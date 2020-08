SLAVONCIMA JE NA MORE ISPLATIVIJE IĆI PREKO BIH; Cestarina je ‘sića’, a krajolik predivan: ‘Čak je i putovanje kraće’

Premda se ove godine zbog pandemije koronavirusa smještaj može naći po povoljnijoj cijeni, osobito na krajnjem jugu zemlje, putovanje autoputom na Jadran je Slavoncima i dalje izuzetno skupo

Slavonci dobro znaju da im je odlazak na more skupa investicija, i to ne samo zbog cijena smještaja i svega ostalog na našoj obali, nego i cijene samog puta. Premda se ove godine zbog pandemije koronavirusa smještaj može naći po povoljnijoj cijeni, osobito na krajnjem jugu zemlje, putovanje autoputom na Jadran je i dalje izuzetno skupo.

Ekipa portala SiB.hr provjerila je koliko košta cijena puta iz Osijeka do Dubrovnika. Da su odabrali put preko Hrvatske od 882 kilometra i to autocestom, on bi, sudeći po navigaciji trajao devet sati. Uz stajanja i odmor te eventualne gužve na naplatnim kućicama, taj put bi trajao minimalno 10 sati.

JE LI OVO STVARNO KRAJ SEZONE? Turisti masovno bježe, naša obala preko noći opustjela, a jedan grad je posebno ‘stradao’

Manja cijena cestarine prema Dubrovniku

Cestarina od Osijeka do Dubrovnika ove je godine 354 kune, ali inače, u “normalnim” godinama, preko ljeta je tarifa skuplja te dođe čak 391 kunu, izvještava SiB.hr. Naravno, cestarini treba pridodati i gorive koje se na autoputu više troši. Izračunali su da bi ih put u jednom smjeru koštao skoro 900 kuna.

Ovome treba pridodati i gorivo, koje se na autocesti troši nešto više, a i skuplje je, pa bi nas put u jednom smjeru izašao gotovo 900 kuna. Moguće je i putovati po Hrvatskoj starim cestama jer se tu dobiva ušteda na cestarinama i gorivu, ali taj put bez stajanja trajati minimalno 14 sati.

Put preko BiH izuzetno jeftiniji

Novinari portala SiB odlučili su se za kraći i puno jeftiniji put, a to je onaj preko Bosne i Hercegovine, na ruti Osijek-Đakovo-Šamac-Doboj-Zenica-Sarajevo-Mostar-Stolac-Ljubinje-Trebinje-Dubrovnik.

Put od 554 kilometra i, po navigaciji, osam sati i 16 minuta putovanja. Put do odredišta je novinarima naposljetku trajao 12 i pol sati, s tim da su u Mostaru stajali više od dva sata i imali još nekoliko manjih stajanja. U stvarnosti, vožnje je bilo oko devet ili devet i pol sati, zajedno s prelaskom granica. Većih čekanja na graničnim prijelazima nije bilo i prijelaz obje granice prošao je vrlo glatko.

MINISTRICA TURIZMA ZADOVOLJNA SEZONOM: ‘Prelazimo 50 posto prošlogodišnjeg prometa’; apelirala na pridržavanje mjera

Put kroz BiH za samo 200 kuna

Ono što je najvažnije, sam trošak puta preko BiH do Dubrovnika novinare je koštao samo 200 kuna (prosječna potrošnja 4.5l/100km). Čak 700 kuna manje nego da su išli preko Hrvatske autocestom. Više je mogućih ruta za putovanje na more preko BiH, a slavonski novinari su se odlučili za onu preko Šamca-Zenice-Sarajeva-Mostara i svakako bi je preporučili i drugima.

Naravno, prije ovakvog putovanja potrebno je prekontrolirati auto i svakako ostaviti mjesta u rezervoaru jer je gorivo u BiH osjetno jeftinije, a kad se prijeđe granica u Šamcu. benzinske postaje su doslovno na svakom koraku. Mnogi su skeptični prema kvaliteti cesta kroz Bosnu, ali osim nekoliko uskih i tamnih tunela te nekoliko dijelova s radovima, cesta je više nego u redu.

Sve je puno restorana i odmorišta

Do Zenice se ljudi većinom voze po zavojima iza nekog kamiona/šlepera, ali to i nije neki problem, jer ih većina vozi po ograničenju, što novinari svima preporučaju jer su oni na toj dionici prošli čak četiri policijske kontrole. U slučaju da su putnici gladni, na tom dijelu postoji puno restorana i pečenjara povoljnim cijenama. Premda tamo nisu stali jer im je bilo prerano, novinari portala SiB.hr preporučuju restoran “Kod Fahre” iza Zenice.

