajnije padati, što znači da su najteži dani upravo pred nama.

No svjetlo na kraju tunela se već jasno vidi. Rast je stao i ne prijeti nam katastrofični scenariji od 10,000 dnevno zaraženih, ili 5,000 hospitaliziranih koje smo mogli vidjeti u medijima zadnjih dana. Poštujući mjere koje propisuje naš stožer i maksimalno odgovornim ponašanjem svakoga od nas možemo nastaviti ovaj dobar trend i u sljedeća dva tjedna značajno smanjiti dnevne brojeve novozaraženih. Tada će i rizik za svakoga od nas biti manji.”

