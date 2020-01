SLAVONCI BJEŽE U NJEMAČKU, A ON SE IZ STUTTGARTA DOSELIO U – ĐAKOVO: ‘Ne znam, kad sam ovdje, onda mi je srce na mjestu…’

Dok se oko 240.000 Hrvata u posljednjih nekoliko godina odselilo u inozemstvo, uglavnom u Njemačku, Kristian Hostić, Hrvat koji je rođen i odrastao u Njemačkoj odlučio je skrasiti se u Slavoniji

Dok mladi Hrvati masovno odlaze u Irsku ili Njemačku, Kristian Hostić se odlučio iz Njemačke preseliti u zemlju svojih roditelja. U Slavoniji je pronašao mogućnost da iz obje zemlje izvuče ono najbolje. Prije godinu i pol dana se doselio u Hrvatsku, koju je ranije poznavao samo kad bi došao na odmor. Sada živi u roditeljskoj kući u Đakovačkim Selcima i svaki dan putuje oko 40 kilometara na posao u Slavonski Brod na posao.

“Ja sam uvijek imao želju živjeti u Hrvatskoj, ali to je ostala želja. Tu i tamo sam znao pogledati neke oglase. U vrijeme nakon što sam završio fakultet, nivo plaća u Hrvatskoj je bio jako nizak i onda sam rekao ‘To nema smisla’. Mislim, preživljavati… Meni su bili uvjeti u Njemačkoj sasvim ok do zadnjeg dana, dok nisam donio odluku da ću se vratiti u Hrvatsku”, rekao je Kristian za Deutsche Welle.

Njegovi roditelji, koji su se nekoć doselili u okolicu Stuttgarta kao gastarbajteri, podržali su ga u odluci. Njegovi prijatelji, naročito Hrvati, kaže, nisu to mogli razumjeti. No, nitko ga nije odgovorio od toga da se vrati u Hrvatsku. Iako je imao posao u Mercedesu, srce je prevladalo.

“Uvijek sam se osjećao kao kod kuće kad sam u Hrvatskoj. Jesam odrastao i imam prijatelje u Njemačkoj. Ali kad sam ovdje, onda mi je posebno srce na mjestu, što bi rekli naši ljudi, tako da… Taj osjećaj, jednostavno… Ne znam kako bih to mogao detaljnije opisati. To, ili osjećaš, ili ne osjećaš”, kaže ovaj ekonomist po struci.

Njemačka tvrtka potiče povratak mladih u Hrvatsku

Za razliku od mnogih mladih Hrvata koji su odselili u inozemstvo u potrazi za poslom, Kristian je pronašao posao u Slavoniji. Radi u njemačkoj tvrtci za certificiranje, procjenu i savjetovanje TÜV Nord. Ova tvrtka iz Essena u Slavonskom brodu zapošljava oko 50 ljudi, mahom izbjeglica za vrijeme Domovinskog rata ili djece gastarbajtera, poput Kristiana

“Iznenađeni smo što imamo toliko povratnika kao u slučaju Kristiana, ljudi koji su u Njemačkoj rođeni i odrasli, a zatim se vratili. To nismo očekivali, pa to sada koristimo kao poruku mladim ljudima koji nisu još u potpunosti donijeli odluku da jednostavno budu hrabri i odvaže se na taj korak”, rekla je Izabela Hrkać iz slavonskobrodskog TÜV Norda.

Iako je riječ o njemačkom poduzeću u kojem se govori njemački jezik, plaće nisu njemačke, već hrvatske. No, Kristian se ne kaje zbog odluke, jer ovdje, kaže, ima poslovnu sigurnost njemačke tvrtke uz hrvatski mentalitet koji cijeni i voli.

“Vidio sam ovo kao mogućnost da doista radim u jednom normalnom radnom okruženju, pod navodnicima normalnom, odnosno prema mom shvaćanju normalnom. Mislio sam ‘Ako ovo ovdje bude loše, onda je čitava moja misija propala'”, iskren je Kristian.

Ne želi natrag u Njemačku

Njegova, ali i misija njegovih kolega koji su se odlučili na isti potez, dosad nije propala. Oni pobijaju medijske napise koji govore da se upravo iz Slavonije iselilo najviše ljudi te statistiku koja govori o više od 240.000, uglavnom mladih Hrvata, koji su napustili zemlju i otišli u inozemstvo. Štoviše, masovno iseljavanje i dalje traje.

No, Kristian se nada da će se mnogi od tih mladih ljudi, ili barem njihova djeca, jednog dana vratiti u hrvatsku, kao što je to i on učinio. Čvrsto stoji pri odluci da gradi svoju budućnost u Hrvatskoj, a u tome ga podupire njegova djevojka Marijana, za koju odlazak u Njemačku ne dolazi u obzir.

“To je sve nekako spontano išlo, ustvari. Mi nismo sjeli i razgovarali, nego ono ‘Vidjet ćemo, valjda će biti dobro’. vjerovali smo u to, vjerovali smo u Hrvatsku i u njegov posao i ostajemo”, rekla je Marijana. Oboje su složni: “Da, ostajemo i dalje. Do daljnjega. I bit će to dobro sve.”

