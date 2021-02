LJUDI U OČAJU BLOKIRALI PROMET: Kamioni im rade neizdržive probleme, Anica (88) spava u šupi zbog straha

Prosvjednici su danas u Šarengradu zatražili da se riješi problem prolaska kamiona koji im stvaraju velike probleme

Mještani Šarengrada pojačani gostima iz Mohova, Opatovca, Bapske, Sotina i Vukovara, danas su oko 11 sati u selu nadomak Iloku zaustavili promet državnom cestom D2, prosvjedujući protiv intenzivnog prolaska teških kamiona kroz njihovo naselje i blokirajući prilaz obližnjem graničnom prijelazu s Republikom Srbijom.

Na taj sigurnosni i egzistencijalni problem stanovnika uz cestu između Iloka i Vukovara, lokalni politički čelnici već duže vrijeme ukazuju te od nadležnih ministarstava i Vukovarsko-srijemske županije traže rješenje, no dosad su dobivali samo prazna obećanja i izraze razumijevanja od kojih nisu imali nikakve koristi.

Tek nakon posljednjeg Otvorenog pisma upozorenja prošlog tjedna, u povodu incidenta sa slijetanjem kamionske prikolice s ceste pri čemu su materijalno oštećeni lokalni vinar i obližnji stanovnici, a o čemu je opširno prošlog tjedna izvijestio i Net.hr, odgovorni su ozbiljno shvatili prijetnju i u četvrtak, 18. veljače poslali izaslanstvo u Ilok.

Više od 50 nijansi sive

Na sastanak u Ured gradonačelnice Marine Budimir došlo je dvoje izaslanika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, troje iz Odjela sigurnosti u prometu PU VSŽ i dvoje iz Granične policije Ilok. Pokretač inicijative i organizator prosvjeda, predsjednik MO Šarengrad, Pero Ćorić, jasno je postavio zahtjeve:

„Tražimo žurno donošenje Pravilnika kojim bi se zabranilo prometovanje teških teretnih vozila državnom cestom D2 između Vukovara i Iloka, uključujući i ta dva naselja. Ne prihvaćamo pusta obećanja o gradnji obilaznice i slične ustupke, nego inzistiramo na Pravilniku kakvim je od 26.veljače 2019. godine već reguliran promet na više od trideset cesta u RH, čime bi nam odgovorni pokazali da nismo građani drugog reda. Ovaj ratom poharan i devastiran istočni branik RH ne zaslužuje takav odnos, posebice jer je odluka za koju se zalažemo već donesena na gotovo 75 posto ceste D2, kao i na mnogima drugima (dionice Đurđevac – Našice, Podravska magistrala, Novska – Okučani, Orahovica – Kutjevo…)“, ponovio nam je Pero Ćorić, predsjednik Mjesnog odbora Šarengrad, izrečeno na sastanku u Iloku.

Gradonačelnica Budimir napomenula je kako taj problem od početka mandata otežava život mještanima tih naselja:

„Potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo i opravdavam prosvjed. Na asfaltu te ceste je više od pedeset nijansi sive i drugih oštećenja, a to ne pokazuje doličnu sliku jedne europske države. Još je veći problem ugroza zdravlja, imovine i brzina kojom ljudi mogu doći do prve bolnice zatreba li im hitna medicinska pomoć. Vrijeme dovoza je u zimskim uvjetima drastično produljeno, što može dovesti do fatalnih posljedica. Prošle godine u održavanje ceste je uloženo 3,6 milijuna kuna bez PDV-a, što nije ni približno dovoljno da se stanje dovede u red.“

Dobili mrvice od 1,7 mlrd. kuna

Domaćini su zatečeni podatkom što ga je ministar Oleg Butković javno iznio, da je u održavanje prometnica na području Vukovara Ministarstvo uložilo 1,7 milijarde kuna pa očekuju da nešto od tih sredstava završi i na njihovu području.

„Ti problemi ne mogu se riješiti na lokalnoj razini i bez pomoći Vlade i nadležnih ministarstava. O Srijemskoj transverzali koja bi išla od Iloka pored Bapske, Šarengrada, Tovarnika do Apševaca, gdje bi izlazila na autocestu, govori se 12 godina. Uvijek se ta tema izvlači uoči izbora, što je krajnje neodgovorno prema našim građanima koji svaki put s nadom podržavaju tu inicijativu. Tada bi cesta koja povezuje Ilok i Vukovar bila biciklistička ruta, što bi turistički podiglo cijelo područje“, kaže gradonačelnica.

