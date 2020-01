‘SLIJEDI ČIŠĆENJE I PRANJE’: Vakula najavio ozbiljan snijeg, ponegdje će ga biti ne samo za grudanje, već i sankanje! Evo gdje

Osim mokrih i skliskih kolnika, u unutrašnjosti i snijega na tlu, na Jadranu će biti i gdjekad jake bure

“Slijedi čišćenje i “pranje”,

osobito na Jadranu i provjetravanje,

a na kopnu mnogima i grudanje,

nekima i sanjkanje…”, započeo je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozu vremena za sljedeće dane.

“Nakon u većini Hrvatske dugotrajnog razdoblja suhog i stabilnog vremena – za vikend slijedi danima najavljivana relativno kratkotrajna promjena! I najnovije prognoze potvrđuju dosadašnje, koje su još od prošle nedjelje upućivale na povećanu vjerojatnost oborina diljem Hrvatske. Štoviše, u mnogim krajevima i zimskih uvjeta, kakve ove godine još nismo imali! Za siječanj ništa neobično, ali ipak valja podsjetiti i upozoriti, posebice sudionike u prometu”, objavio je Vakula.

On piše kako će već u subotu ujutro kiše biti na sjevernom Jadranu i ponegdje u gorju, kasnije i gdjegod južnije i istočnije, pri čemu će već prijepodne u gorskoj Hrvatskoj početi padati i snijeg. U drugom dijelu subote će snijega biti i u mnogim nizinama središnje Hrvatske, uz zadržavanje na podlozi, a deblji snježni pokrivač moguć je uglavnom u gorju. Na Jadranu će biti i izraženijih pljuskova, koje gdjegdje može pratiti grmljavina, osobito na sjevernom dijelu. Suho će se do večeri zadržati vjerojatno samo na istoku Hrvatske, gdje će još i subota biti maglovita, većinom u Podunavlju uz moguća sunčana razdoblja.

U nedjelju će oborine uglavnom prestati, sa zapada uz mjestimično djelomično razvedravanje, a ponegdje će ih još biti na istoku i posebice jugu. Ni u ponedjeljak još posvuda neće biti suho, ali vrlo vjerojatno hoće od utorka do petka, kada su s

Osim mokrih i skliskih kolnika, u unutrašnjosti i snijega na tlu, na Jadranu će biti i gdjekad jake bure, koja će potkraj subote zapuhati na sjevernom Jadranu, a u nedjelju i ponedjeljak će olujne udare imati i gdjegod na srednjem Jadranu, vjerojatno i južnom.

Detaljna prognoza

Subota – kiša, snijeg, bura…

“U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu još gotovo i nema promjene. Većinom oblačno, u prvom dijelu dana i maglovito, dok se u Podunavlju moguća sunčana razdoblja. Vjerojatnost snijega povećava se u noći na nedjelju osobito u zapadnoj Slavoniji.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, ujutro mjestimice s maglom, a poslijepodne i osobito navečer susnježica i snijeg, uz ponegdje tanji snježni pokrivač. Vjetar slab, a temperatura zraka oko 0 °C.

Na zapadu zemlje u noći i ujutro naoblačenje, a zatim i kiša, koja će uz zahladnjenje u gorskoj Hrvatskoj prijeći u snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača, najprije i najbrže u Gorskome kotaru. Slabo i umjereno jugo na sjevernom Jadranu će poslijepodne okrenuti na umjerenu do jaku buru, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka na Jadranu uglavnom između 7 i 12 °C.

U Dalmaciji postupno naoblačenje, a uglavnom poslijepodne povremena kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak, a navečer će zapuhati bura. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka od 6 °C ujutro do 13 °C poslijepodne, a u unutrašnjosti Dalmacije ujutro hladnije.

Na jugu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito prema kraju dana. U početku slaba bura i istočnjak, a danju će zapuhati većinom umjereno jugo, uz porast valovitosti mora. Temperatura zraka između 10 i 15 °C, a ujutro ponegdje niža, osobito u zaobalju.”

Do ponedjeljka još ponegdje oborine, ali i bura, sunčana razdoblja…

“U većem dijelu unutrašnjosti oborine će u nedjelju prestaju. U ponedjeljak većinom oblačno, uz malo snijega još ponegdje u gorju. Od utorka postupno sunčanije, a ujutro može biti i magle. Sjeveroistočni vjetar će u utorak oslabjeti. Snježni pokrivač će se zadržati uglavnom u gorju, gdje će u početku biti hladnije, dok će u nizinama zapravo biti manje hladno nego prošlih dana.

U nedjelju će kiše još biti na južnom Jadranu. Drugdje će kiša brzo prestati, uz djelomično razvedravanje. Zatim u ponedjeljak djelomice, a od utorka i pretežno sunčano. Jaka, podno Velebita i olujna bura, u utorak u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U nedjelju i početkom idućeg tjedna hladnije, dodatno i zbog bure.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz DHMZ-a.