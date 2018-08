SLIJEDI TOTALNI OBRAT: Zaboravite ljeto i visoke temperature, stižu kiše, oluje i grmljavina, a evo gdje će prvo udariti

U nedjelju će na kopnu bit većinom oblačno s kišom, na istoku i grmljavinom, a u gorju nas ponegdje očekuju i obilnije oborine

Nakon perioda visokih temperatura, danas nas očekuje pravi preokret. Pljuskovi, grmljavina i pad temperatura obilježit će ovaj vikend.

BLIŽI SE KRAJ REKORDNO VRUĆEM LJETU, NO… : Zoran Vakula otkrio kakvo nas vrijeme očekuje na jesen i zimu

U noći i ujutro u subotu očekuje se postupno naoblačenje sa sjeverozapada. Mjestimice će biti kiše te pljuskova i grmljavine, najprije na sjevernom Jadranu, prema sredini dana u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, a poslijepodne i drugdje.

Tuča i nevrijeme

Postoji opasnost i od pojave tuče pogotovo u Slavoniji i Baranji.

Moguće je grmljavinsko nevrijeme i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Zapuhat će umjeren te na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 22 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 26 i 31, u Dalmaciji i do 33 °C.

U nedjelju će na kopnu bit većinom oblačno s kišom, na istoku i grmljavinom, a u gorju nas ponegdje očekuju i obilnije oborine. Potkraj dana kiša bi trebala prestati.

U ponedjeljak očekujemo razvedravanje i pretežno sunčano vrijeme. Iako će temperature rasti očekuju nas prilično hladna jutra.

Prema sredini tjedna vjetar će oslabiti, a temperatura zraka ponovno će rasti.

Promjena vremena s osvježenjem sutra će najprije zahvatiti zapadne krajeve Hrvatske, poslijepodne istočne, a navečer južne. Uz kišu i nevrijeme u noći na nedjelju zapuhat će i jaka bura.

Upozorenje pomorcima

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uputilo je u petak navečer preporuku i pozvalo na dodatni oprez nautičare, pomorce i sve koji planiraju isploviti na more tijekom ovog vikenda.

Ministarstvo poziva sve da prate vremensku prognozu i ne isplovljavaju na more ukoliko prognoza ne bude povoljna, osiguraju vezove svojih plovila u lukama, da sigurno sidre u uvalama zaklonjenim od vjetra i valova te da imaju na plovilima svu potrebnu opremu a, ukoliko se u trenutku nevremena ipak nađu na moru, budu u blizini sigurnih luka.