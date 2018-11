SLAVONKI NESTAO KRVAVO ZARAĐEN NOVAC: Njegovala bolesnog poslodavca i čistila apartmane, a samo je jedna osoba mogla do love

Novac je čuvala na skrivenom mjestu u svojoj sobi, u ormaru među posloženim plahtama gdje nitko nije imao pristupa, ali na dan kada je trebala otići doma, novac je nestao

Velik broj kontinentalaca svaku sezonu odlazi trbuhom za kruhom u toplije krajeve, ne bi li barem tokom sezone zaradili za život. Iz istog razloga jedna je Slavonka otišla na more, a nakon višemjesečnog rada, ostala je bez zarađenog novca na potpuno neobičan način, piše Slobodna Dalmacija.

“Izgubljena je veća količina novca u Makarskoj. Moli se pošteni nalaznik da nazove 09XXXXXX ili da novac odnese u policijsku postaju. Životna ušteđevina je u pitanju”, glasio je apel nesretne žene na Facebooku, koja je već tada znala da njezin novac nije izgubljen, već je otuđen.

Naime, 64-godišnjakinja iz Slavonije u zadnjih 10 mjeseci zaradila je oko 10 tisuća eura čisteći apartmane u kući u Makarskoj i njegujući 77-godišnjeg teže bolesnog poslodavca koji joj je kompletan iznos dao na ruke.

Svakodnevna briga

Gospođa se brinula o poslodavcu, kupala ga, prala mu, kuhala i čistila. A kada je počela sezona brinula se i o apartmanima. No, onda je došao kraj ljeta te je gospođa trebala otići doma.

Novac je čuvala na skrivenom mjestu u svojoj sobi, u ormaru među posloženim plahtama gdje nitko nije imao pristupa, ali na dan kada je trebala otići doma, novac je nestao.

“Na dan polaska počela sam se pakirati, te sam u torbu htjela staviti ušteđevinu i prije puta još jednom otići do banke. Ali, novca nije bilo. Sve sam pretresla, od ormara s plahtama i ručnicima do jogija, ali ništa. Nakon proživljene muke, upitala sam poslodavca je li možda on uzeo moje plaće, na što je samo ironično kazao da što paničarim kada ću novac sigurno naći negdje po kući”, rekla je žena za Slobodnu Dalmaciju.

Vlasnik se pravio lud

Vlasnik se pravio lud, a gospođa je sve prijavila makarskoj policiji. Kada je gazda čuo kako se obratila policiji, doslovno je poludio te joj je dao novac koji je nestao, naglasivši kako on “nije uzeo ušteđevinu, već je eto, skratio gospođi muke i poklonio zaradu koju je ‘izgubila'”.

“Nisam luda, znam da sam novac vratila tamo gdje sam ga uvijek čuvala”, rekla je Slavonka koja se nakon dva tjedna agonije vratila doma.

Prijavu poslodavac nije zaradio jer, kako kažu u policiji, “za sada nije utvrđeno da se radi o kaznenom djelu”.