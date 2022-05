Hrvatska se već nekoliko dana za redom budi okupana suncem koje je donijelo i toplije vrijeme, a kako stvari stoje stiže nam i pravo ljeto.

Tako nas i danas očekuje pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Očekuje se najviša temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 °C.

U četvrtak će biti najtoplije u ovom tjednu, a ponegdje bi temperature mogle prijeći visokih 30, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) .

Stiže i promjena

Prevladavat će sunčano te vrlo toplo i vruće. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 °C.

Ipak, kraj tjedna donosi promjenu vremena. U petak nestabilnije, uz malo nižu dnevnu temperaturu zraka, te uglavnom u unutrašnjosti uz ponegdje kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

U subotu će u unutrašnjosti biti nestabilno pa su vjerojatni lokalni pljuskovi i grmljavina. Bit će iznadprosječno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 25 i 30 °C.