Od Zenice pa do malo iza Sarajeva postoji i autocesta koja nas je po količini prometa podsjetila na Slavoniku. Cestarina od Zenice do Sarajeva je 6 KM (24 kune), a od Sarajeva do Tarčina 2.5 KM (10 kuna). I to je jedina vožnja autocestom na cijeloj ruti. Put dalje do Mostara nama je bio definitivno najljepši dio, posebice vožnja uz kanjon Neretve, navode novinari. Na tom dijelu puta, tik uz Neretvu, također se može naći puno lijepih restorana se može stati na klopu i odmor. U jednom od restorana u kojem su novinari stali kava iznosi sedam, a ćevapi 30 kuna.

Za duži odmor i ručak novinari iz Slavonije ipak su se odlučili za Mostar. Skretanje s puta za Dubrovnik bilo je minimalno. Od glavne ceste do parkinga u blizini Starog mosta trebalo im je svega dvije minute. Kraća šetnja prekrasnim starim dijelom grada i ćevapi u najbolje ocijenjenom mostarskom restoranu (Tima Irma). Nakon dvosatne stanke u Mostaru, nastavili su put na more. Putokazi za Dubrovnik navode vozače na granični prijelaz kod Metkovića, no bolje je, savjetuju SiB-ovci, nastaviti put kroz BiH i izbjeći našu obalu i turističke gužve na cestama uz more.

MASOVNI EGZODUS IZ ISTRE: Tijekom vikenda zemlju je napustilo više od sto tisuća turista; I dalje je gust promet na granicama

Kojim putem dalje do Dubrovnika?

Preko Stolca i Ljubinja ide se u smjeru Trebinja i onda na granični prijelaz Brgat Gornji. Cesta između Stolca i Ljubinja (18km) možda je za novinare bila najgori dio puta. Prometa na cijelom tom dijelu iza Stolca bilo je jako malo, ali tih 18 kilometara cesta je vrlo uska i zavojita pa ako, kao oni, vozači zapnu iza nekog šlepera mogu malo duže čekati priliku da ga zaobiđu. Već od Ljubinja do Trebinja cesta je nova i puno bolja.

Novinari savjetuju da netom prije Trebinja vozači ne prate navigaciju jer će ih ona odvesti na kraći put oko grada. Taj kraći put je 90 posto makadam i vremenski na kraju treba duže nego da je vozač išao kroz Trebinje. Taman prije granice s Hrvatskom postoji benzinska postaja gdje se rezervoar može natočiti do vrha za manje novca nego kod nas.

Nakon prelaska granice još je svega 15-ak minuta vožnje do Dubrovnika.

Još praktičnih savjeta za put kroz BiH

Policija u BiH voli zaustavljati strance. Zato se trebaju poštovati ograničenja i tada vozači neće imati problema s policijom. Uostalom, i ceste su takve da na malo mjesta vozač i ima priliku stisnuti papučicu gasa. Novinari su bili te sreće da od pet patrola koje su vidjeli na putu, niti jedna nije njih zaustavila,.

Kune u konvertibilne marke možete promjeniti odmah u mjenjačnici u Šamcu (otvara se u 8 ujutro) ili na nekoj od benzinskih postaja. No, na dosta mjesta primaju i eure i kune. Inače, ova je godina idealna za one koji žele posjetiti Dubrovnik i pritom ne poludjeti od gužvi i bankrotirati.

Novinare je smještaj, koji se nalazi 20-ak minuta hoda od zidina došao 40 eura po noći, a prijašnjih godina cijena mu je bila 120-140 eura. Restorani i kafići unutar zidina i dalje su jako skupi, ali gotovo svi daju popust 20-30 posto za domaće goste, a uz malo truda moguće je pronaći bijelu kavu za 11 kuna ili dnevna jela za manje od 50 kuna.

Također, moguće je ostvariti i popust za obilazak zidina. Redovna cijena je 200 kuna, ali ako kao hrvatski državljanin pošaljete mail na gradske.zidine@gmail.com možete ostvariti popust i platiti ulaznicu svega 50 kuna.

Novinari SiB-a nadaju se da su svojim iskustvom nekome pomogli.

BRITANCI IPAK DOLAZE U DUBROVNIK: Grad želi pokriti trošak testiranja kako bi Britanija odustala od karantene; U RH trenutno oko 550.000 stranaca