Inspektori iz Ministarstva su poslije sastanka obišli cestu i kritična mjesta na njoj te za tjedan dana najavili popis mjera za povećanje sigurnosti. Za smanjenje teretnog prometa i isključivanje vozila težih od 7,5 tona kažu kako za to trebaju više vremena. Franc Hajdinjak, načelnik Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, najavio je sastanak sa svim nadležnima radi donošenja dugoročnih rješenja za dionicu D2. Kratkoročne mjere donijet će u najskorijem vremenu, a u radnoj je verziji i novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Gosti su obišli i opasna mjesta na cesti D2 te se obvezali na maksimalan angažman s obzirom na ograničena sredstva u proračunu, kako bi ondje povećali sigurnost prometa.

Ne odstupaju od zahtjeva

Anica Madžarčević, 88-godišnja Šarengrađanka s čijom su se kućom na križanju Trga sv. Jakova i ulice Stjepana Radića kamioni susretali više od deset puta, kaže da su svaki put bježali bez zaustavljanja. Zbog sigurnosti već duže vrijeme spava u šupi, iza tri sobe koliko je dijele od ceste. Stoga je javno zatražila pomoć kako u popravci kuće i stabilizaciji vanjskih zidova, tako i u sprječavanju daljeg prolaska kamiona.

Danas su prosvjednici zaustavili tek nekoliko vozila, jer policija je već od 10 sati s graničnog prijelaza kod Iloka preusmjeravala kamione prema Tovarniku, a zaustavljala je promet već i u Sotinu, nedaleko Vukovara kako ne bi došlo do izravnog kontakta s prosvjednicima. Blokada je trajala otprilike sat i pol. Gradonačelnica Iloka i predsjednik MO javno su ponovili zahtjeve prosvjednika, o čemu će već u ponedjeljak Ćorić poslati novo Otvoreno pismo i najaviti novu blokadu prometa za dva tjedna, kako bi odgovornima ostalo dovoljno vremena za pripremu traženih odluka.

Jučer su cestarski radnici postavili ogledala u središtu Šarengrada, a ovih dana najavili su i druge radove.

„Gosti na sastanku ponudili su nam građevinska i tehnička prometna rješenja, popravke ceste, obilježavanja i osvjetljavanja pješačkih prijelaza, uklanjanje prepreka koje smanjuju vidljivost…, ali nas samo zanima uklanjanje vozila težih od 7,5 tona iz prometa, jer ulaganjem ponekog milijuna u bolje uvjete vožnje neće riješiti problem. Znamo da oni žele izbjeći prijelaz na Bajakovu gdje radnim danom čekaju između 8 i 12 sati, a blagdanima i duže od dana, dok ovdje prolaze granicu za pola sata. Ondje su i termovizijske kamere, psi, jače kontrole, a ovdje prođu bez tih problema. Ako ne zabrane promet najtežim kamionima, pokazuju da nas smatraju građanima drugog reda i u tome slučaju rekao sam im neka slobodno bagerima poravnaju tih nekoliko sela kako bi kamioni iz Srbije, Bugarske, s Kosova i drugih zemalja vozili po ravnini, jer oni su im očito važniji od nas“, zaključio je Ćorić.



Naplatom cestarine između Lipovca i Sredanaca/Osijeka uprihodilo bi se približno 30 mil. kuna godišnje. Prošle je godine cestom između Iloka i Vukovara prošlo više od 161.000 teretnih vozila težih od 7.5 t., dnevno između 400 u kolovozu i 800 u prosincu. Gospodarski oporavak toga područja uvelike ovisi o razvoju turizma, a ovih je dana zbog loše reguliranog prometa korisnicima međunarodne biciklističke rute EuroVelo6 ponuđena sigurnija ruta od Sotina do Lovasa, preko Bapske do Šarengrada. Do Iloka je bilo nemoguće naći sigurnu alternativu pa su i sudionici i domaćini ostali oštećeni.